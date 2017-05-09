Panti Bliss的旅程，是整個愛爾蘭LGBT群體的縮影，也是每一個古怪、獨特的人們的生命故事，如同一齣飽滿而美麗的歌舞電影，笑中帶淚，又撼動人心。

The Queen of Ireland 愛爾蘭出格皇后

城市遊牧影展

愛爾蘭出格皇后 THE QUEEN OF IRELAND

Conor Horgan / 2015 / 愛爾蘭 / 82分鐘 / 英語 / 中文字幕 / 亞洲首映

2015年都柏林影評獎最佳影片，IMDb近8分超高好評

她，是全世界最聲名大噪的「皇后」，備受愛戴的程度直逼英國女皇，嫵媚多姿的身段早已豔冠群芳。她──是愛爾蘭變裝皇后Panti Bliss，大膽、極富魅力的舞台風格讓她廣為人群歡迎，樂觀、敢言的作風也讓她逐漸取得更大的發聲權，從90年代起她就一路為LGBT族群喉舌，為HIV患者平反。2015年，愛爾蘭同性婚姻合法化在公投中獲得壓倒性的支持，而後憲法終於賦予LGBT族群平權。那天，人們肩上披著彩虹旗、手裡高舉"YES I DO"標幟，Panti身穿一襲搶眼的粉紅色洋裝，在人群間快樂地手舞足蹈。

2015年，愛爾蘭同性婚姻合法化在公投中獲得壓倒性的支持，而後憲法終於賦予LGBT族群平權。

後來在一段演講中，她是這麼說的：「這個日子告訴了我們一件事，那就是如果我們對某件事有足夠強烈的信念，如果我們團結起來，我們可以辦到不可思議的事。我們可以做出很大的改變。」每個人都有浪漫的權利，Panti Bliss從格格不入到自我領悟，再到親上火線為LGBT平權一路奮戰，正是憑著一股堅定而浪漫的初心。她的旅程，是整個愛爾蘭LGBT群體的縮影，也是每一個古怪、獨特的人們的生命故事，如同一齣飽滿而美麗的歌舞電影，笑中帶淚，又撼動人心。

她的人生故事，寫滿喜劇的歡快不羈與悲劇的糾葛衝突，更是一部極具歷史意義的電影。」 — The Irish Times

電影預告：

電影播放時間 Screening Times:

5/19 （五/Fri） 19:55 + 活動

5/21 （日/Sun） 17:35

播放地點 Screening Location

WONDERFUL THEATER 真善美戲院

7F #116 Hanzhong St, Wanhua District, Taipei

台北市萬華區漢中街116號7樓

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