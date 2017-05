科技農報》永續農業有機不是唯一，生物多樣性才是關鍵

英國近來實施一項田區保護計畫,為有機與非有機之爭的永續農業另覓出路:答案就是生物多樣性。土地若可同時做為野生動物的棲地空間,則有利於蜜蜂、蝴蝶和植物的生長,增加生物多樣性,且令人意想不到的結果是:不會減少作物產量。

編譯:林韋佑/編輯:柴幗馨

台灣的農業本因先天不足(土地畸零、破碎),後天失調(加入WTO以後,有些作物無法比擬進口農產品大規模生產的低價),因此農民想以有機農業、友善環境的耕作方式生產農作物,又要獲得相對應的經濟報酬,事實上是有其困難性的。

根據英國最新的研究顯示,不採用有機農法的農民,能夠在不捨棄殺蟲劑之下,將部分田區作為特定保留棲地,並執行保護層級計畫(Conservation grade scheme, CG)(註1)。配合CG計畫,即便田間管理部分使用殺蟲劑,田間的生物多樣性仍可以提升20%,其中又以蝴蝶和植被最為明顯;不過,使用有機栽培的農田,生物多樣性仍最多。研究結果發表在Journal of Applied Ecology《應用-生態》期刊。

圖說:研究結果顯示,有機栽培管理最有利於維持野生動植物的生物多樣性,不過非有機的傳統耕種方式,若能將部分棲地劃作保護區,也能增進20%以上的植物和蝴蝶種類多樣性。



目前英國有80個非有機的農田簽署了 CG保護層級計畫,此協議要求農人至少將10%的田區作為支持在地生態恢復的野生動植物棲息地,其忠旨是希望非以有機耕種的農人也能善待自然環境,促進生物多樣性。

此計畫對農人的生產標準和食品安全保證都有嚴格的規範,例如田區禁止使用某些化學藥劑,以及栽培管理方式的限制。與其他食物安全生產協議的不同之處在於,CG計畫藉由創造特定野生棲地和管理,重新找回並保護逐漸逝去的農田生物多樣性,同時也是唯一一個從田間試驗得到科學證實的計畫。

為了回饋農人對自然生態的維護,參與CG認證的農人,可以在自己的品牌或產品上貼上「善待大地」(Fair to nature)的標籤,將產品溢價出售。

豐富生物多樣性

CG計畫很類似於目前英國最高級別的農村管理計畫(Countryside Stewardship programme),當農人的土地涉及生物稀有棲地或特殊物種的生存空間時,歐盟便會給予金援資助,請農人把土地劃作保留區域。

此計畫研究結果發現,CG計畫在有機農場的效果最佳,為蝴蝶的多樣性增加了50%,植被的多樣性增加70%,如在作物之間長出了許多小草。

計畫主持人Hardman認為,這表示CG計畫具有很重要的意義:透過創造棲息地的保留和管理,可能有助於各式各樣的物種生存,增加生物多樣性。

Buglife(註2)保護組織的執行長Matt Shardlow也提到,從1990年代以來,歐洲的集約化農業都一直是被譴責的對象,因為此種栽培管理方式是使蝴蝶多樣性減少的元兇。此外,此研究計畫發現和另一篇發表在英國The Royal Society期刊中的研究結果不謀而合。該篇研究結果顯示,由於生態環境系統的強化,在友善野生動植物的耕作環境下(8%的耕作面積保留為野生動植物的棲地),能增加作物的產量。「特別是授粉的昆蟲和具有掠食性的甲蟲數量增多時,更能增加作物的產量」。

負責有機農田認證政策之負責人Emma也說:「這個新發現表示,與其他耕種方式相較之下,有機耕種為農場帶來的野生動物和生物多樣性獲得壓倒性的勝利。」

有趣的是,比較傳統與有機農法操作時的田間生物多樣性時,部分移動性生物,比方鳥類和蜜蜂等的多樣性,並沒有因有機農法的使用而增加。不過根據先前的研究顯示:「若能『快速增加』田間的棲地,則可召回更多移動性生物回到此地景中。」她認為,若該計畫能以地景的尺度呈現,那將會構成一個棲地網絡,真的有利於野生動物的生存。

消費導向的生產方式 ,善待大地人人有責

有別於其他補助計畫,農人參與CG計畫的資金主要來自於消費者的資助以及消費者的參與。這讓非有機耕種的農人,即便不具歐盟金援的資格,仍能透過CG計畫,藉由對野生生態的復甦為其產品帶來商業競爭優勢。

CG計畫規定參與此計畫的農人要將10%(以上)比例的田區作為生物的棲地復育區。負責規劃田區棲地面積的Hughes表示:雖然有機農場對野生生態所帶來的效益最大,但要說服農人改變長久以來的耕作習慣是很困難的。因此他認為「善待大地」的這個想法,似乎是目前唯一實現的永續農業的好方法。

Hardman教授也補充說到:藉由「善待大地」這個品牌的模式,或許是能夠召喚更多農人對環境盡一份心力的方式,畢竟要讓英國的所有農場都成為有機農場是不切實際的想法。但是對於不採行有機耕種的農人來說,將部分農地劃作野生動物的棲地是一種相對簡單的方式。

麥當勞沙拉生菜供應商兼Vitacress(註3)的營銷負責人Reid認為,餐飲業者盡可能地傾向提供環境友善的產品,而「善待大地」的認證可以幫助生產者建立與主要零售商之間的關係。根據他們的研究調查,可信賴的環境管理(credible environmental stewardship)對消費者來說是非常重要的。事實上,關注一碗沙拉背後的故事,也就是食物的來源的消費者,是比你我想像中來得還要多。

生活地景維護的領頭羊—野生動物信託機構(Wildlife Trusts)的成員提到:此研究表示農人「可以」也「應該」要做更多以維護生物多樣性。這些管理計畫,不論是出於有機、保護等任何概念,都對社會有正向的影響;籌募資金投入這些計畫,確實能真正有利於社會大眾。同時,也為長期以來對有機─非有機種植之間的爭議,提供更重要的第三種選項:生物多樣性。

過去的研究顯示,最有效增進生物多樣性的方法且不危及作物的產量,就是畫出一大片不進行生產的土地好作為生態環境的復育區。不過有研究指出,英國此類大部分的棲地都在國家公園內,儘管受到充分保護,卻因管理不善,再加上氣候變遷和人口居住遷徙的影響,使得此原先以善意為出發點的棲地保留成為物種滅絕的災難之地。

如果消費者願意為支持這個計劃而買帳,或許目前投入在非生產性農場的部分公共資金,可以轉為投入支持CG計畫。

註1:為達CG保護層級計畫的標準和認定,農人必須符合以下七大原則:

1. 經合格食品標準檢驗的農場會員

2. 擬定農場環境規劃計畫

3. 承諾至少將10%的田區作為野生動植物棲地並管理之

4. 參與培訓計畫

5. 遵守生產標準

6. 通過由英國皇家認可 (United Kingdom Accreditation Service, UKAS)或CG的年度審核檢驗

7. 為保護層級生產者協會的一員



註2:Buglife是歐洲唯一一個致力於保護所有無脊椎動物的組織。他們正在積極努力地拯救英國最稀有的小動物之族群數量,不論是蜜蜂、甲蟲、鼠婦、蚯蚓、跳蛛或水母等。



註3:Vitacress是歐洲一流生產和包裝西洋菜(Watercress)、芝麻菜(Arugula,又名火箭菜Rocket)、貝比生菜(Baby Leaf) (如各色萵苣、菊苣、水菜、甜菜、油菜、菠菜、蘿美生菜、紅芥菜等具高營養價值的菜之幼葉),以及其他特殊種類的蔬菜的公司。



資料來源: 英國衛報 Nov 18, 2015 Can farms be good for nature without being organic

本文經授權轉載自科技農報 永續農業有機不是唯一,生物多樣性才是關鍵



科技農報