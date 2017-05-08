政治的日常》政治的所在：鞍馬寺的義經傳說

源氏餘黨跟義經見面的地方，就在夜晚沒人敢單獨前往的鞍馬山大杉權現附近，步道上還留有一顆「源義經公背比石」。義經就是在那裡思考良久，下定離開京都的決心。而義經這個決定，改變了歷史。後來他有機會指揮部隊，擊潰平家，為父親報仇，都是在這塊石頭下的決定所導致，歷史的轉折點就在這塊石頭上。

李拓梓

京都北邊的鞍馬寺，供奉北方守護神毘沙門天，在平安京建都之初，就被賦予守護都城北方的任務。鞍馬寺的創建者，是從唐國東渡的鑑真和尚高徒鑑禎，時間是770年。這裡供奉的是毘沙門天，不過有傳說是鑑禎被一隻寶馬所引領來到這座山中，晚上睡覺時遇到女鬼襲擊，但突然旁邊的大杉木倒塌，壓死女鬼，讓他逃過一劫。鑑禎覺得是毘沙門天顯靈救他，所以在此結廬供養，才有了鞍馬寺前身。

京都北邊的鞍馬寺，供奉北方守護神毘沙門天。（作者提供）

鞍馬寺之所以有名，不是鑑禎、也不是女鬼的功勞。最重要的原因，是因為這裡是源義經年輕時出家的地方；另一個原因，是鞍馬寺往貴船的山路，頗有神秘氣氛，現在步道完善，走來尚是氣喘吁吁，即使是紅葉季節，下到貴船川唯一想做的事卻是喝一杯冰茶。是以想像當年道路不便的時代，能夠在此這段高低落差甚大的路上快步行走，自是體能資質特殊秀異才有可能，因此就傳說這段山路有「天狗」集團活躍其中。現在天狗已經成為這裡的指標，如果搭乘叡山電車抵達鞍馬站，一走出車站就會看到一尊天狗像。去年冬天因為雪下得太大，天狗長長的鼻子還雪被壓垮了，還上了新聞。

搭乘叡山電車抵達鞍馬站，一走出車站就會看到一尊天狗像。（作者提供）

被大雪壓垮鼻子的天狗。（https://twitter.com/asahicom/status/821983118135541760）

室町時代有個有關義經和天狗的傳說，說義經之所以武功高強，是因為年輕時在這座山中，有天狗教他武藝的關係。這個說法當然無法證實，不過從鞍馬走到貴船的路上，沿路會看到義經練劍學武的地方，沖洗身體的泉水，也有供養塔在。只能說這個傳說的威力實在太強，也或許是日本人太喜歡這位單純的悲劇英雄，所以才有這麼多紀念地。

義經供養塔。（作者提供）

鞍馬寺大天狗與幼年的義經。（圖：網路）

至於義經何以會來到鞍馬寺出家，那就說來話長了。

在保元平治之亂的一連串戰事後，混亂的日本終於可以喘口氣，武將平清盛擊敗各路對手，成為實質權力的擁有者。他原先要將對手源義朝的家族滿門抄斬，卻因為母親池禪尼覺得義朝的三子賴朝很像他死去的兒子，向清盛說情，清盛一時心軟，讓賴朝逃過一死，將他輕判流亡到東國伊豆去。

死去的源義朝，在京都有一位寵妾常盤御前，這位女士據說是超級美女，年紀輕輕就在選美比賽脫穎而出，得到義朝青睞。義朝死後，清盛抓到常盤，一看驚為天人，想要佔為己有。不過常盤為義朝生了三個孩子，都還沒成年，是否要抄斬，就成為問題。看到常盤哭得梨花一支春帶雨，清盛實在下不了手。明明是因為起色心，但清盛還是要給自己的決定找個理由。他說已經成年的賴朝既然免於一死，他自然也不好為難義朝幾個年紀還輕的庶子。但是為了避免再興戰亂，清盛只好答應常盤讓這些孩子活下來的條件，但他也要求，第一，這幾位私生子一不可以知道自己是源氏一族；第二，這些孩子要趕緊出家，不要再逗留俗世。義經當時還在吃奶，因此寬限他到六歲，才被送上鞍馬寺吃齋念佛。

源義朝的寵妾常盤御前。（https://kotobank.jp/word/常盤御前-104626）

清盛的浪漫、好色和仁慈註下了大錯，後來消滅平家的，就是賴朝和義經這對兄弟。

清盛在京都稱霸這段期間，在東國，賴朝低調沈潛，卻偷偷摸摸跟當地土豪北條氏結為親家，擁有了背後依靠的武力。在鞍馬山，源氏的餘黨很快就找到了義經，並把他帶離京都，到被稱為奧州的東北平泉重新生活。

據說源氏餘黨跟義經見面的地方，就在夜晚沒人敢單獨前往的鞍馬山大杉權線附近，步道上還留有一顆「源義經公背比石」。義經就是在那裡思考良久，下定離開京都的決心。義經這個決定，改變了歷史。後來他有機會指揮部隊，擊潰平家，為父親報仇，都是在這塊石頭下的決定所導致，歷史的轉折點就在這塊石頭上，也甚是有趣。

鞍馬山大杉權線附近，步道上的「源義經公背比石」。（wforest.dip.jp）

最後，既然提到鞍馬寺，也應該要提一下《源氏物語》，紫式部的《源氏物語》，是一部描寫平安時代貴族感情生活的小說，也是日本第一部長篇小說。書中主角光源氏跟一生牽絆的情人若紫，經歷重疊山路而終於相遇的地方，就是位在皇城北郊的鞍馬寺。不過要特別提醒的是，雖然書名叫做「源氏物語」，但此書跟前面提到的源家武士源賴朝、源義經，一。點。關。係。也。沒。有 ，連時代都沒有重疊。

土佐光起繪《源氏物語繪卷》第五帖若紫。（維基共享）