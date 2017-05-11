鬼王來鬼扯》推廣吃素，何須遮遮掩掩？

養豬是產業，豬農養豬也是為了賺錢，這一切當然是為了經濟利益。至於動物福利問題，這些豬豬都是豬農的身家財產，在能賺錢的前提下，當然會努力讓豬豬活的健康活的快樂。同樣的，豬肉是台灣人民消費量最大的肉類，只要有吃豬肉、有上菜市場買豬肉的人，當然會在乎豬肉價格。但奇妙的是，某些動保人士出來討論雞雞福祉或豬豬權益時，似乎從不討論、也從不在乎成本價格問題。我們因此不得不納悶，難道台灣動物社會研究會的人不吃肉嗎？

鬼王／文青別鬼扯

昨天台灣動物社會研究會召開為母豬請命的記者會後，許多媒體都有報導。然後剎那間，台灣豬農似乎全都變成慘無人道的殺手。但奇妙的是，這些媒體報導時，幾乎都沒詢問養豬業界的觀點。甚至連某個很愛標榜自己是專業農業媒體的網路新聞市集，也是如此，而唯一站出來幫養豬業界說話的就是【文青別鬼扯】。

面對這種對農業界超不友善的媒體環境，我們該如何是好呢？沒關係，自己的農業自己救，我們農業界對他們真的不用指望太多。

回到正題，為何養豬業界對「台灣動物社會研究會」如此反彈呢？其實原因很簡單，不外乎兩點：

1. 這群動保人士拿歐盟的人道飼養標準強壓在台灣豬農身上時，請問他們對台灣養豬界的實況到底瞭解多少？ 2. 請問這群人每天高喊動物很可憐、要人道飼養，最終的目的到底是啥？

我們就先來講第一點吧。這些年來只要每次扯到相關農業問題時，就會有一堆文青很愛拿所謂的「歐盟」標準來說嘴。講到雞時，就說歐盟規定的雞舍多寬敞、多人道，雞的活動空間有多大，這些雞生活在裡面有多幸福（他們為何能掌握到雞的心情，我們也不太懂啦）。然後又說，雞快樂，才會生出好的蛋。

汝非豬，焉知豬不樂？（圖：網路）

至於這次講到豬，他們也同樣拿歐盟的標準來講。說歐盟多注重母豬的福利，母豬可以自由自在到處走動。相較之下，台灣的母豬好可憐，彷彿會在煉獄內。可說是，母豬母豬，夜裡哭哭。

大家都知道，農業本來就是個因地制宜的產業，不同地區的農業發展本來就要考慮到各地不同的狀況。動保人士透過網路積極研究翻譯歐盟法規時，請問他們對台灣養豬業的實際運作狀況又瞭解多少？

台灣的農地價格可說是全世界最高的，根據媒體報導，全台農地平均價格為每公頃台幣1,500萬元，這樣的價格是荷蘭的10.3倍（145萬），德國的51.7倍（29萬），法國的136.4倍（11萬）。換句話說，我們的農地成本就已經是歐洲的50倍，甚至是100倍以上。農地成本已經是誇張高的狀態，將雞舍和豬舍建築在如此高價的農地上，我們的飼養成本會低於歐洲嗎？

第二，豬是溫帶動物，且豬沒有汗腺。台灣位處亞熱帶，氣候濕熱，豬豬時常會覺得不蘇胡，飼養豬隻的困難度非常高，成本也增加許多。況且台灣氣候非常不穩定，夏天熱的要死，又時常有颱風，秋冬時日夜溫差更時常超過10度以上。豬農為了讓豬隻生活在舒適的環境，就得耗費許多成本去改善豬舍內的通風與溫度。夏天要花一堆電費吹風扇，冬天則繼續要花一堆電費開保暖器。

第三，倘若高成本可以反映在豬肉價格上，那也就罷了。但台灣的政府對養豬產業似乎也不太友善，每當市場缺豬、豬價開始上漲時，政府為平息民怨，就會要求台糖努力釋出庫存豬肉，或乾脆指定中央畜產會由國外進口豬肉平抑豬價。 因此，由於台灣先天環境就不適合養豬，再加上農地可說是全世界南巴萬第一貴，所以台灣的飼養成本非常高。這也是為何國外進口豬肉，包括美國、加拿大、西班牙、丹麥，甚至是荷蘭、法國等地，他們的豬肉報價只有國產豬肉的2/3或是更低的原因。更重要的是，人家的豬肉不但便宜，而且還能做到規格統一，深受國內許多餐飲與加工業者的歡迎。

台灣農地成本已經是誇張高的狀態，將雞舍和豬舍建築在如此高價的農地上，我們的飼養成本會低於歐洲嗎？（台灣動物社會研究會提供）

OKAY，既然現今台灣養豬業界慣用的飼養方式是被這群動保人士所唾棄的不人道飼養方法，而這種飼養方法的成本就已經非常高了。如今這群人又要求比照歐盟規格的人道飼養模式，於此狀況下，台灣的豬舍勢必得增加至少一倍的面積才能符合相關規定。前面就說了，台灣農地全世界最貴，若豬舍面積要放寬一倍，養豬成本勢必會大幅增加許多。請問，面對源源不絕的廉價進口豬肉，如今你又逼迫國內養豬產業提高飼養成本，這是要眼睜睜地看到台灣養豬產業滅亡嗎？

不過，當我們談到成本與價格問題時，就有動保人士上來鬼版批評表示：我們講這堆，說穿了只是為了錢、為了利益，完全沒顧及到動物權益。 對啊，養豬是個產業，豬農養豬也是為了賺錢，這一切當然是為了經濟利益啊。難不成豬農養豬是純粹個人興趣，或是養大了準備要效法海濤師父拿來放生嗎？至於動物福利問題，這些豬豬都是豬農的身家財產，他們當然會在能賺錢的前提下，努力讓豬豬活的健康活的快樂啊。同樣的，豬肉是台灣人民消費量最大的肉類，只要有吃豬肉、有上菜市場買豬肉的人，當然會在乎豬肉價格。但奇妙的是，這群動保人士出來討論雞雞福祉或豬豬權益時，似乎從不討論、也從不在乎成本價格問題。我們因此不得不納悶，難道台灣動物社會研究會的人不吃肉嗎？耶，還真被我們猜對了。

台灣動物社會研究會主任陳玉敏就曾向媒體清楚表示，她是位茹素者，台灣動物社會研究會的最終目的是要「推廣蔬食」。沒錯，就是因為不吃肉，所以可以提出各種主張，要求改變雞雞和豬豬的飼養方式，完全不用在乎價格與成本問題，完全不用管豬農的生計與死活。這叫啥？這就叫站著說話不腰疼！

另一方面，我們又想追問的是：既然該會最終是要推廣素食，該會成員也認為吃肉很不健康、很不道德，為何不直接明說即可？按照該會的說法，由於現階段大家都還是在吃肉，所以他們才會先推廣歐盟標準的人道飼養、人道屠宰。換句話說，這些只是所謂的「階段性手段」。

因為不吃肉，所以可以提出各種主張，要求改變雞雞和豬豬的飼養方式，完全不用在乎價格與成本問題，完全不用管豬農的生計與死活。這叫啥？這就叫站著說話不腰疼！（圖：截自網路）

什麼是階段性的手段呢？簡單來說，就是就是先用些方法，讓自己朝向目標邁進一點點。等到成功後，再繼續挺進。換言之，這樣的手段絕對不是最終目的，它只是用來掩飾最終目標的一個方法和小手段而已。舉例來說，很多男人在把妹妹時，都會先說只是要當普通朋友、要認乾妹妹。等到要到電話或FB、Line之後，再採取下一步攻勢。職場上許多上司想要染指屬下時，也會先說要求一起出差或幹啥的。請問這些人真的只是想當普通朋友、認乾妹妹或單純出差嗎？用脂肪瘤想也知道，Absolutely No！

這些都只是階段性的手段而已， 因此，既然台灣動物社會研究會的最終目的是要勸大家吃素，現階段談那些瞎米歐盟規格的人道飼養，基本上都只是階段性的手段而已。倘若哪天全台灣的雞農、豬農都比照他們的期望，採行歐盟規格飼養方式了，屠宰場全都採用人道屠宰方式了，請問他們就會滿意就會就此打住了嗎？NO！因為該會認為只要殺生動物就是一種殘忍的行為，他們最終目的是推廣蔬食。所以他們會進一步要求大家最好不要吃肉，豬農最好不要養豬，屠宰場最好通通關閉。

雖說台灣動物社會研究會的宗旨就是要推廣素食，這也沒啥可議之處。台灣是民主多元的社會，想吃啥本來就是個人選擇的自由。但問題是，既然你最終就是要推廣吃素，為何不直接明白講出來？為何不直接就推廣吃素？為何每次總要開記者會，高捧歐盟標準，不斷抨擊台灣畜產業界的各項作為，要求配合你的期望而有所改變？既然你的最終期望就是要讓整個畜產業消失，你為何不直接要求這些雞場豬場乾脆關門算了？為何動不動就要開記者會，醜化畜產業界的作為？請問，這不叫凌遲，又會是啥？

所以囉，講到這裡，狀況已經很清楚了。簡單來說就是，茹素者由於自己不吃肉，所以根本不用擔心肉品價格，因此能天馬行空、罔顧台灣現實，動不動就搬出歐盟標準，要求農政單位比照辦理，要求豬農雞農改善。至於這些措施對業界究竟會造成什麼樣的衝擊，畜產品價格高漲後又將如何影響大眾的消費，台灣動物社會研究會根本不會在乎。為何呢？因為茹素者根本不吃肉啊，豬肉價格即使狂漲100倍，他們也不會痛。

然後啊，由於他們最終目的就是要推廣吃素推廣蔬食，所以現階段整天喊那些歐盟人道飼養標準都只是階段性的手段而已。即便大家都符合歐盟規格了，人家也不會滿意的啦。因為對他們而言，人類只要吃肉，就會殺生，這就是殘忍的行為，應該徹底禁絕。當然啦，人類如果都不吃肉、都不殺生，畜產業也就瓦解，豬農雞農就得離農了啦。

好啦，講了這麼多，我們最後還是不得不問：既然你們最終要推廣素食，何必還在那遮遮掩掩呢？