微思客》「太極宗師」不敵「格鬥狂人」，中國武術到底行不行？

其實，「能不能打」並不是了解中國武術的先決條件，因為中國武術的核心是一套「自保」文化，而不是「進攻」文化。

青的蜂／媒體人

4月27日，「太極宗師」雷公（魏雷）與「格鬥狂人」徐曉冬在成都進行對決，結果20秒之內，雷公就落敗了。很快，對決視頻在網上瘋轉，甚至引發了網友對傳統武術是否為騙術的討論。

魏雷（左）與徐曉冬（右）。（圖擷取自微博）

早在1953年，香港就有媒體質疑太極拳的實戰性，吳式太極拳師吳公儀與白鶴派拳師陳克夫立下生死狀，舉行比武大會。據稱，梁羽生的《龍虎鬥京華》靈感就源於此，不過從媒體報道和視頻錄像來看，雙方頗像小學生掐架，沒有飄逸招式，也沒有靈活技法，更沒有戰術素養。這場60多年前的「世紀對決」，就如同今天這場「武林對決」，雖然在結果上並不能證明太極拳整體落敗，但依然在很多人心中留下一些未竟之問：中國武術到底是什麼？中國武術到底能不能打？

其實，「能不能打」並不是了解中國武術的先決條件，因為中國武術的核心是一套「自保」文化，而不是「進攻」文化。《左氏春秋》裡講：夫王止戈為武，這就講到了武術的主要追求，主要是消停戰事、追求和平，甚至要不動干戈化玉帛。再具體來講，武術是一種帶領修習者認識人與自然、社會客觀規律的傳統教化方式，所謂「上武得道，平天下；中武入喆，安身心；下武精技，防侵害」，可見，「防侵害」已經是下武了，所謂主動挑釁、微博約架，表面上是給門派正名，實際上是打架鬥氣，根本不合中國人的武德。所以，在徐曉東KO雷公之後，有很多大師紛紛跳將起來，隔空喊話，實際是已經往「下下武」而去了。

（圖擷取自微博）

不過這裡有一個悖論，因為武術如果既強調實戰能力，卻又特別強調「隱忍不發」，最終會導致無法自證。這就相當於有人強調自己能打，但真要他打的時候，卻又說不能打，這就頗讓人懷疑了。這也構成了中國武術和西洋格鬥術的最大不同，在「大力士」那裡，一切靠拳頭說話，但在中國武術這裡，卻有一套哲學解釋。不過，並不能因此覺得中國武術是故作玄虛，說不清道不明，在真正的武術傳統那裡，大部分內容都有精神可溯，即便是看來玄之又玄的水上漂、輕功等，其實也並非是純虛構所致，比如輕功一開始是指步履輕快、縱跳自如，實際上是指肌肉鍛煉和平衡技巧，同樣的，多數武功的出發點都是教人鍛煉、修身養性。

但也恰恰是中國武術「無法自證」的這個特點，被很多野心家給利用了。在一些江湖術士那裡，動輒稱自己武功蓋世，甚至要通過惡意踩低別人來抬升自己。有很多人甚至扮起大師相，開課程、收徒弟，將武術變為生意經。也有很多所謂氣功大師，在網上傳播徒手變蛇、隔空打人的視頻，把自己形容得極其神秘，以此結識名流、收徒賺錢。這樣的江湖術士，其實是披著傳統武術外衣的騙子，對待「假武術」，就需要徐曉東這樣的人出來對決，以此戳破他們的真實面目。那如何識別這類術士？很簡單，特別喜歡吹噓自己如何了得，特別強調自己實戰能力的人，一般來說就是不合武術傳統精神的那類人。

簡言之，中國武術具有強烈的傳統文化烙印，它強調強身健體，強調修身養性，但並非意味著在實戰場景中，它就是最高階的存在。當然，這並不是說中國武術沒有實戰能力，而是如果特別強調實戰，就應該像李小龍那樣精研技術，花時間鍛煉身體，而不是滿嘴跑火車，只知道「打嘴仗」；如果不強調實戰，只是拿來強身健體、蓄氣養神，少些凶狠決絕的鬥氣念頭，那就是對中國武術最好的詮釋。說到底，如今很多人對中國武術報以實戰上的過高期望，大都是武俠小說和武俠情結所致，更是弱者心態、想像性受辱和反擊的心理所致。

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本文經授權轉載自微思客 「太極宗師」不敵「格鬥狂人」，中國武術到底行不行？