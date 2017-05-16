藍色電影夢》昨日盛開的花朵：輕狂

一路都是意外，一路都不照邏輯運轉，德國電影《昨日盛開的花朵》面對大歷史採取的諧謔角度，確有大將之風。

藍祖蔚

一男一女兩個瘋子遇上一隻狗，會有什麼下場？



答案是暴怒中的女人，順手把拋出了車外。



「我總是要捉一點什麼東西丟出車外吧！」女人理不直，氣卻很壯。



惹女人生氣的男人，目瞪口呆，完全沒有想到有人比他更暴燥，更容易失控。





德國電影《昨日盛開的花朵（Die Blumen von gestern／The Bloom of Yesterday）》出現這場既誇張又荒謬的戲，並非導演Chris Kraus只圖譁眾取寵，而是極富深意的安排。

男人叫Toto （Lars Eidinger飾演），他是納粹大屠殺的研究學者。



女人叫Zazie （Adèle Haenel飾演），她是納粹大屠殺研究的見習生。



差別在於Toto 的祖父是加害者，Zazie則是受害者的外孫女，時隔七十年後，第三代的他們要如何面對傷痛往事？大屠殺太沉重，導演Chris Kraus選擇從狂人角度切入，有些匪夷所思，然而平心靜氣想想，不能不佩服高明。



《昨日盛開的花朵》列屬轉型正義的電影，但是完全不想哭天搶地搞悲情，而是透過輕狂喜劇，挖出更多歷史和當代的荒謬。



Toto和Zazie都想做正義「達人」，但完全不夠格來當正義「聖人」。「達人」指的是他的歷史專業，「聖人」反應的則是他們的性格缺陷。

有躁鬱傾向的Toto只要一言不和，肯定酸言盡出，然後血衝腦門就會揮拳動手，暴力相向；Zazie渾身是地雷，隨時隨地都可能爆炸，前一分鐘，她可以因為仰慕Toto熱情擁垉，後一分鐘，她就會因為一句失言，當場翻臉。他倆天生是冤家，乍見面就一路吵，吵著吵著吵到最後就是那隻狗兒飛出窗外去了。



狗是教授的愛犬，Toto和Zazie都是猶太老教授的愛徒，Toto不時暴走，活活氣死了教授，Zazie則有自殺傾向，偏偏一直都死不了。教授亡故後，狗就歸Toto撫養，偏偏兩人在車上一言不和，火冒三丈的Zazie順手一揮，狗就飛出窗外了。



狂人發狂時，狗命算什麼？納粹發狂時，猶太豬又算什麼？導演Chris Kraus用寓言來批判狂人行徑，何等犀利！又何等精準！



不過，Toto和Zazie趕緊停下車，跨過高速公路邊坡要去找狗，還真的找回了狗兒，而且送醫急救，戴上護頸頭罩，贏來無數憐惜，狗兒的狗語寓言無非就是：人生犯錯如果能夠彌補，或者時光可以重來，改正錯誤，該有多好？

Toto背叛納粹家族，為大屠殺著書立傳，其實是有贖罪之心，但是他太認真、嚴肅，又不知變動，加上口沒遮攔又不時失控，所以慘遭削權，癡心無人懂的內外交迫，讓他只能像陀螺一般，瘋狂打轉。因為取代他的主管，只圖熱鬧獲利；他找到的受害巨星，只在乎代言酬勞；甚至那位出現在亂葬崗的女人，早無哀淒之情，也只在意你究竟要不要買可樂？正義，正義，多少罪惡假汝之名？竟然成為《昨日盛開的花朵》最犀利的一記回馬槍了。Toto的堅持，讓正義更有質量，但也讓荒謬更加荒謬。



還好，Toto還有Zazie，就算他們從頭吵到尾，從陌生人吵成了情人，再吵成了怨偶，但是最懂Toto的還是Zazie。就在他們尋找先人真相的過程中，他們曾經融合，縱使最後還是爆裂，畢竟Zazie扭轉了Toto（包括了和他爺爺）所有的不可能，甚至還可以聽見排卵的聲音（天啊，連他們的愛情也都這麼瘋狂）......然而加害人與受害人的宿命，卻也未必是愛情就能沖淡稀釋的。

那一天，Zazie穿上紅衣到亂葬崗悼念，青綠色的水池上飄著朵朵紅花，如果沒有二戰，他們的先人，或許還會是相親相愛的同學，昔日美好，有如朵朵紅花，一如他們就是在小酒館中，聽著十九世紀德國作曲家／鋼琴家Gustav Lange的鋼琴曲「Edelweiss, op.31（花之歌）」婆娑起舞才定的情。曾經花開，就算花季只有一宵，也夠讓狂人刻骨銘心的。



一本正經談大屠殺，太像教科書，《昨日盛開的花朵》改走輕狂路線，藏在角色和故事身後的心靈創傷，才更有咀嚼空間。《昨日盛開的花朵》是部怪片，獻給天下狂人的怪片。

本文經授權轉載自藍色電影夢 昨日盛開的花朵：輕狂