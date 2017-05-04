一級嘴砲技術士

西元1900年，中國的清朝出現了一群人，他們嘴巴喊著「神功護體、刀槍不入」，四處屠殺異議分子和外國商人，最後迫使八個國家的維和部隊出兵，成為壓垮清朝的最後一根稻草。這群人就叫做義和團，以今天的觀點來看就是一群恐怖份子，一堆被主流社會遺棄的草包。

此後，凡是價值觀無法與他人匹配，能力不足與他人協作，卻對某些事物異常堅信，對於這些的人，我們可以稱他們為「義和團」、「神教徒」，除了宗教方面的符水治病、政治上的族群議題之外，今天的台灣農業裡也存在一批義和團，我姑且稱它為「有機神教」。

一位朋友，在臉書上和其他農友討論的雜草防治，聊到拜耳，聊到除草劑，關鍵字出現後就引來了一群有機神教的教徒，各種的批判，各種的道德勸說，但不見哪一位教徒拿起鐮刀來割草，也沒有告訴我們雜草該怎麼處理，就剩下一張嘴在那教人家種田。

一群有機神教的教徒，以各種的批判，各種的道德勸說，勸戒農民不要使用除草劑，但不見哪一位教徒拿起鐮刀來割草，也沒有告訴我們雜草該怎麼處理，就剩下一張嘴在那教人家種田。這是甚麼？這叫刷存在感。（圖：網路）

台灣是熱帶小島，雜草的生長並沒有時節之分，雜草會爭奪農作物的養分，雜草也會藏匿害蟲和病菌，因此雜草一向是農家最大的課題。台灣的農業的操作水準四十年來並沒有成長，除草工作幾乎都是仰賴人工來進行，加上近年農民的高齡化，除草劑成了高齡農民的最佳幫手。

每次提到除草劑，有機神教的教徒就會拿著「環保」的大帽子往農民身上招呼，更可笑的是有群醫生老是用「自殺」的理由來抗議除草劑的存在，我想，這群人大概以為農民的年齡結構有如科技業，都是二三十歲的青壯年，所以應該要拿自己的體力去和雜草拼命吧？

但仔細一看，你會發現這群有機神教的教徒沒有一個是靠農業生產過活，以公教的退休人員居多，仗著優渥的退休金，大概是日子過得太舒服，結果就是跑來農業這裡說三道四，不但干擾正常的農事生產，製造消費者和生產者之間的對立，各種鬼怪傳奇也開始在網路上散播。

農業是一項產業，產業的事情就必須用產業的角度切入與思考，產業不講是非對錯，產業談的是利弊得失。雖說民主社會裡要包容不同的意見，但像這種誤導大眾視聽，製造生產者和消費者對立的滋事分子，不管是「有機神教」還是「農業義和團」，若是為農業的發展著想，真的，就一邊涼快去吧。

（作者為農業從業人員）

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