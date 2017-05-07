城市遊牧影展》短波：東方極樂園 Eastworld

短波：東方極樂園 Eastworld：共四部短片連映，1.來自遙遠東方的光：Benjamin Genissel / 2016 / 法國 / 紀錄 / 15分鐘 / 法語 / 中英字幕 / 亞洲首映；2.運行針：曼谷：林羿綺 / 2017 / 台灣 /紀錄、影藝、實驗 / 8分鐘 / 泰語 / 中英字幕 / 世界首映；3.回到原點：李永超 / 2016 / 台灣、緬甸 / 紀錄 / 9分鐘 / 緬甸語 / 中英字幕 / 台北首映；4.寶珠情迷：林毛 / 2016 / 台灣 / 實驗 / 13分鐘 / 國語 / 中英字幕

城市遊牧影展

歡迎來到東方極樂園，在這裡，一切都充滿異國情調、美麗而神秘、刺激且沒有極限。請放開一切束縛接受那不合理卻又美好的世界，我們的影像即是你的接待員，竭誠服務，滿足你前所未有的感官體驗。



來自遙遠東方的光 Far-East light

Benjamin Genissel / 2016 / 法國 / 紀錄 / 15分鐘 / 法語 / 中英字幕 / 亞洲首映

一個年輕的女人陳述一個年輕攝影師在亞洲的經歷與省思。他在不同國家拍的照片（柬埔寨、中國、南韓、日本、印度、香港、泰國、台灣和越南），在畫面上流轉。敘述者的文字與旅人的影像交織，向觀者訴說著旅行與攝影，還有這兩項實踐是如何地完美並行。

來自遙遠東方的光 Far-East light

運行針：曼谷 Running Stitch: Bangkok

林羿綺 Lin, Yi-Chi / 2017 / 台灣 /紀錄、影像藝術、實驗 / 8分鐘 / 泰語 / 中英字幕 / 世界首映

運行針：曼谷（Running Stitch: Bangkok）是導演林羿綺在2016年中於泰國進行藝術創作駐村時的作品，針對那些屬於城市邊緣地帶的異質場域，進行一系列探訪地區神秘傳說的創作計劃。藉由敘事接龍的方式，在泰國曼谷地區街頭上隨意的進行游擊採訪，並且將採集來的那些屬於鬼魅與都市傳說等親身經歷的故事，搭配實地探訪所拍攝的影像，結合縫紉與拓撲學的概念，將三個不同地區的事件串連起來成為一個迴圈狀態。在視覺上，使用雙頻幕將地域與敘事的影像左右獨立出來並在時間軸上同時呈現，企圖跨越一般線性影像的單一記錄性質，將敘事裡的空間打破並且重新尋找鍵連，一起與當地居民共同進行一場屬於在地的影像實驗。

運行針：曼谷 Running Stitch: Bangkok

回到原點 Coming Full Circle

董陵軒 Larry Tung / 2015 / 南韓、美國 / 紀錄 / 24分鐘 / 英語 / 中文字幕 / 台灣首映

2016 亞美電影節

試想，"回到"一個其實你從來都不瞭解的國家? Pauline Park於戰後出生在韓國的貧困家庭裡，不久後，便被美國夫妻領養離開，從此在威斯康辛展開人生。54年後，他決定去尋找自己的根、自己的過去。"回到原點"記錄著Pauline在2015年重返韓國的日子，而他，其實是位性別運動家，也是位變性者。回到韓國除了尋根外，也把握機會在首爾的性別遊行中演講，並與當地LGBT團體碰面，展開一段特別的旅程。

回到原點 Coming Full Circle

孤獨園 Burma Monk Life

李永超 LEE Yong-Chao / 2016 / 台灣、緬甸 / 紀錄 / 9分鐘 / 緬甸語 / 中英字幕 / 台北首映

2016 高雄電影節 入圍

佛經微微地在緬甸北部的一座寺院裡迴盪，而僧侶們在平靜的生活裡參悟著某種境界。

孤獨園 Burma Monk Life

寶珠情迷 Fairy Ball X

林毛 LIN Mao / 2016 / 台灣 / 實驗 / 13分鐘 / 國語 / 中英字幕

神秘的寶珠是仙女的化身，是美麗的女神，人們追尋她，因此彼此敵視。

本作品是一封給情敵的情書，嘗試概念化情敵這個身份，使之從個人的對立面，回歸于自我與不受控制的無意識。他就像自己分割出來的一部份，是最要好的鄰居，也最逼真的自己。

寶珠情迷 Fairy Ball X

電影播放時間 Screening Times:

5/14 （日/Sun） 13:00 + Q&A

播放地點 Screening Location

MOONSHINER

at Woolloomooloo Ximen

2F, #2, Lane 120, Sec 2, Wuchang St, Taipei

台北市萬華區武昌街二段120巷2號2樓

Urban Nomad 城市遊牧