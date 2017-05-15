瞭望之窗》馬克宏與文在寅當選的啟示

馬克宏與文在寅的當選，有內部「時勢造英雄」的政治背景，也涉及複雜的外部環境變化。因此除了法國和韓國選民求變心切，全球也都對這兩位新領導人的未來政策走向密切關注。

托克維爾

歐洲和亞洲兩個重要國家在五月分別產生新的領導人。先是法國歷經兩輪投票，選出自拿破崙以來最年輕的總統－年僅39歲、自創「前進黨」的中間派馬克宏。緊接著在韓國進行的總統提前選舉中，中間偏左的進步派候選人文在寅，終於上演復仇計，從保守派陣營手上，奪回青瓦台寶座。

馬克宏與文在寅的當選，有內部「時勢造英雄」的政治背景，也涉及複雜的外部環境變化。因此除了法國和韓國選民求變心切，全球也都對這兩位新領導人的未來政策走向密切關注。首先，這兩場選舉都帶有「反建制」與「對建制失望」的強烈民意。法國在歐蘭德執政下，經濟退步，失業率高漲，青年失業率更高達20%，就連社會黨的總統歐蘭德本人都自知困境而放棄參選連任。另一大黨共和黨候選人費雍則深陷妻子坐領乾薪醜聞而聲勢大跌。自詡是「反建制派」的馬克宏，從政經歷不長，形象清新，口才流利，魅力無窮，乘勢崛起。

馬克宏的當選主因，還有對手的因素

來勢洶洶的極右派「民族陣線」候選人勒朋，高舉反歐盟、反自由化、反全球化、反移民大旗和反伊斯蘭旗幟，首度率領「民族陣線」殺進第二輪總統投票，最後雖然落敗，但她與馬克宏同時擊退社會與共和兩大政黨，反映出法國選民對建制派的不滿。而馬克宏的當選，除了個人「克里斯瑪」（Chrisma）的魅力，背後也具有多數主流民意希望他的能壓抑極端右派勢力興起的期待。

自詡是「反建制派」的馬克宏，從政經歷不長，形象清新，口才流利，魅力無窮，乘勢崛起。（AFP）

反觀韓國選民這次以超過七成五的投票率，同樣表達對前總統朴槿惠涉及貪腐下台的反彈。與法國選民不一樣的是，韓國選民寄予新總統文在寅能夠改革韓國大財團與政客勾結、裙帶主義（Cronyism）以及親信干政的劣質現象，希望他能改革體制。選前即被預測當選機率極高的文在寅採取穩健選戰策略，也明確呼應選民，當選之後將掃除大企業干政的弊端。

其次，兩國內部這股「反建制」的民意也與國內經濟情勢惡化、選民望治心切有關。飆漲的高失業率、擴大的貧富差距，導致反自由貿易與反全球化的意識興起。在法國選舉中，去年英國公投「脫歐」與川普當選美國總統的效應，助長此一民粹主義的波濤洶湧，甚至產生對外來移民與特定宗教的排斥。在法國還有恐怖攻擊的陰影此一不確定性。也因為馬克宏的立場是支持歐盟和歐元區，力主自由貿易，他的勝出讓以德國總理梅克爾為首的歐盟主流派備感振奮，對梅克爾9月捍衛她總理寶座的國會大選也是一大利多。這幾年來在歐洲氣燄高漲的極端右派勢力，繼年初荷蘭國會選舉受挫後，再嚐失敗的苦果。

韓國經濟情勢蕭條同樣是文在寅當選原因之一

過去十多年來，韓國與十多個國家簽署自由貿易協議，包括美國與中國。但自由貿易並未給韓國經濟帶來優勢，反而製造更多分配不均的問題，這兩年來的出口也明顯出現衰退。與法國不同的是，這次韓國大選較受國際觀察家重視的「外部因素」是北朝鮮核武威脅與美國部署「薩德」飛彈系統兩大議題。但對多數韓國選民而言，這兩大議題是「常數」而非「變數」。尤其對韓國年輕人而言，工作和薪資的重要性，遠比兩韓統一與朝鮮半島半島和平來得實際而重要。

馬克宏的立場是支持歐盟和歐元區，力主自由貿易，他的勝出讓以德國總理梅克爾為首的歐盟主流派備感振奮，對梅克爾9月捍衛她總理寶座的國會大選也是一大利多。（REUTERS）

復其次，馬克宏與文在寅固然風光當選，卻都不約而同訴求國家團結、弭平分裂，但他們深知橫亙在眼前的是重重國、內外挑戰。馬克宏的「前進黨」早創初期、羽翼未豐，面對下個月即將到來的國民議會選舉，連黨內提名都不足額，而且多數新黨員和參選人都欠缺參選經驗。因此尋求與共和或社會兩大政黨的「共治」合作乃必須之舉，尤是前者的可能性較大。屆時馬克宏為了與它黨合作推動改革，會否做出妥協，甚至權力與職位的交換，都考驗著選民對他的監督。

文在寅所屬的「共同民主黨」在韓國國會也未過半，同樣面臨馬克宏的困境，未來也必須在若干議題上尋求第三大黨的合作。如果文在寅的決策風格又像朴槿惠一樣淪為小圈圈模式，無法關照全民真正利益，水能載舟、亦能覆舟，屆時民意的反撲將百倍於朴槿惠。

文在寅所屬的「共同民主黨」在韓國國會也未過半，同樣面臨馬克宏的困境，未來也必須在若干議題上尋求第三大黨的合作。（AP）

最後，就是兩人面臨的國外挑戰。馬克宏的當選讓歐盟主流派鬆了一口氣。對現階段歐盟最有影響力的梅克爾而言，面對極端右派的崛起和攻城掠地，她急需要一位能夠和她並肩作戰的新領導人。特別在英國首相梅依正式啟動「脫歐」談判程序，而且宣布將於下個月進行強化她領導權的國會提前改選後，影響歐洲政經秩序的變數仍在。梅克爾若能與獲得高民意加持的馬克宏合作，共同改革歐盟，強化歐元區的效能，凝聚歐盟對接納外來移民的共識，以及共同防範恐佈主義行動與俄羅斯的野心，將是穩定歐洲的定心丸。

文在寅在此時當選韓國總統，為撲朔迷離的朝鮮半島緊張情勢注入新的變數。他已經分別與川普、習近平、安倍通電話，表態願意立即訪問美國，甚至不排除與北朝鮮的金正恩見面。顯然文在寅的企圖是絕對不讓首爾被排除在美、中、朝的雙邊或三邊外交協商賽局之外。但文在寅承襲進步陣營長久對平壤的「陽光政策」（Sunshine policy），主張與北朝鮮對話甚至「經濟統一」，此一作法恐將抵觸川普現行透過外交結盟與經濟制裁的施壓戰略。又或者文在寅能否運用智慧權衡情勢變遷，在美、中、日、俄、朝五造之間找到自己最有利的位置，提出調整過後的「月光政策」（Moonshine policy，取自文在寅的英文姓氏Moon）不僅考驗他的能力，也攸關東北亞與亞太安全和平。