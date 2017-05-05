Outside》世界上第三個禁止離婚的國家，可能快將出現？

上月中，斯威士蘭國王姆斯瓦蒂三世（Mswati III）語出驚人，有意禁止斯威士蘭人離婚。人權和婦權組織都對此大表憂心，在斯威士蘭，一夫多妻十分普遍，傳統觀念認為婦女是丈夫的財產，因此當地家暴問題嚴重，禁止離婚，只會加劇問題。

BILLY TONG

東非小國斯威士蘭（Swaziland），是非洲最後一個君主專制國家。在斯威士蘭，近九成人口信仰不同派別的基督宗教。除了基督教和羅馬天主教外，也有信奉非洲錫安主義（African Zionism），以及一些與當地宗教結合的教派。

斯威士蘭國王姆斯瓦蒂三世（Mswati III），現年49歲，掌控國家大部分土地，因揮霍無度，以及每年舉辦「蘆葦節」選妃而聞名於世。過往，他多次迎娶多名未成年少女為妃，目前共擁有15名妻妾。

斯威士蘭國王姆斯瓦蒂三世（Mswati III）（資料照，路透社）

上月中，一個復活節慶典上，姆斯瓦蒂三世更語出驚人，有意禁止斯威士蘭人離婚。他在慶典上指出，在斯威士語（siSwati）裡，根本沒有跟離婚（divorce）相應的字詞。他跟宗教領袖表示，在斯威士蘭的文化裡，婚姻便該一生一世，與伴侶廝守終身。

目前，斯威士蘭並無明確的離婚制度，但就有名為Kumbuyisela ekhaya的制度，容許已婚女士重返娘家生活，變相離婚。今年稍早的時間，斯威士蘭總檢察長還呈交了婚姻法草案，批准國民在特定的情況下離婚。儘管斯威士蘭政府在姆斯瓦蒂三世發表言論後，旋即澄清政府尚未正式禁止離婚，但由於姆斯瓦蒂三世享有絕對權力，只要他正式提出，便即可立法禁止離婚。人權和婦權組織都對此大表憂心，在斯威士蘭，一夫多妻十分普遍，傳統觀念認為婦女是丈夫的財產，因此當地家暴問題嚴重，禁止離婚，只會加劇問題。

現時，世界上僅有兩個國家不允許離婚，分別是梵蒂岡和菲律賓。

在菲律賓，有婚姻無效（annulment）的制度，然而過程十分漫長而且昂貴。人們先要透過心理醫生等專家，證明當事人沒有心理行為能力履行婚姻，在此以後，還要經法庭審批，有時法庭更會直接拒絕受理。對於絕大部分的菲律賓人來說，根本並不可行。

在過去，不少天主教國家也同樣禁止離婚，但相關規定已經陸續解除，如智利和愛爾蘭。馬耳他於2011年公投後，離婚正式合法化。菲律賓國會近年也正就離婚法案辯論。若果斯威士蘭正式禁止離婚，便是踏上了回頭路。

本文經授權轉載自outside 世界上第三個禁止離婚的國家，可能快將出現？