電競世界終極揭密！貼身跟拍LOL大哥Gogoing與《魔獸爭霸III》第五種族Moon等傳奇選手的血淚奮鬥史。

城市遊牧影展





電競不GG （GAME FEVER）

Hervé Martin-Delpierre／2016／法國／80分鐘／英、中、韓語 / 中英文字幕 / / 台灣首映

電玩可謂當今資本主義世界之中規模最大的文化產業，全球各類遊戲玩家高達十億人口，整個產業鏈每年刺激超過4.5億美金的資金運作，更牽動了無數延伸的商業活動。

在這十億使用者之中，有其中3.5億名玩家曾參與電玩競賽，過關斬將的頂尖選手會受到大批粉絲擁戴，以巨星般的聲勢在電競舞台持續發光發熱，並被以更專業的規格投資和培訓。

而電競專門媒體與社群更因為使用者為數眾多，得以從其他娛樂產業內容切分出來自給自足。

電玩早已被認定為一門與戲劇、音樂同樣等級的娛樂事業，然而，電競的概念卻依然仍被「打電動」的刻版印象所侷限，導致這個龐大的經濟體系至今仍不為大眾所熟知。

本片透過《英雄聯盟》、《魔獸爭霸III》以及《星海爭霸II》等幾款全球高度知名遊戲，聚焦中國頂尖LOL選手──人稱「大哥」的Gogoing與他的團隊OMG，以及來自韓國的《魔獸爭霸》傳奇選手「月神」Moon等電競大咖，一窺電玩世界的日月風雲與電競選手的內心世界。

電影預告：

電影播放時間 Screening Times:

5/18 （四/Thu） 18:00

5/20 （六/Sat） 13:30

播放地點 Screening Location

WONDERFUL THEATER 真善美戲院

7F #116 Hanzhong St, Wanhua District, Taipei

台北市萬華區漢中街116號7樓

Urban Nomad 城市遊牧