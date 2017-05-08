城市遊牧影展》芭蕾壞男孩 DANCER

「如果說我不愛跳舞的話那是騙人的。」依然擁有率性、反叛、反傳統的迷人特質，Sergei Polunin無疑是推動更多人認識芭蕾舞的重要推手。

芭蕾壞男孩 DANCER 海報

城市遊牧影展

Steven Cantor／2016／英國 | 俄羅斯 | 烏克蘭 | 美國／85分鐘／英 | 俄 | 烏克蘭語／中文字幕／亞洲首映

「現在鮮少有舞者像Sergei Polunin般令人驚豔不已！」— 英國衛報

「本片讓你忘卻你認為你已了解的芭蕾壞男孩，可以肯定這是部絕佳紀錄片。」— Sunday Independent

派對動物、芭蕾天才，Sergei Polunin有俊俏出眾的外型，絕佳柔軟度、彈性與爆發力，19歲就打破英國皇家芭蕾史紀錄，成為最年輕的首席舞者，以迅雷不及掩耳之姿在國際舞壇竄紅。然而，就在他22歲聲勢如日中天之際，突如其來表明對處處受限的現況失望，離開培育他的英國皇家芭蕾舞團。

芭蕾壞男孩 DANCER劇照

隨後，Sergei Polunin轉俄國舞蹈界，卻屢次爆出藥物濫用與夜夜笙歌的負面報導，對芭蕾的愛恨交織，導致他一度想放棄跳舞。直到2015年，他與時尚攝影師David LaChapelle合作拍攝芭蕾短片〈Take Me to Church〉，Sergei Polunin優雅的身體線條、表演時的戲劇張力、毫無防備肢體展現及令人嘆為觀止的舞蹈技巧，短短二個月創下上仟萬點閱率，再度吸引世人的目光，成為鎂光燈焦點。

芭蕾壞男孩 DANCER劇照

隨著年紀漸長越顯穩重的Sergei Polunin逐漸找回方向，接受Dance Magazine時親口表示，「這部電影很真實、有層次，是一部關於人的電影；我希望舞者都能觀賞它。」宛如重生的他更說出，「如果說我不愛跳舞的話那是騙人的。」依然擁有率性、反叛、反傳統的迷人特質，Sergei Polunin無疑是推動更多人認識芭蕾舞的重要推手。

電影預告：

電影播放時間 Screening Times:

5/12 （五/Fri） 20:00

5/17 （三/Wed） 20:10

5/20 （六/Sat） 20:45

播放地點 Screening Location

WONDERFUL THEATER 真善美戲院

7F #116 Hanzhong St, Wanhua District, Taipei

台北市萬華區漢中街116號7樓

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