自由限時批》金正恩能囂張到何時？！

◎杭東

川普身陷「通俄們」風暴中，一時還脫不了身。不過金正恩再厲害，還是「年少氣盛」，竟然屢勸不聽，又發射一枚可以打到美國本土的中長程飛彈成功落海（靠近海參崴，亦讓普廷不爽）；這下卻讓川普有了翻本機會，就在今天「雷根號」航母與「卡爾文森號」的會合朝鮮半島，便已是「圍城」狀態，蓄勢待發，看來金三胖的皮得繃緊些！

由於川普事前與北京、莫斯科，還有聯合國等，通通打過招呼，並與日本、南韓不停地軍演，又在南韓裝置薩德THAAD反飛彈系統。更再三軟硬兼施要平壤「棄核」走上談判桌，甚至北京猶「逼真」地演出，讓金正恩惡言反撲（值得注意的是，北韓卻對莫斯科百般溫順）等，不一而足。但因中俄卻一再強調「和平解決非核化」，讓川普進退維谷。

簡言之，美方與日韓的軍事圍堵已是「天羅地網」，而好話、狠話都說盡，但金三胖知道北京、莫斯科「利」之所在，無法對他下手，免得為美韓所乘。使川普不得不先和北京疏通，再使出渾身解數，設法修好與普廷關係，俾能聯手合作解決這個燙山芋！

金三胖知道北京、莫斯科「利」之所在，無法對他下手，免得為美韓所乘。（圖：路透）

例如，川普曾先派和普廷關係好的國務卿提勒森（Rex Tillerson）赴莫斯科，設法溝通化解飛彈打敘利亞的誤會，亦赴歐盟洽談讓俄羅斯重返7G工業國集團峰會等，用心良苦。接著，又在近日與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）和華府長袖善舞的俄駐美大使季斯利亞克（Sergey Kislyak）晤談，分享中東盟邦蒐集伊斯蘭國（IS）情資，經媒體報導，引發軒然大波！加上無預警地開除正在調查俄羅斯干預美國大選的聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）等，一連串嚴峻事件（現更由司法部任命聯邦調查局前局長穆勒Robert Mueller為特別檢察官，持續調查俄國是否介入去年總統大選），使川普面臨空前的「通俄門」可能遭彈劾的危機！

姑且不論「通俄門」的真相如何，但川普在主流媒體的窮追猛打下，已是傷痕累累！即便是無辜，普廷恐也不能「伯仁因我而死」，顯然會適時伸出援手，而美國常年辣手又無法解決的北韓擁核問題，就是最佳著力點。況且普廷在美有權勢的朋友極少，像川普的團隊成員，則是最有用的，一旦川普因此失勢垮台，當對莫斯科最不利。

是以，從俄羅斯近日來對北韓問題由冷趨熱，不難看出，對北京亦有警示意味，至少目前的普廷只能「雪中送炭」，不能「雪上加霜」！

像前一陣子，就傳聞「雷根號」航母要與「卡爾文森號」會合朝鮮半島，都未成真。而今天美方突宣布會合圍堵之事，自有其道理在。只要觀察近日美軍太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）還接受日本自衛隊統合幕僚長河野克俊之邀，首度訪問日本設於爭議性東海邊緣、沖繩群島最南端的與那國島雷達站，這是兩位軍事首長首度到訪該處（日本去年設置這座常設情報蒐集據點，引發北京強烈反彈；這座海岸觀測站是距離台灣最近的日本領土，距離花蓮港僅140公里，為西太平洋牽制中共的策略之一），事態頗不尋常。

儘管北京強調美中關係如之何，但在協助解決北韓「擁核」問題上，始終態度曖昧，並一再強調要「和平解決」，川普冷暖自知。近來可能躁進之故，拉攏莫斯科整治平壤之事，溢於言表，致「通俄門」疑雲再引發政治風暴，造成對外聲望重挫，讓北京看戲，又讓金正恩「得意忘形」。

在此時此刻，顯然只有普廷是最佳救援投手，北京未必能插手阻擋，當有助北韓的氣燄收歛！起碼讓川普有台階可下，否則蠟燭兩頭燒，畢竟不是辦法，至於能否讓平壤「棄核」，恐將是下一回會合的事了。