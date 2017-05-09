法操》在「外牆」裝冷氣 可能吃上官司！？

很多人或是親友可能都曾遇過類似這樣的問題，為什麼在自家房子加裝冷氣竟然會被人家告？！房屋所有權登記面積包含「四周牆壁」，架設鐵架與冷氣的部分，也應該是自家的「專有部分」而非共用部分。另外，在外牆懸掛冷氣的人，比比皆是，為什麼就違法了？

文/ 法操司想傳媒

根據媒體報導，台北市北投一棟住宅大樓，6樓王姓住戶在外牆架置鐵架和2台冷氣機，因冷氣運轉產生的振動、噪音，引起5樓林姓鄰居不滿，經過幾次協調，皆未達成協議，林姓住戶憤而提起提「排除侵害訴訟」要求拆除冷氣、恢復外牆原狀。

本案中，王姓住戶主張，房屋所有權登記面積包含「四周牆壁」，因此，架設鐵架與冷氣的部分，應是他的「專有部分」，非共用部分。另外，在外牆懸掛冷氣的人，比比皆是，這應算是「地方習慣」。

但士林地方法院則認為，王姓住戶違反民法關於「處分共有物」及「公寓大樓管理條例規定」，判決要求王姓住戶「拆除鐵架」與「空調設備」，將「外牆」返還其他共有人。

在台灣，常常可以見到，大家將冷氣的壓縮機，架在房屋外面，難道我們大家都違法了嗎？就讓《法操》帶各位看看，法條到底如何規定吧！

外牆為所有住戶共有，不得任意變更

從本案例來看，士林地方法院認為，依照內政部營建署《公寓大廈規約範本》的規定，公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平臺及不屬專有部分之防空避難設備，除經區分所有權人會議決議，不得變更構造、顏色、設置廣告物、鐵鋁窗或其他類似之行為。外牆部不屬於房屋所有權人的專有部分，是全體住戶所共有的，所以在設置上，需經過「區分所有權人會議」決議後，才能設置鐵架。

依照內政部營建署《公寓大廈規約範本》的規定，公寓大廈周圍上下、外牆面、樓頂平臺及不屬專有部分之防空避難設備，除經區分所有權人會議決議，不得變更構造、顏色、設置廣告物、鐵鋁窗或其他類似之行為。（資料照，記者王榮祥攝）

什麼是「區分所有權人會議」？

在解釋什麼是「區分所有權人會議」之前，先要了解什麼是「區分所有權」。依《公寓大廈管理條例》的定義，區分所有權，指數人區分一建築物，而各有專有部分，並就其共用部分，按其應有部分有所有權。

白話來說，區分所有權人就是房屋的所有權人。而區分所有權人會議，指區分所有權人，為共同事務及涉及權利義務之有關事項，召集全體區分所有權人所舉行之會議。在日常生活中，常常出現的管理委員會，其實只是在執行全體區分所有權人會議的決議，及社區的日常維護。

「公寓大廈規約」是什麼？為什麼我要遵守？

看到這裡，大家一定會有疑惑：為什麼公寓大廈規約可以變成法院判決的依據呢？這不是各個社區自己決定的嗎？的確，「公寓大廈規約」是公寓大廈區分所有權人，經區分所有權人會議決議，所產生的。為增進共同利益，確保良好生活環境，所約定共同遵守事項。

法院判決依據「私法自治」「契約自由」原則。規約只要不違反「公寓大廈管理條例」的「強制規定」，基本上是由區跟所有權人共同自由決定，屬於私法契約行為，不遵守的話，就會有違約的問題。

裝冷氣不行，那裝鐵窗可以嗎？

而談到冷氣，就也會想到另外一個台灣常見的情況：有些家庭為了防盜、防止孩童意外墜樓，會加裝鐵窗。但鐵窗跟上述的冷氣機鐵架，一樣都屬於外觀的一部份，照上述法院見解，如果有其他住戶爭執，仍需拆除。

這些在我們日常生活中常見，視為理所當然的行為，在影響到別人的情況下，仍然有可能會吃上民事官司哦，大家仍是要小心注意的。

本文經授權轉載自法操 在「外牆」裝冷氣 可能吃上官司！？