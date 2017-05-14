MedPartner》現在雞蛋到底能不能吃？多吃蔬果能不能幫助排出戴奧辛？－問題新聞真相破解

最近雞蛋驗出戴奧辛超標的新聞每天轟炸，去早餐店老闆娘說點蛋的人下滑了可能快三成。訊息內也不停有人傳來各種「排出」、「清除」體內戴奧辛的方法。但多吃蔬果真的能幫助人體排出戴奧辛嗎？

（圖片源自MedPartner 美的好朋友臉書）

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最近雞蛋驗出戴奧辛超標的新聞每天轟炸，去早餐店老闆娘說點蛋的人下滑了可能快三成。訊息內也不停有人傳來各種「排出」、「清除」體內戴奧辛的方法。大家會這麼害怕，可能跟他有個「世紀之毒」的外號有關。畢竟在上個世紀一場義大利農藥工廠爆炸，造成數萬家畜死亡，該地區變成生人勿近的死城，看起來實在太駭人聽聞了。

什麼是戴奧辛？怎樣會吸收到？中毒會發生什麼事？

戴奧辛是無色、無味、毒性強的「脂溶性」化學物質，易溶於並累積在生物體的脂肪中。農藥、垃圾焚化以及許多交通及工業活動，都會產生戴奧辛，分布在食物、水、空氣、土壤中，是一種「背景污染物」，也就是到處都可能有的意思。

戴奧辛主要透過吸入、皮膚接觸及攝食進入人體。經食物吃入含戴奧辛的魚肉蛋及乳製品是進入人體的主要途徑。

急性中毒會產生皮膚、眼睛及呼吸道的刺激、頭痛、頭暈、噁心等症狀。慢性暴露在動物方面會造成畸胎及腫瘤。在人類方面會產生氯痤瘡、肝腫大及神經肌肉損傷。除非是住在農藥廠旁邊，不然急性中毒機會低。

現在雞蛋還能吃嗎？

戴奧辛絕對是很糟糕的東西，要想盡辦法避免這類污染產生。但看到這種污染物質的新聞，首先要有一個觀念：「萬物皆有毒，重點是劑量。」

戴奧辛是「背景污染物」，有點像 pm2.5 ，你不可能要求「零檢出」。所以驗出戴奧辛，不要大驚小怪。但接下來要看的是有沒有「超標」。

通常國內外政府會設定相對嚴格的標準，通常是會導致身體危害的「最低」劑量。所以超標通常代表「你應該要注意了」的意思。

接下來就是重點，是不是會「實際產生危害」？根據世界衛生組織對於戴奧辛每日攝取應低於 1～4 皮克／公斤的建議，和這次檢測出的濃度，就算你一天吃到 3-4 顆蛋，也還遠低於建議。所以其實「不用過度擔心，可以繼續吃蛋」。目前遭驗出的問題雞蛋也都已經下架，不必過度恐慌。

最近雞蛋驗出戴奧辛超標的新聞每天轟炸，去早餐店老闆娘說點蛋的人下滑了可能快三成。訊息內也不停有人傳來各種「排出」、「清除」體內戴奧辛的方法。（資料照，記者陳冠備攝）

多吃蔬果或其他方式能否幫助排除戴奧辛？

如同上面所說，戴奧辛是「脂溶性」的毒性物質，所以通常是透過含有脂肪的食物吃進來，進入人體後，也會被屯在自己的脂肪組織中。所以多吃蔬果，頂多是「因此減少了脂肪的攝入」，降低了攝取的風險，但實際上幫助不大。雖然多吃蔬菜水果是好事，幾乎不管什麼時候你都應該多吃蔬菜水果啦！

至於可以「排除」戴奧辛？這個我只能說你想太多了。已經儲存在你脂肪內的東西，不會是靠吃了蔬菜水果就可以排出的，甚至是多喝水也沒太大幫助。這物質很穩定不易分解，而且跟你的脂肪很親密地結合…所以一旦進入體內，半衰期是7-11年，也就是大概要過十年，才會降低一半的量，跟你做了什麼沒太大關係。

要降低戴奧辛危害，我們應該做的是更注重環保避免戴奧辛產生 ，並且追查汙染物來源 ，才是合理的解決之道喔！

近期絕對會有一堆不肖業者或診所，開始賣你一堆吃的用的東西、或騙你打什麼針說可以排除戴奧辛，拜託大家千萬不要被騙啦！也請趕快分享這篇文章給身邊的親友，一起長知識不受騙喔！

此文經授權轉載自MedPartner 美的好朋友 現在雞蛋到底能不能吃？多吃蔬果能不能幫助排出戴奧辛？－問題新聞真相破解