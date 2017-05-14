法操》用手機偷拍別人如廁！如被害人不提告，還能沒收手機嗎？

相對於德、日、美等國的沒收制度，我國沒收舊法，存在不少闕漏，這次修法，是在犯罪預防和國家保障財產權之間，尋找一個新的平衡點，消滅犯罪、維護社會秩序。

文／法操司想傳媒

「沒收新制」在2016年7月1日上路，日前新聞報導，新北市板橋區某男廁，有一名男子持智慧型手機偷拍他人如廁，經被害人發現後報警，發現該男子手機內有多則偷拍他人如廁影片檔，警方將該男子以涉嫌妨害秘密罪，移送新北檢偵辦。但，被害人不願提告，且其他被害人也不知自己被偷拍，因此無從提告。

但是，本案的承辦檢察官，依「沒收新制」，向法院單獨聲請沒收該男子的手機獲准。到底「沒收新制」和舊的有什麼不同呢？「單獨宣告沒收」又是什麼意思呢？

沒收新制：從依附於主刑的絲蘿，蛻變為獨立的喬木

我國刑法沒收制度修正前，沒收為從刑之一種，依主從不可分原則，應附隨於主刑而同時宣告之，除有罪，免刑等判決，於裁判時併宣告外，如諭知無罪之判決，既無主刑，從刑亦無所附麗，故案內之違禁物，應依刑法第40條但書由檢察官聲請單獨宣告沒收（最高法院78年臺非字第72號刑事判例）。

依照舊刑法第40條規定，除依法可專科沒收之物，須行為人「成立犯罪」，於裁判時一併宣告，才能沒收。換句話說，如果沒有主刑（死刑、徒刑、拘役、罰金）存在，行為人也就當然不會受到從刑（沒收、追徵、追繳、抵償）之宣告。

本文的案例，依照舊法，因為妨害秘密罪是告訴乃論之罪（刑法第319條），如果被害人不願提告，那麼檢察官應予被告不起訴處分，但因為被告沒有受到主刑的宣告，自然也不會有從刑的沒收宣告，也無法沒收被告用來偷拍他人的手機。這樣的狀況，就會造成被告逍遙法外，在未來可能使更多人受害，造成刑事政策上犯罪預防的漏洞。

刑法規定可沒收之物為：違禁物、犯罪所用、供犯罪預備或因犯罪所得之物、犯罪所得，這些，本來應該受到憲法保障的財產權，如果財產權人濫用憲法賦予的財產權保障，違反社會義務，危害社會秩序，國家當然也將進行合理的干預，剝奪財產權人使用財產的憲法保障，維護秩序，預防犯罪。

舊法時代，刑事案件被告受「不起訴」或「緩起訴」之處分後，屬於被告之犯罪所用、供犯罪預備或因犯罪所得之物，檢察官得單獨聲請法院宣告沒收；但是，刑事案件被告一但經起訴，若其逃亡、死亡或喪失訴訟能力，除違禁物及專科沒收之物，可以依刑法第40條第2項之規定，單獨聲請法院宣告沒收外，被告所有之犯罪所用、供犯罪預備或因犯罪所得之物，卻反而難以沒收！形成巨大的矛盾。

新法就將「沒收」修正為「獨立的法律效果」。如本文舉例的案例中，雖然被害人沒有提告，但檢察官聲請「單獨沒收被告之手機」，新法擴大聲請單獨沒收之適用範圍，填補舊法時代的缺陷，甚至在特定條件下，將沒收擴大至第三人適用，以收犯罪預防之效，也成為新法上路後的優秀範例。

單獨聲請沒收之程序

舊法時代，刑事訴訟法就單獨宣告沒收之程序，並無規定，新法增訂了單獨宣告沒收之程序，落實正當程序。

刑事訴訟法第455條之35規定：「前條聲請，檢察官應以書狀記載下列事項，提出於管轄法院為之：

一、應沒收財產之財產所有人姓名、性別、出生年月日、住居所、身分證明文件編號或其他足資辨別之特徵。但財產所有人不明時，得不予記載。

二、應沒收財產之名稱、種類、數量及其他足以特定沒收物或財產上利益之事項。

三、應沒收財產所由來之違法事實及證據並所涉法條。

四、構成單獨宣告沒收理由之事實及證據。

一般審判程序之內容，為被告及其犯罪事實，單獨宣告沒收之聲請程序，則與一般審判程序不同，其以特定之應沒收財產為對象，而「但財產所有人不明時，得不予記載」之規定，更彰顯了單獨宣告沒收之特性。

例如：警方破獲供人吸食鴉片之館舍，鴉片或種子或專供吸食鴉片之器具，可依照刑法第265條規定沒收，但在現場若有其他所有人不明之財產物（例如拾獲所有人不明之現金），亦可聲請單獨宣告沒收。

依照刑事訴訟法第455條之36規定，法院對於單獨宣告沒收聲請之准否，應以裁定為之。一般審判程序之判決，依刑事訴訟法第221條之規定，原則上應經當事人言詞辯論；裁定程序則是原則上不經言詞辯論，但於案情較複雜、或涉及金額龐大、或有第三人參與者，應採較嚴謹慎重之程序，並讓相關人等有陳述意見的機會，進行言詞辯論，比較妥當。

所以，刑事訴訟法新訂了第七編之二，讓財產可能被沒收之第三人有參與沒收程序，陳述意見的機會，避免不當沒收、侵害第三人的財產權。

結語：在犯罪預防與保障財產權間，尋求平衡

相對於德、日、美等國的沒收制度，我國沒收舊法，存在不少闕漏，這次修法，是在犯罪預防和國家保障財產權之間，尋找一個新的平衡點，消滅犯罪、維護社會秩序。

而刑事訴訟法上亦作了大幅度修正，以因應刑法的修正，作出配套措施，讓財產可能被沒收之第三人得聲請參與沒收程序，達成法治國正當法律程序原則。

參考資料

李聖傑（2016），〈沒不沒收有關係〉，《月旦法學教室》，160期，頁27-29。

楊雲驊（2016），〈新修正刑法之「獨立宣告沒收」（上）〉，《月旦法學雜誌》，254期，頁62-70。

楊雲驊（2016），〈新修正刑法之「獨立宣告沒收」（下）〉，《月旦法學雜誌》，255期，頁75-90。