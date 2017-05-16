MedPartner》中西醫減肥診所的 3 大亂相與 2 大真相

在醫學倫理有一個重要的原則，就是「知情同意」。醫療人員必須清楚告訴患者治療可能帶來的好處、壞處、有無其他替代方式等資訊，在患者清楚理解的狀況下，取得患者的同意，才能進行治療。但現在惡搞的減肥診所真的很多，因此決定把西醫與中醫減肥診所的共同亂象一次講清楚，提醒大家注意。

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最近陸續有網友傳訊息來，把他們在減重診所拿到的藥單給我們看。其實看了之後，內容大同小異，但我們最驚訝的是，大家「根本不知道自己在吃什麼藥」！事實上，醫學界使用藥物的「適應症外作用」來減重，已經不是一天兩天的事，使用藥物減重，也沒有真的「違法」，只是我們真心希望，所有民眾能夠知道藥物減重到底在做些什麼？至少要知道你吃進了哪些藥物？會給你帶來哪些影響？

藥物減重到底在做些什麼？（資料照，美聯社）

在醫學倫理有一個重要的原則，就是「知情同意」。醫療人員必須清楚告訴患者治療可能帶來的好處、壞處、有無其他替代方式⋯⋯等資訊，在患者清楚理解的狀況下，取得患者的同意，才能進行治療。

減肥是一門專業，但現在許多惡搞的減肥診所也真的很多，因此團隊的西醫師跟中醫師決定一起合寫這篇文章，把西醫與中醫減肥診所的共同亂象一次講清楚，提醒大家注意。

中西醫減肥診所的 3 大亂象

亂象一：只給一堆藥，但連藥單都不給

許多民眾常會去看診，接下來拿了一大堆的藥物。在西醫診所可能是花花綠綠的各種類型藥物，在中醫診所則常是一包黃黃或黑黑的藥粉。

但常見共同特徵是，根本不給藥單。

如果你根本不知道自己吃的是什麼藥，那你為什麼要吃這個藥？有些診所會跟你說那是「秘方」，但是真正的醫學，哪裡有「秘方」這種事情？

在醫界最大的光榮，應該是你研究出來的治療方式，被廣為認同且採用，並且因此幫助了更多人，而非自己發明了什麼做法卻藏私不讓人知道。如果不願意公開的，通常是兩種情形：不敢接受挑戰與檢驗，或是根本靠的是花招與話術。

無論中藥或西藥，所有的成分都是化驗了就知道，你要躲也躲不掉，頂多就是配方的比例難以定量。只要是看醫生，無論是中醫或西醫，都應該要拿到藥單！這是患者最基本的權利。如果他不敢告訴你，你也不必相信他。

亂象二：不解釋可能造成的副作用

吃藥我們當然希望產生的是預期中的作用，但只要是藥物，就無可避免可能產生副作用，這點不管是中藥還是西藥都一樣。副作用雖然多數都在人體可承受的範圍，但你應該有權利知道可能產生的副作用，以及發生副作用時應該怎麼做的衛教指導。否則等同於讓民眾處於未知的風險中，卻完全不提醒。

亂象三：低估多種藥物使用的交互作用風險

只要有兩種以上的藥物，就必然有產生交互作用的可能。這些作用可能是強化或者是減弱另外一種藥物的效力或吸收程度，也可能是蹦出一個跟原本藥物副作用無關的不良反應。當使用的藥物種類越多的時候，就越有機會發生這種情形。

因為肥胖的機制複雜，所以在使用藥物的時候，常常是用「雞尾酒療法」的用藥方式，也就是同時使用多種不同種類的藥物，以求達到療效。但這些藥物彼此之間的交互作用風險，常常是被低估，甚至是被完全忽略。

中西醫減肥診所的 2 大真相

真相一：藥物減肥只能達到「暫時性」的效果

藥物利用藥效對身體的運作機制產生抑制或者強化，所以在藥效持續的這段時間，身體會產生相對應的變化，例如代謝增加、排尿增加、吸收降低等等情形，但只要停藥之後，藥效一過，身體自然必須要回到原本的運作狀態。

如果你的生活習慣還是沒有改變，你當初是怎麼胖上去的，接下來就是慢慢再胖回去。有時候因為短時間下降過多體重，身體感受到危機（身體不會知道你在減肥，但可能會覺得是在饑荒），因此產生一些回饋反應，例如降低代謝，或者是增強你的食慾，想盡辦法再去合成能量，所以有些人甚至會快速復胖，甚至胖到比以前更胖。

所以別輕易相信藥物可以「永久減肥」這樣的說法，即使是中藥也一樣。所謂的「體質調整」也不是吃吃藥就可以做到的。

真相二：中藥並沒有真的比較溫和，中藥也是藥

西醫常用麻黃素、利尿劑、軟便劑、助瀉劑這類的藥物，來達到減肥的效果。但如果你吃過中藥的減肥藥，其實多數也有麻黃這樣的成分增進代謝，或者是其他成分促進利尿、軟便、助瀉。這些中草藥，雖然是天然成分，但其中都還是含有具藥理作用的成分啊！

很多民眾會有個迷思，覺得中醫好像就是「天然」、「溫和」。事實上，中藥確實多數都是天然物質，但是跟溫和不一定有關係。大家如果有看電視劇，應該就知道，中藥也可以拿來墮胎（通常出現在後宮妃子鬥爭，要害別人流產）或抗菌，這些作用可一點都不弱呢！

使用藥物減重並沒有違法，但完整知情同意才是關鍵

有些朋友可能會誤以為藥物減重是違法的，但其實沒有。在西醫使用西藥做減重，除了目前唯一核可的「羅氏鮮」以外，其他的藥物都屬於 off-label use ，也就是「適應症外使用」。到底怎麼做適應症外使用可以合法，可以參考這篇文章。

重點是，學理要有根據，要有相關的研究佐證，並完整告知，且得到患者的同意。

另外有些朋友可能會尋求針灸或者是埋線等減肥方式，有關埋線減重的效果，之前我們整理過一篇相關的研究，其實效果並不是太好，根本還是要配合日常生活飲食以及運動的調整。

效果愈快的減重，往往伴隨而來的是更強的副作用。要長時間維持效果，其實關鍵都還是在於對減肥知識正確的認知，還有日常生活的實踐。大家減重歸減重，拜託一定要顧好身體啊！

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此文經授權轉載自MedPartner 美的好朋友 中西醫減肥診所的 3 大亂相與 2 個真相