法操》馮滬祥性侵看護 親友包庇作偽證卻輕判！？

2004年8月間，前新黨立委馮滬祥，被控在家性侵菲律賓籍女看護。該案經過12年的纏訟，經過6次更審，終於在2016年10月6日判決確定。雖然(馮)性侵案最後是判決有罪，但其親友偽證之行為，已造成檢察官在偵查與法官審判時，對於事實混淆判斷的重要因素，更別說造成國家司法資源浪費。

2004年8月間，前新黨立委馮滬祥，被控在家性侵菲律賓籍女看護。（本報資料照）

文／法操司想傳媒

根據媒體報導，2004年8月間，前新黨立委馮滬祥，被控在家性侵菲律賓籍女看護。該案經過12年的纏訟，經過6次更審，終於在2016年10月6日判決確定。馮滬祥依強制性交罪判處3年4個月。

而當時，馮滬祥的友人、3名女兒、女兒友人為幫其脫罪，在法庭上做出不實的陳述，也因偽證罪，於2017年5月1日，受士林地方法院判決，認定上述5人於法庭上的陳述，構成偽證罪，馮滬祥的3名女兒，判處有期徒刑10個月，因《中華民國九十六年罪犯減刑條例》減刑為5月，緩刑5年，需繳款給公庫20萬元。其中一名友人，受判有期徒刑1年，減刑為6個月。

究竟在法庭上，證人說謊需不需要負責呢？而在本案例中，馮滬祥的3名女兒因偽證罪被判刑10個月，是輕還是重呢？就讓《法操》帶您詳細了解，與此案有關的法律規定吧！

在法庭上說謊，可能會被關7年！

依我國刑法168條，在執行法院「審判」時，或於檢察官「偵查」時，「證人、鑑定人、通譯」對於與「案情」有「重要關係」的事項，經過具結後，仍為虛偽陳述，可以判處七年以下有期徒刑。

所以，偽證罪的成立前提，是「證人、鑑定人、通譯」針對案情有重要關係之事項，為虛偽之陳述，才需要負責。而「重要關係」事項，指的是可能會影響偵查或判決的結果之事項。

而具結又是什麼意思呢？我們常在各式美國法庭影集、電影中可以看見，證人在作證時，會將手按在聖經上，並表示會據實陳述。在我國，同樣有這樣的程序，在證人作證前，法官會告知告證人「具結」的「義務」及「偽證的處罰」，讓證人唸證人結文並請證人簽名後，證人才會開始作證，結文如下：

唯有在證人依照法定程序，完成具結，才有構成偽證罪的可能，值得注意的是，若今日，證人未經過具結，依照刑事訴訟法第158條之3規定，未經具結的證言或鑑定意見，不得做為證據。

本案，馮滬祥的親友們，在法庭上針對在案發當時「2004年1月23日下午4時45分許之行蹤」的問題，製造了虛構的不在場證明，表示馮滬祥不可能在此時間內犯罪，這就是做出不符合事實的陳述。因此，士林地方法院認定，上述馮滬祥親友所為的行為，足以使檢察官偵查陷於錯誤之虞，且足以影響審判正確性，並產生危害於國家司法權的正確行使，皆構成偽證罪。

「7年以下有期徒刑，僅判10月至1年」，是否輕判？

我國有刑事妥速審判法的規定，為體現大法官釋字446及釋字530號解釋中，人民享有受法院公正、合法及迅速審判之權利而制定。依照刑事妥速審判法第7條規定，若從第一審繫屬日起，超過8年，未能判決確定之案件，法院依職權或被告之聲請，若認為有侵害被告，受迅速審判之權利，且情節重大，應該給予適當的救濟，應減輕其刑。

本案，從案件係屬到判決確定，歷經了10年，需要這麼長的時間，是因為本案的偽證罪是否成立，還需要視馮滬祥妨害性自主罪是否成立而定，雖然法院在審理偽證罪部分，並未怠惰拖延，但是本案超過八年尚未宣判，也不是被告們所造成的。所以，在本案的情況中，法院認為，符合刑事妥速審判法第7條規定，酌量減輕其刑。

減刑2分之1，什麼是「中華民國九十六年罪犯減刑條例」？

而又依據我國憲法第40條及赦免法相關規定，「赦免」為總統的職權，而本條例的立法理由為「紀念解除戒嚴二十週年，予罪犯更新向善之機」，除了危害國家社會法益情節重大及堅持作惡，不肯悔改之人外，給予罪犯改過自新的機會。

依此條例不得減刑的案件，分為六大類：黑金案件、嚴重危害社會治安犯罪、暴力型犯罪、影響社會觀感、民眾對於治安感受度之民生犯罪、恐怖活動、軍法案件。而本案發生於2007年4月24日前，且並非上述六大類案件，因此也符合此條例的減刑要件。

而也許會有民眾疑惑，為什麼要有「赦免法」的規定呢？難道犯罪者不該該對自己的行為付出代價嗎？，因為罪證確鑿而被判刑者，憑什麼因為總統的特赦，就減輕刑罰呢？事實上，特赦不是我國特別的立法例，除了在君主國家外，美國總統也有特赦的權利。

在中華民國96年罪犯減刑條例（草案）Q&A中提到，「特赦」是希望給予犯罪者改過自新的機會，且根據政府的統計，於民國77年及80年先後辦理2次全國性減刑，根據「監獄受刑人因減刑出獄及再犯入監人數」統計資料顯示，減刑而出獄人犯的再犯率，均遠低於一般受刑期滿出獄或者是假釋出獄之後的再犯率，足證適度辦理全國性減刑具有其正當性，對鼓勵人犯遷悔向上亦有正面之意義。

另外，特赦有時也會是政策上的考量，當監所人滿為患時，也時常會討論到此議題。但，這並不表示，政府在縱放人犯，使社會治安更加動盪不安，因為，該條例已經將特赦對象限縮，若為危害社會治安之重罪，即會被排除於減刑的範圍外，且如上所述，根據統計，經過減刑出獄的人，再犯率遠低於一般受刑期滿出獄或者是假釋出獄者，故在政策上或對於犯罪者教化的成效上，皆有益。

雖然，馮滬祥性侵案最後仍是有罪判決確定，但其親友的行為，的確成為檢察官偵查與法官審判中，對於事實判斷的混淆因素，造成國家司法資源的浪費。這件事，也提醒大家，若日後遇到當證人的情形，經過具結後，就不能說謊囉，否則可視需要負刑事責任的呢！





本文經授權轉載自法操 馮滬祥性侵看護 親友包庇作偽證卻輕判！？