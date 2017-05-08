魔幻拉美》戲弄魔鬼的印地安人

厄瓜多首都基多至今仍保留許多殖民時期的建築，也流傳不少拓殖時代的遺聞軼事。這些軼聞均發生在當時的名人身上，進而蔚成街談巷議的奇譚。其中，一則印地安人戲弄魔鬼的故事，頗為逗趣。

陳小雀

地處南美洲的厄瓜多，其原文乃赤道之意，因赤道橫貫而得名。北接哥倫比亞、東南與祕魯為界，西鄰太平洋。安地斯山脈呈南北走向縱貫全境，地形崎嶇多貌，境內各地氣候差異頗大，物產因而十分多樣性，農、漁、礦業均十分發達。

厄瓜多以草編「巴拿馬帽」聞名全球時尚圈，以高品質的可可揚名國際，甚至以安地斯山玫瑰驚艷各國的花卉市場。此外，厄瓜多積極發展觀光業，觀光客到赤道線體驗同時跨越南、北半球的樂趣，到首都基多（Quito）探訪殖民時期所留下來的文化遺跡。

厄瓜多首都基多。（Citiscope）

1534年，西班牙拓殖者帶領204人建立基多城。基多至今仍保留許多殖民時期的建築，也流傳不少拓殖時代的遺聞軼事。這些軼聞均發生在當時的名人身上，而蔚成街談巷議的奇譚，例如：〈美女奧蘿拉〉（La bella Aurora）、〈艾爾梅達神父〉（El padre Almeida）、〈康杜亮，戲弄魔鬼的印地安人〉（Cantuña, el indígena que burló al demonio）、〈大教堂的公雞〉（El gallo de la catedral）等。每一則均充滿戲劇張力，富含智慧的哲理，儼然安地斯山的「天方夜譚」，代代相流。雖然難免因年代久遠而遭後人渲染與穿鑿附會，卻不失興味。

晚近，基多觀光業者藉〈美女奧蘿拉〉軼聞所發生的地址，推出名為「1028號之家」（Casa 1028）的觀光巴士，觀光巴士儼然豪華的行動餐廳，觀光客在巴士上一邊享用厄瓜多傳統美食，一邊聽導遊敘述精彩奇譚，並在特定景點下車，參觀名勝古蹟，遙想當年的雜談瑣聞。

基多觀光業者藉〈美女奧蘿拉〉軼聞所發生的地址，推出名為「1028號之家」的觀光巴士，觀光巴士儼然豪華的行動餐廳。（CASA1028 粉絲頁）

〈康杜亮，戲弄魔鬼的印地安人〉是我最喜歡的一則軼聞，發生在聖方濟各大教堂，情節逗趣，兼顧文學和宗教意象。據說，康杜亮是一個非常聰明的印地安人，在當地頗有能耐。為了圖利，康杜亮承包了聖方濟各大教堂的內院興建工程，訂下六個月內必須完工的契約，竣工後可獲得大筆財富，反之，若未在期限內完工則不僅無法領取酬勞，還得入獄受罰。

孰知教堂的內院工程相當艱巨，印地安工人必須從遠處的採石場運來大石板，再切割成小石磚依設計圖鋪砌。工法耗時致使工程延宕，康杜亮意識到無法如期履約，只好以自己的靈魂與魔鬼交易。魔鬼答應康杜亮的要求，吆喝一群小魔鬼飛快趕工，並在期限最後一天結束前完工。魔鬼滿心歡喜，在準備取走康杜亮的靈魂之際，康杜亮大聲抗議，表示牆面上仍少一塊石磚，因此工程尚未完成。原來，康杜亮不想隨魔鬼到陰森的地獄，而心生一計，偷偷藏起最後一塊石磚，讓魔鬼誤以為已經完工，待魔鬼發現真相後已過了子夜十二點，只能遵守約定饒恕康杜亮。

〈康杜亮，戲弄魔鬼的印地安人〉的軼聞發生在聖方濟各大教堂，情節逗趣，兼顧文學和宗教意象。（octaviogfx.deviantart.com）

對於這最後一塊石磚，還有關鍵性的後續發展。

魔鬼不甘被康杜亮戲弄，於是趕在子夜十二點之前拿起石磚，正要鋪上去時，看到牆面上有一行拉丁文：

「凡拿起這塊石磚，並把它鋪在原來的地方，將承認在宇宙萬物之上、且唯一的天主。」

魔鬼悻悻的離去，康杜亮保藏最後一塊石磚，只要教堂處於未完工狀態，他即可保住了性命。 這則軼聞以宣揚天主教教義為目的，藉浮士德原型，凸顯人類追求成功的野心，並出賣自己的靈魂與魔鬼交易，最後有賴天主的介入才得以打敗魔鬼。康杜亮以一行拉丁文戲弄魔鬼，料到魔鬼不會鋪上那最後一塊石磚！因為，魔鬼鋪上石磚，即可取走他的靈魂，但同時必須向天主俯首稱臣！根據天主教信仰，魔鬼是墮落的天使，傲慢對抗天主，驕傲的魔鬼怎會向天主認輸呢！

康杜亮真有其人，是印地安貴族的後裔。征服初期，康杜亮僅是一名孩童，在一次印地安人的起義行動中被波及而燒傷，一名西班牙拓殖者收養了他，並讓他受教育。爾後，康杜亮幫助主人度過財務危機，待主人過世後繼承了主人的財產，而且在他的經營之下財富快速增加，於是捐款給聖方濟各會蓋教堂。眾人好奇康杜亮是如何累積財富，因此在集體的創作下，康杜亮被描繪成戲弄魔鬼的印地安人。

另外，亦有史學家認為，康杜亮繼承了印加國王阿塔瓦爾帕（Atahualpa，1500-1533）的財產，為了隱瞞財富的來源，而杜撰出與魔鬼交易的軼聞。

聖方濟各大教堂是重要的觀光景點。觀光客絡繹不絕，除了參觀教堂內所保存的珍寶外，也在內院四處張望，意圖找到傳說中那片少了一塊石磚的牆壁！。

位於首都基多的聖方濟各大教堂，是著名觀光景點。（By Diego Delso, wikimedia.org/）