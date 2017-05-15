魔幻拉美》瓜地馬拉的解憂娃娃

在瓜地馬拉就有一個古老的解憂方法，由六個極小的布娃娃組成一組。據信，自週一至週六，在就寢前對一個娃娃傾吐憂慮，然後再將她／他置於枕頭下，即可安穩入眠。翌日，所有的煩惱全轉嫁至娃娃身上。

陳小雀

凡是人皆有煩憂的時候，自古人類便不斷尋找各種有效的忘憂劑。在瓜地馬拉就有一個古老的解憂方法，名為「解憂娃娃」（muñecas quitapenas）。雖然，「解憂娃娃」不能言語，卻可以傾聽各種煩惱、痛苦、悔恨，並神奇地將這些惱人的心事帶到遠方。

據說，「解憂娃娃」源自瓜地馬拉高地的馬雅部落。馬雅聖書《波波烏》（Popol Vuh）記載，天神與地祇在經歷摶土造人、刻木造人的挫敗後，卜卦尋找各方咨詢，玉米女神伊斯姆卡內（Ixmucané）建議以玉米造人，天神與地祇終於創造出完美人類（玉米人）。神靈有失敗的時候，更何況人類！為了消除人類的煩憂，玉米女神伊斯姆卡內創造出「解憂娃娃」。另有一說，玉米女神伊斯姆卡內直接化身為「解憂娃娃」，為人類分憂解勞。因此，瓜地馬拉人深信「解憂娃娃」是「暗夜的守衛神」，可護佑兒童平安長大，使人免於因憂慮而失眠的困擾。

一般而言，「解憂娃娃」以棉布製成，約一至兩公分高，甚至還可以更高，又可為女娃娃、或男娃娃，每六個為一組，個個均穿上傳統服飾，放置在一個小盒子、或小袋子裡。如果孩童因煩憂而失眠，可以在就寢前拿出一個娃娃，向她／他傾吐憂慮，然後再將她／他置於枕頭下，即可安穩入眠。翌日，所有的煩惱全轉嫁給「解憂娃娃」。

「解憂娃娃」以棉布製成，約一至兩公分高，甚至還可以更高，又可為女娃娃、或男娃娃，每六個為一組，個個均穿上傳統服飾，放置在一個小盒子、或小袋子裡。（Hispanico.pl）

這個習俗發展至今，根深柢固，瓜地馬拉兒童自週一至週六，每日習慣自盒子內拿出一個「解憂娃娃」，唸著祈禱文：

「『解憂娃娃』請免去我的憂愁，在我的枕頭下總是躺著我的娃娃，如果我有些許煩惱，而又沒有娃娃護佑，那我無法一覺到天明。」

週日為休息日，「解憂娃娃」也如人類一般，需要休息。另外，一旦將惱人心事傾訴給「解憂娃娃」後，不得再告訴他人，否則便會失去解憂的神奇效果。 古馬雅人認為大地為四方形，在四方各有一棵不同顏色的宇宙樹，樹上各棲息著一位雨神。東方為紅色、西方是黑色、南方是黃色、北方是白色；另外，在大地的中央還有一棵綠色的生命樹，由天神駐守著。顏色對馬雅文化而言，極富象徵意義。東方是太陽昇起的方位，為紅色，象徵正統，而紅色也是血液、火焰的顏色，代表勇氣與能量。西方是太陽落下的方位，為黑色，雖然黑色象徵死亡，卻是深水及黑玉米的顏色，有再生的涵義。

完美人類（玉米人）的肉體由黃玉米所做成，骨骼則由白玉米製成，黃、白分別代表南、北。黃色是黃金及陽光的顏色，具有神聖之意；而白色是白晝、空氣與靈氣的顏色，代表純潔。至於綠色，是大地的色彩，是一切生命的起源，象徵豐饒與生生不息。 紅、黑、黃、白、綠在馬雅文化中有如此重要意義，「解憂娃娃」因而少不了這些顏色。

紅、黑、黃、白、綠在馬雅文化中有如此重要意義，「解憂娃娃」因而少不了這些顏色。（El Nuevo Herald）

的確，在馬雅文化的推波助瀾下，讓這原本來只是一個傳說的「解憂娃娃」，變身為最受歡迎的護身符，藉其繽紛色彩趨吉避凶。不只是孩童依賴「解憂娃娃」，連大人也對「解憂娃娃」訴說己身的憂愁，冀望逢凶化吉，免受失眠之苦。

工匠以棉布、絲線、紙板、木片等材料，做出一個個小巧玲瓏的娃娃，甚至發揮巧思，衍生出帶有「解憂娃娃」的各式文創商品，例如：手環、鑰匙圈、筆記本等。「解憂娃娃」在傳統市集、手工藝品店均有販售，其價格十分實惠，根據娃娃的體積訂價，從一至五美元不等。由於大家深信其解憂和護佑的神奇效果，再加上體積小，攜帶方便，「解憂娃娃」成為各國觀光客最喜歡的手工藝品之一。