文青別鬼扯》關愛母豬請用大腦

大家都是文明人，當然都會有動保意識。其實豬農也跟這群動保人士，非常在乎母豬的感受。無論如何，這群豬豬終究是豬農們的身家財產。但農業界熱愛母豬的方式可能跟動保人士不太一樣。哪裡不一樣呢？就是關愛母豬要用大腦，而非不明究理地盲目關愛。

文青別鬼扯

昨天「台灣動物社會研究會」發出採訪通知，表示母親節快到了，他們將於今日（5/10）上午召開記者會，為台灣60萬頭母豬請命。

台灣動物社會研究會今日為母豬請命，籲廢除現今殘虐母豬的狹欄。（圖由台灣動物社會研究會提供）

動保人士為何突然要替母豬請命呢？他們說這些母豬很可憐，除了要負責生小豬以外，還要住在「母豬狹欄」及「分娩欄」內。由於這樣的空間並不寬敞，母豬好像是被囚禁一樣很可憐。然後「有些農場的母豬更因此被迫長期躺臥在自己的糞尿中」，「皮膚與欄杆長期磨擦而導致受傷、紅腫甚至潰爛」，且生小豬後，母豬也沒放產假的福利。簡單來說就是，母豬很可憐，母豬母豬，夜裡哭哭。

大家都是文明人，生活也進步很多了，當然都會有動保意識。其實豬農也跟這群動保人士，非常在乎母豬的感受。無論如何，這群豬豬終究是豬農們的身家財產啊。但我們農業界熱愛母豬的方式可能跟動保人士不太一樣。哪裡不一樣呢？就是我們知道關愛母豬要用大腦，而非不明究理地盲目關愛。

首先我們就先討論母豬的特徵與習性好了，為何母豬要被飼養於一個個獨立的夾欄內呢？大家都知道，人類即使有受教育、受到法律規範，但一群人湊在一起還是會產生衝突、肇生事端。人類如此，動物更是如此，更何況動物根本沒有禮教與法律的觀念。

一群母豬聚在一起，通常最常發生的就是大欺小、彼此幹架、相互霸凌的狀況。大家要知道，每頭母豬身長都1.7米以上，各個都是壯碩的動物。幹起架來，絕不是好玩的事情。而有些母豬身型較為瘦弱，被霸凌起來絕對是叫的不要不要的。

平日就容易產生衝突也就罷了，當母豬發情時，就會出現互相騎來騎去的行為，跟狗狗一樣。小狗互相騎，危險性不高。但每頭母豬都是龐然大物，每頭體重至少 220 – 250 公斤左右，大家騎來騎去就是種高危險性動作了。如果騎沒好一摔下來，豬腳就非常容易受傷。豬腳一受傷，就無法支撐母豬的重量，從此這頭母豬就變成殘廢就掰掰了。

然後啊，平日很危險，發情很危險，懷孕時更是危險。相信很多人都能感受到，女人懷孕時情緒起伏是很大的。因為身體不舒服，所以脾氣心情也很糟。同樣的，母豬懷孕時的心情也是高低起伏，時常會看其他母豬不爽。兩頭母豬互看不爽，馬上又會幹架，到頭來又會搞到彼此受傷流產。

所以囉，你如果把幾十頭、幾百頭、甚至幾千頭母豬養在一起，基本上無異於把牠們送入競技場內，每天互相幹架、互相霸凌、互相致對方於死地。你如果真心愛母豬、真心關切母豬福利，你還會如此無腦地讓母豬送死嗎？就是為了保護母豬，所以豬農才會讓母豬們各個都住在獨立的套房（夾欄），享受獨立的生活空間。

建構一個舒適的母豬夾欄和產房，反而才能給予母豬更好的福利與福祉。

OK，母豬平日住在獨立的狹欄套房，生產前七日則會被送進獨立的「分娩欄」內，這就是母豬的產房。分娩欄的好處在哪？就是為了小豬的安全。母豬分產完後，側躺在分娩欄內休養，旁邊保溫箱的小豬則快樂吸奶。

曾有動保人士批評說，分娩欄將小豬分母豬分隔開來，完全沒顧及親情，很不人道。會講這種話的人，很明顯就是用人類世界的觀點去理解動物世界。

母豬需要通風涼爽的環境，而小豬需要的是保暖，兩者所需的物理環境狀態本來就有所不同。你硬逼牠們關在一起，是要母豬熱死、還是要小豬冷死？至於母豬和小豬之間，之所以還隔了層護欄，最主要的目的就是怕母豬不小心把小豬壓死。當然，有些人會問說，這怎麼可能？耶，這種事還真的常發生，大家還真不要覺得這中間有所謂的「母性」的存在。豬是雜食性動物，在所謂的野生自然狀態下，豬豬肚子餓的時候不但連垃圾也吃，有時候甚至連剛出生沒多久的小豬都會被吃掉。

我們再來看現今台灣養豬產業的實況，其實多數優秀的豬農早已花費許多心思去改善豬舍環境、讓豬豬們活在乾淨通風涼爽的環境內了。現在業界普遍的母豬夾欄規格是：長約240公分，寬66～72公分。有些豬農則更闊氣，產房的size就是 2.4 m X 2.1 m 的規格。但「台灣動物社會研究會」卻指稱，母豬夾欄的長度只有2公尺。吼，這種長度母豬根本沒有辦法好好躺下睡覺啦，你不能高舉動保大旗，就可以惡意誤導資訊吧？？！！

再來，現在的豬舍也多已改為高床式的豬舍，豬豬在這裡生活，拉下的糞尿就能立即掉進床底，豬舍地面因此能保持乾淨清爽，不需要天天用水清洗，而糞尿也能一起集中處理，非常環保。根本不會發生「台灣動物社會研究會」所稱，母豬皮膚時常出現「受傷、紅腫甚至潰爛」的狀況。

動保雖是許多人認同的價值，動保人士雖有批評產業的言論自由，但也請你們先弄懂動物的習性與行為，搞清楚業界的實況。此外，也麻煩你們多用點大腦、多做點功課，國外早已有許多專業的學術研究指出，建構一個舒適的母豬夾欄和產房（如同台灣業界現在普遍的作法），反而才能給予母豬更好的福利與福祉。倘若你只是高舉動保大旗，說恣意亂言胡說要求廢除母豬夾欄，基本上這只會讓一群母豬互相霸凌、互相幹架。請問這就是你們愛母豬的方式嗎？

最後我們要強調的是，母豬套房的正式名稱是「夾欄」，而不是「狹欄」。這群動保人士為了抹黑養豬產業，連慣用的名稱都可以刻意扭曲改寫為「狹窄」的「狹」字。我們想說的是，如果是愛護動物的善心人士，理應不會有如此惡意的行為吧！？

本文經授權轉載自文青別鬼扯 關愛母豬請用大腦