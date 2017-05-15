勇奪奧斯卡金像獎的《第四公民》、《華氏911》攝影師Kirsten Johnson親執導筒，將25年來為其它部電影拍攝的畫面，重新塑造出一種新的敘事。

城市遊牧影展

攝影者 CAMERAPERSON

Kirsten Johnson / 2016 / 美國／102分鐘／英語／中文字幕／台灣首映

2017奧斯卡最佳紀錄片前15強入圍，風光橫掃全球22個獎項！

國際影評一致叫好！一部非比尋常、極富洞見、富有存在主義哲思的回憶錄。

這部電影改變你觀看的方式。勇奪奧斯卡金像獎的《第四公民》、《華氏911》攝影師Kirsten Johnson親執導筒，將25年來為其它部電影拍攝的畫面，透過重新揀選、剪輯、編排、組合為一個新的故事，或另一種更新鮮的現實。

失去一隻眼睛的阿富汗男孩、少數逃過種族清洗的一家人、導演那罹患阿茲海默症的母親……，身為紀錄片工作者，不得不旁觀他人之痛苦，拍攝之後又有什麼因此被改變了？一段段靜謐、分屬不同時空、扣人心弦的影像，在導演的並置拼貼後，失去脈絡，卻自成新的章節。導演藉本片尋訪真實、再造、觀看、記憶的樣貌，探索拍攝者與被攝者的關係，客觀事實與相機介入，影像與影像之間的流動，自我與他人的界限，並以原創的表現手法，構築出饒富趣味的連結，就像一趟優雅的旅程，就像將生命中的浮光掠影拼湊成一幅私密的日記詩篇。

電影播放時間 Screening Times：

5/21 （日/Sun） 19:15 閉幕片 + 導演Q&A + 遊牧影展頒獎典禮

播放地點 Screening Location：

WONDERFUL THEATER 真善美戲院

7F #116 Hanzhong St, Wanhua District, Taipei

台北市萬華區漢中街116號7樓

Urban Nomad 城市遊牧