自由開講》要得很簡單，是否很困難？

張朝淳

當全台灣都在熱烈討論年金改革議題時，這個社會上有很多坐輪椅重度下肢障礙但是頭腦清楚的身障朋友沒有工作能做，並不是他們不努力，而是當這些朋友努力考到證照有一技之長的時候，卻沒有企業願意給他們機會。

當全台灣都在熱烈討論年金改革議題時，這個社會上有很多坐輪椅重度下肢障礙但是頭腦清楚的身障朋友沒有工作能做。（資料照，記者廖淑玲攝）

我去找當地政府陳情時，得到的答覆是可以賣彩券、考身障特考、職訓、創業等官方答覆。

當生活都快過不下去以上幾點除了職訓，好像沒有其他辦法，但是現在政府辦理的職業訓練（包括身心障礙職業訓練），重度肢障朋友面臨一般人與輕度肢障或其他障別的朋友來說，即使能力再好，也完全沒有競爭的機會。

舉例來說：我在2017年5月5日參加了一場職訓考試，考場內只有我一位坐輪椅，而成績發布之後縱使筆試跟口試及格，一樣是沒錄取。

在這個證照容易考取的情況下，重度肢障的朋友在求職過程中會因為企業的內部考量而無法工作，現在的社會有很多這種情形的身障朋友，比起一般人，我們這些重度肢障朋友完全沒競爭優勢，但我們認真努力的態度絕對不輸正常人，希望政府能有同理心，多站在我們的角度想，俗話說「給他魚，不如教他釣魚」，其實我們要的很簡單，不在乎薪資多少，只想要一份工作，對於政府來說，是否很困難？

（作者為想努力工作打拼的的身障朋友）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com