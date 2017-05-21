法操》遭補習班狼師誘姦 提告反可能惹禍上身！

究竟什麼是「通姦除罪化」呢？司改國是會議建議廢止後，會有什麼不同呢？讓我們透過日前補習班狼師涉嫌誘姦女學生的案件，來瞭解看看，為什麼過去的通姦相關法條，需要修正呢？

文／高宏銘律師（執業律師、法操共同創辦人、曾任彰化和新北地檢署檢察官）

司改國是會議第五分組5月18日，通過通姦除罪化決議，建議廢止《刑法》第239條「有配偶而與人通姦者，處一年以下有期徒刑。其相姦者亦同」，若現階段無法達成，也應將「可單獨對配偶撤告」規定廢止，回歸刑事訴訟法告訴不可分原則之適用。詳細決議請見文章下方。

近日補習班老師涉嫌誘姦學生的事件，引起眾人討論，在此，我們也可以法律觀點去切入討論，當發生這樣的狀況時，有什麼相關的法律將會影響案件呢？

在此先不論補習班老師透過授課機會，去認識補習班學生，進而交往，甚至發生性關係的行為，是否適當。我們直接從刑法來與大家討論，本案例可能會發生的後續狀況。

依目前刑法關於妨害性自主犯罪的規定來看，如果是和16歲以上之男女合意性交，原則上不會構成犯罪，但假設A女是已年滿16歲的高中生，受已婚之B男的「誘導」而合意發生性關係，在現行法律架構下，可能會出現一種情況，就是B男所為，就算在道德上，可能值得非難，但卻不會構成妨害性自主的犯罪。

反而是A女，很可能會被B男的配偶C女，提告刑法第239條後段的「相姦罪」。再依刑事訴訟法第239條本文規定，因為相姦罪是必要共同正犯，且是告訴乃論之罪，所以，C女就算只對A女提告，其告訴效力乃及於B男。

可是，刑事訴訟法第239條但書，對於刑法第239條之犯罪，有特別規定，也就是說，C女可以撤回對於B男的刑事告訴，而此時，就是「告訴不可分原則」的例外，此一撤回告訴效力不及於A女。

所以，結果就是，B男在刑事上可以全身而退，而A女很可能會成立刑法第239條後段相姦罪，最重可處1年有期徒刑。

如果A女得知法律制度是這樣，那到底是該隱忍？或是堅持討公道呢？

從這樣的舉例分析，大家應該也可以瞭解，為何關於刑法第239條通（相）姦罪除罪化的討論，一直以來，都是社會上的熱議主題。

司改國是會議第五分組 2017年5月18日討論相關決議如下：

《刑法》第239條、第227條之1條文修正案

1.廢止刑法第239條，若因故無法立即廢止，應即刻刪除刑事訴訟法239條但書之規定，回歸刑事訴訟法告訴不可分原則之適用。

理由：

（1）刑法通姦罪之存在，於性別平權意識尚未發展、我國性平法制多有缺漏之年代，有其保護弱勢配偶的功能;惟現今我國已有家庭暴力防治法與性侵害防治法，於民法親屬篇內，就夫妻財產制、離婚有責與破綻主義、子女之監護，均已經符合性別主流化之標準，並以子女之最佳利益為親權行使之依歸，是以，以國家刑罰權介入私人關係之通姦罪，目前存在之正當性已屬薄弱。

（2）與通姦罪有關之刑事訴訟法第239條但書，為「告訴不可分」原則之例外規定，依此規定，配偶得僅對通姦之配偶撤回告訴，該撤回不及於相姦人，此規定違反刑事訴訟之原則，並造成通姦罪實體受刑人數女性遠高於男性，造成壓迫女性之實質不平等。

（3）何況曾有實際案例，主張受性侵害之告訴人，性侵害案件因證據不足無法定罪，卻反遭被告配偶提告通姦有罪確定，致實務常見性侵害被害人因恐遭行為人配偶提告通姦，而不敢舉發或告訴遭性侵害事實，影響性自主權之保障與被害人告訴權之行使。

2.《刑法》第227條、第227條之1

建議相關主管機關參酌其他國家立法例，檢討目前「兩小無猜」間合意性行為之相關刑罰與通報規定，以教育輔導取代訴訟程序、以服務供給取代刑責。

（五）優生保健法第9條條文修正案

建請修正優生保健法第9條關於未成年人與有配偶婦女之人工流產決定權相關規定，俾落實女性自主權，並在意見不一時，適度引入司法及行政爭端解決機制。

《法操》對此議題，並沒有特定立場，只是透過此案例，也想請大家一起思考看看，對於「通姦罪除罪化」，是否也能有些想法呢？而台灣的相關法律制度，是否也到了該修正的時候呢？

本文經授權轉載自法操 遭補習班狼師誘姦 提告反可能惹禍上身！