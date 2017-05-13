醫療新知與日常保健》夏日防曬，物理、化學哪個好？

充足的防曬，不僅僅是帶來白皙的皮膚，也有助於減少老化、皺紋、皮膚敏感、濕疹、痘痘、粉刺、皮膚癌等種種皮膚健康問題，因為過度火紅，相對的在網路媒體上更容易出現許多似是而非的論調。今天從紫外線的介紹、防曬係數判讀、防曬成分解析，以及物理性防曬跟化學性防曬優缺點的比較，一次讓大家知道。

蔡佳芬／台大皮膚科主治醫師

防曬的議題，在東方人的保養文化裡，一直受到相當大量的關注。其實充足的防曬，不僅僅是帶來白皙的皮膚，也有助於減少老化、皺紋、皮膚敏感、濕疹、痘痘、粉刺、皮膚癌等種種皮膚健康問題，因為過度火紅，相對的在網路媒體上更容易出現許多似是而非的論調。今天從紫外線的介紹、防曬係數判讀、防曬成分解析，以及物理性防曬跟化學性防曬優缺點的比較，一次讓大家知道。

紫外線的分類

太陽光中的紫外線，我們肉眼看不到，只有在曬傷時才感受的到。紫外線的波長光譜落在220nm－400nm之間，其中屬於短波紫外線的UVC，波長範圍為220nm－290nm，殺菌力最強、穿透力最差，因此在地球表面基本上並不存在有UVC。而中波紫外線UVB，波長為290nm－320nm，曬傷力、致紅力、致癌力最強，但在環境中的總量只有長波紫外線UVA的百分之一。而近年來頗受注目的長波紫外線UVA，波長介於320nm－400nm，曬紅能力雖然只有中波紫外線UVB的千分之一，但因為環境中的UVA強度不受白天、陰天晴天、季節的影響，穩定存在，且含量為中波紫外線UVB的一百倍，因此和曬黑、老化、皺紋有深刻關聯，UVA雖然致癌力不強，卻會明顯加強UVB的致癌性。

紫外線的分類。（作者製表）

防曬係數的判讀

市售的防曬品上都會標示有防曬系數可供選擇，標示方法琳琅滿目，日系、歐系、英系、德系都有不同的標示測定方法。以下就常見的來做介紹。

SPF（sun protection factor）

主要是測試皮膚的最低致紅劑量，也就是針對中波紫外線UVB的過濾能力，舉例來說，在每平方公分的肌膚塗抹2毫克的防曬品，可延緩四倍的曬紅時間的話，該產品的SPF為4，其過濾中波紫外線UVB的能力為3/4，亦即為75%。我們日常生活中常用的SPF15，過濾能力為14/15，為93％。SPF30，過濾能力為29/30，為97%。SPF50，為49/50，為98%。

至於防曬係數的選擇，可依個人的活動習慣，室內工作者SPF30即可，戶外工作者則建議到SPF50，必且謹遵2－3小時補擦防曬的原則。再更高的防曬系數，高於SPF50，則沒有太大必要，反而容易過於沉悶，造成毛囊阻塞或是敏感等副作用。

PA+－+++（protection grade of UVA）

主要是針對長波紫外線UVA防護力的指標，日系國家專用，測試過程複雜許多，但一般來說還是希望防曬品對環境的UVA防禦力可達四倍以上，因此PA++以上為佳。

市售的防曬品上都會標示有防曬系數可供選擇，標示方法琳琅滿目，日系、歐系、英系、德系都有不同的標示測定方法。（圖：網路）

防曬成分解析

目前衛生署核可通過的防曬成分約有40種，大多數都是化學性防曬，其中只有二氧化鈦跟氧化鋅為物理性防曬成分，而多數防曬成分例如二氧化鈦、氧化鋅及多數的化學性防曬，主要抵禦的都是中波紫外線UVB，但一個完整良好的防曬品，不僅是UVB的防護力要夠，抗UVA的能力也要足夠才行。抗長波紫外線UVA的防曬成分都屬於化學性防曬，主要為avobenzone、Mexoryl SX、Mexoryl LX、Tinosorb M、Tinosorb S，大家可以多注意是否有添加這些成分。

良好防曬品的選擇

一個優秀的防曬品，必須要具備良好的UVA跟UVB防護力，亦即充足的防護廣度跟強度，還有使用上分布的均勻度。建議挑選防曬品，室內活動者可選擇SPF30、PA++的產品，從事戶外活動者，可挑選SPF50、PA++~+++的產品。其中偏重物理性防曬為組成的防曬品，適合皮膚敏感者或是嬰幼兒，但6個月以下因為皮膚發育跟排汗功能等尚未成熟，不建議擦任何防曬品，而是以衣物、帽子、陽傘等遮蔽為主，並且要切記的是，物理性防曬對於長波紫外線UVA的防護力不足，因此擦物理性防曬，日常的遮蔽防護還是不可少，千萬別掉以輕心。

化學性防曬為主成分的防曬品，質地較清爽，在炎熱的台灣天氣，較受使用者青睞，但因有部分化學性防曬，有雌激素的作用，不建議用在嬰幼兒身上，皮膚敏感者也建議少使用化學性防曬產品。從事水上活動、易出汗、運動者的防曬品，還要特別注意防曬品的防汗防水的功能，並且謹遵2－3小時補擦原則。出門前15－20分鐘擦上防曬乳，並且要足量才能發揮作用，請記得防曬乳的防護係數，可是以每平方公分肌膚擦上2毫克防曬乳測量出來的！

在一年四季陽光充足的台灣，聰明挑選一款合適自己的防曬品是相當重要的！隔絕紫外線的傷害，是養成健康美肌的最重要要素之一喔！