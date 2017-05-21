MedPartner》你聽過液態痘痘隱形貼嗎？真的有效嗎？使用起來安全嗎？

青春痘問題是屬於皮膚病的一種，基本上應該要先去給醫生診察，再視情況是否使用化粧品。因為一般化粧品是不具有醫療效果的，雖然現在有「藥妝品」的概念，讓化妝品在治療皮膚疾病有了一些角色，但痘痘的成因很多，需要專業的醫生的診斷與評估後，給出具體建議，才能有助於改善及恢復正常。

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今天要來介紹的產品「液態痘痘隱形貼」聽說在代購圈（其實就是水貨、跑單幫，現在有比較專業的名稱：平行輸入）賣翻了⋯⋯

廢話不多說，我們直接看看廠商的介紹影片：

各位有沒有很震驚啊？居然可以撕下一皮來，是想嚇死歐巴嗎？

液態痘痘隱形貼的作用原理

其實這個商品的原理很簡單，大家還記得小時候勞作課在用的萬能糊嗎？有些人稱白膠，小時候很多人都會把萬能糊塗在手掌背面，等到萬能糊乾掉之後，就可以把它們撕下來，像脫皮一樣，很好玩。

長大之後，這樣類似的產品還會出現在電影特效上，用來製造出傷口、脫皮、爛皮或皺紋等。甚至現在我們還把這樣的技術用在醫療上，例如：液體OK繃（液體保護膜、液體創口貼、止血噴霧或隱形保護噴霧等），雖然它們有著不同的名稱，但是基本上都是相似或近似的配方。

這些產品中，最主要的成分就是「成膜劑」，根據成膜的特性，可以選擇不同的高分子材料。以下這堆專有名詞供大家參考，都是常見的高分子材料，不用背，考試不會考，快速看過就可以，重點是這段之後的文章。

常見的有Polyvinyl alcohol（PVA；聚乙烯醇）、Polyvinylpyrrolidone（PVP；聚乙烯吡咯烷酮）、Polyvinyl acetate（PVA；聚乙酸乙烯酯）、Polyvinylpyrrolidone/Vinyl Acetate（VP/VA）Copolymer（聚乙烯吡咯烷酮/乙酸乙烯酯（VP / VA）共聚物）、VP/Methacrylamide/Vinyl Imidazole Copolymer（VP/甲基丙烯醯胺/乙烯基咪唑共聚物）及Acrylates Copolymer（丙烯酸共聚物等）

由於高分子材料的產品非常多，一樣的名稱，但因為聚合度的不同，就可以創造出不同的成膜特性，例如：膜的軟硬、黏性及外觀等，甚至可以把兩種以上不同的成膜劑混搭使用，以創造出特殊性。

液態痘痘隱形貼的全成分剖析

廣告上的這個產品 NOT4U Real Skin Patch 的全份標示如下：

由於真的看不懂韓文，只好利用 GOOGLE 的照片翻譯，終於看見幾個關鍵字了：

位於第 5 位成分：Polyvinyl alcohol（聚乙烯醇；PVA）

位於第 21 位成分：Polyacrylate Crosspolymer- 6 （聚丙烯酸酯交聯聚合物-6）

位於第 23 位成分：Sodium polyacrylate（聚丙烯酸鈉）

所以就跟前面我們預估的一樣了，該產品的主要配方架構就是高分子成膜劑，而且運用了兩個以上的材料來搭配，所以當塗抹在皮膚上時，水分蒸發後，高分子材料會在皮膚表面上形成薄膜，等到完全乾燥後，就可以完整的撕下一層皮了。

位於第 16 位成分：Betaine Salicylate（甜菜鹼水楊酸鹽），這個才是針對痘痘發揮作用的最佳主角，它有殺菌作用，促進角質剝落，預防毛孔過度角化，這樣毛孔就比較暢通，不易阻塞，使用期間也會感覺皮膚變細嫩了。雖然說甜菜鹼水楊酸鹽與水楊酸不同，作用上更溫和，但長期使用還是可能會因為角質代謝過度，厚度不足，因此皮膚可能會較容易發生敏感刺激。如果忘記水楊酸的朋友，可以看這篇文章。

位於第 25 位成分：Menthol（薄荷醇），添加薄荷醇可以提供皮膚清涼感，也可能有止痛止癢的作用，但由於排列位置較後面，可以添加比例不多，因此猜想可能只作為清涼感用。

位於第 3 位成分：Ethanol（酒精）：在這裡酒精與水搭配用來溶解高分子材料，因為酒精比較容易揮發，可以縮短水分蒸發乾燥的時間，另一方面也可以創造清涼感，在使用時，可能會有些痘痘傷口會感到刺激。在這裡酒精不作為殺菌用途，因為酒精濃度不足，無法發揮殺菌效果，因此認為不是作為處理痘痘的主要成分，主要是作為溶劑以及產生涼爽的感覺。

其它的成分，大致上就是一些植物萃取物、保濕劑、乳化劑、防腐劑等等，這邊就不再多做介紹，在官網及網購中也都有介紹，有興趣的可以自行前往參考。

至於這產品是不是如同影片中一樣可以上妝呢？有網友說，只能用拍的方式上妝，如果用塗抹的，薄膜馬上就脫落了，要很小心上妝。

因此我們也就可以清楚明白，這個商品只能做到用遮瑕的方式，暫時讓痘痘不是那麼明顯而已，我們懷疑影片可能有經過修飾，因為正常的情況下，雖然我們可以看不見發炎紅腫的痘痘，但是臉上突起的違章建築依然可以被看見。

液態痘痘隱形貼的安全性以及使用重要提醒

基本上這個產品是安全的，至於效果？就看使用者自己的感受了。比較需要提醒的是，青春痘問題是屬於皮膚病的一種，基本上應該要先去給醫生診察，再視情況是否使用化粧品。因為一般化粧品是不具有醫療效果的，雖然現在有「藥妝品」的概念，讓化妝品在治療皮膚疾病有了一些角色，但痘痘的成因很多，需要專業的醫生的診斷與評估後，給出具體建議，才能有助於改善及恢復正常。

最後特別要提醒的是，影片中的模特兒的痘痘問題其實算嚴重了，實在不應該這樣處理，這樣只是在自欺欺人。雖然這產品可能有幫助處理痘痘的作用，單獨只使用這凝膠時，在醫療人員指導下，可能是可以的選項。但是塗上凝膠後，再上妝就不 OK 了，這樣一來會悶住皮膚，讓汗水悶在裡面，可能會讓痘痘問題更嚴重。

其實我們也知道，這產品的影片是強調產品可以處理痘痘，還可以保護皮膚，可以應急上妝，但是皮膚都已經跟你說：我不舒服了，你怎麼就不願意讓皮膚好好治療及休息一下呢？青春痘的成因以及治療可以參考這兩篇文章。

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此文經授權轉載自MedPartner 美的好朋友 你聽過液態痘痘隱形貼嗎？真的有效嗎？使用起來安全嗎？