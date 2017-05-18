伊朗與西亞世界》國際主流觀點對伊朗大選觀察的「變」與「不變」

許多輿論認為伊朗這個現任的「溫和派」總統羅哈尼（Hassan Rouhani）會讓伊朗有不一樣的面貌，但未甚麼只有「溫和」才能帶來改變？作風「強硬」又有什麼不好？說穿了，輿論不見得真心在意伊朗選後的政局走向，他們只是想要個看起來順眼的人罷了。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

伊朗選舉將至，又到了外界認為會改變的時刻。主流國際輿論對於各個國家的選舉，似乎沒有什麼觀察的角度，只在乎改不改變而已。可是，究竟要改什麼？變什麼？看來誰都沒有答案。

許多輿論認為伊朗這個現任的「溫和派」總統羅哈尼（Hassan Rouhani）會讓伊朗有不一樣的面貌，但為甚麼只有「溫和」才能帶來改變？作風「強硬」又有什麼不好？說穿了，輿論不見得真心在意伊朗選後的政局走向，他們只是想要個看起來順眼的人罷了。

德黑蘭街頭現任總統羅哈尼的支持者。（REUTERS）

自1979年伊朗伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Iran）成立以來，伊朗雖有總統之位，但其在國內政治中並沒有決策資格，只有精神領導人的路線可以遵從。這從1980年第一任伊朗伊斯蘭共和國總統班尼薩德爾（Abolhassan Bani-Sadr）開始就看得出來，儘管精神領導人何梅尼（Ayatollah Khomeini）讚賞過班尼薩德爾，但在1979年的美國人質事件中，當班尼薩德爾想要與美國對談以處理人質問題時，就受到何梅尼及其陣營的強烈批判，最後被迫下台。在當時反美的氛圍中，班尼薩德爾的作為顯然具有「政治不正確」的意涵。 到了1989年何梅尼去世，伊朗憲法做了調整，廢除首相同時提高總統的職權，才逐漸讓總統成為較重要的角色。不過，新任精神領袖哈梅內意（Ayatollah Khamenei）依然大權在握。

到了拉夫桑賈尼（Hassan Rafsanjani）在位期間（1989年到1997年），他致力於和緩先前何梅尼政府所破壞的對外關係。這看來也是種「政治不正確」，卻符合主流國際輿論所希望看到的伊朗形象。而繼拉夫桑賈尼之後的總統哈塔米（Mohammad Khatami）也是一樣，儘管這兩人的主張不見得符合哈梅內意的政策，但卻有助於改善伊朗的國際形象。於是，伊朗總統就成為精神領導人意志與國際輿論對話的橋樑，精神領導人會看風向來調整路線，對伊朗形象有幫助的總統，即使作風不盡然符合上意，卻也不會作太多干涉。唯獨上一任總統阿赫馬迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad），今年再度宣布參選，卻沒有取得候選人資格。

伊朗第一任總統班尼薩德爾（右）與精神領袖何梅尼（左）。（Huffington Post）

阿赫瑪迪內賈德在2005年到2013年中共擔任兩任總統，海內外的伊朗人對他的觀感欠佳。筆者在英國所遇過的伊朗人，一致同意只要阿赫馬迪內賈德還是總統，他們就不回伊朗。此外，2009年阿赫馬迪內賈德連任一事先是受到群眾質疑，之後演變成示威抗議，甚至造成民眾傷亡。儘管阿赫馬迪內賈德還是把任期做完了，但有學者說道：「哈梅內意知道不能夠再有這種事情發生。」如今阿赫馬迪內賈德參選遭到封殺，代表精神領導人仍能嗅出風向，並非食古不化，而其決策尚有導正局勢的作用。這就是改變，但看來不是輿論關注的那種改變。

現在的6名候選人，扣除日前退出的德黑蘭市長卡里巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）之外，欲競選連任的羅哈尼強調了提高女性地位、輿論自由的政績；拉艾伊西（Seyyed Ebrahim Raeisi）主張降低失業率、打倒貪腐；哈夏米塔巴（Mostafa Hashemi-Taba）強調的是刺激投資。在諸位候選人的競選言論之中，多強調了「抵抗經濟」（Resistance Economy）一詞，這是 2012年哈梅內意聲明要對抗經濟制裁時的主張，把經濟發展的重心放在國內市場，而不是純粹依賴石油出口的收益。國際輿論希望看到伊朗改變，但對伊朗卻不甚友善，伊朗經濟發展若因國際制裁面臨阻礙，又怎麼能完全歸咎於是伊朗本身的問題？

如果伊朗經濟像如同多數的資料所說，「通貨膨脹過高、失業率過高等現象，可能導致羅哈尼連任之路困難。年輕一代想要改革、突破困境，希望當選人可以為伊朗帶來新氣象。」大概也不用太大驚小怪，仔細翻閱這幾次的選舉，內容雷同的報導並不少見，就算這些問題的確很大，伊朗在經過幾任總統輪替後，不也都過來了？政局相對沒有甚麼動盪。反觀主流國際社會，一樣也是有物價上漲、失業率高的問題，何以主流輿論一再認為伊朗局勢將會動盪、一再希望伊朗透過選舉而改變，偏偏對於主流國際社會層出不窮的亂象沒有太多著墨與批判、或者認為應該要立即改變？貧富差距各國皆有，伊朗非獨有也不會是情況嚴重的國家。

由此反思，國際輿論對伊朗觀察的立場與態度，反而才真的是一成不變的一方。

在各候選人的競選言論之中，多強調了「抵抗經濟」一詞，這是 2012年哈梅內意（圖）聲明要對抗經濟制裁時的主張，把經濟發展的重心放在國內市場，而不是純粹依賴石油出口的收益。（REUTERS）

多年前，歐巴馬（Barak Obama）當選美國總統時，不也是有很多人認為他的當選會帶來希望與改變？如今歐巴馬都已卸任，有多少人真正感受到改變？至於美國與伊朗的關係，2008年時筆者曾問伊朗友人，「歐巴馬當選對伊朗有沒有影響？」他回答：「不會啊，因為美國還是美國啊！」從這也可以看到外界一再想要看到的「改變」（無論是變好或是變壞），不見得就是伊朗人認為重要的事。

伊朗學者阿迪布摩格達姆（Arshin Adib-Moghaddam）的研究《世界政治中的伊朗》（Iran in World Politics）中，提到了伊朗人權、女權的進展比起以往的巴勒維（Pahlavi）政府來得好很多。巴勒維時期的伊朗只是貌似西化、符合主流國際社會的標準，但以長遠的眼光來看，1979年起經過巨大變革的伊朗如今比以往更加開放且充滿活力。就阿迪布摩格達姆的研究來看，伊朗正往正確的方向前進，而且已有相當好的發展。

反觀主流國際社會經濟已然處於僵化、停滯的狀態，歐盟的破敗、英國脫歐、法國選舉的亂象、甚至是川普當選。

「伊朗選舉會不會讓伊朗改變？」、「伊朗選舉會不會影響世界局勢？」

這些問題都太過老套，因為伊朗大選的結果不會比歐美局勢惡化對世界來得有影響。此外，輿論若仍舊討論伊朗會不會改變的問題時，該問的是「改變」的標準到底誰說了算？而且，伊朗到底要怎樣改變，才能讓主流國際輿論滿意？