自由開講》這樣的頭殼要當黨主席！！

◎莊勝榮

國民黨主席之爭已點燃戰火多日，最近在政見發表會上，有人聲嘶力竭，高喊敦請郭董選2020年總統。姑且不論誰會當選黨主席，畢竟是他們的家務事，本來無從置喙，但黨主席牽涉與執政黨之互動，及兩岸關係之走向。何況民主政治就是政黨政治，所以家務事變成你我他的國家大事。我們不禁要問：把郭董抬出來選總統，這樣的人可以當主席嗎？這樣的頭殼可以讓國民黨東山再起嗎？民主政治最大的弊病是，很會選舉騙票，就是不會做正經事，這也是獨裁國家拒絕民主的擋箭牌。如果請郭董選下任總統，是一種慣性的騙票，就讓他們繼續騙下去，萬一真的是心中所想，這種頭腦可以勝任主席嗎？

聰明的國民黨人會大罵，想學川普，拱郭懂選總統，頭殼壞掉了，真是沒禮貌！（記者簡榮豐攝）

他們以為模仿川普，來個商人選總統，商人治國，就可以勝選。問題是，川普是美國憲法及法律上之總統，但並非民主政治贏得多數選票當總統之本質上總統，因為，他輸了希拉蕊300多萬票，只是他在選舉人團票贏過對手，他是勝選還是敗選，見仁見智。美國人想改此怪異的選舉人團制，但總是改不了。而且，他當選後所提的五大政策，引來民眾在各州日日夜夜經常性的示威、遊行。百日民調僅4成多，是歷任總統百日民調最低的一位，您們說他是成功的總統嗎？美國人有百日定江山的觀念，百日做的好，不一定好，百日做不好，一定爛！川普以商人當總統值得郭董、國民黨仿效嗎？

最最重要的區別，川普沒有像台灣兩岸關係複雜的包袱，郭董絕對有。他在中國有龐大的企業，一旦要選總統，升斗小民會問：你代表台灣，還是中國參選總統？這一問就考倒了，除非他將公司股權移轉他人，否則，「兒皇帝」、「傀儡」、「特首」、「爪牙」，絕對跟著候選人到處跑，這就是政治。這麼簡單的問題，如果要當最大在野黨主席都不懂，那可以包起來了。

郭董最近要去美國投資，縱使美國與台灣算友好國家，仍存有不同利益。當美國要求郭「總統」開放美豬、瘦肉精、賣昂貴二手武器給台灣時，他能說不嗎？這麼簡單連小學三年級學生都懂，黨主席候選人如果不懂，就讓他謝謝收看吧，以免壞頭殼誤黨誤國。聽到國民黨主席候選人要請無黨人士選總統，民眾會問：你們國民黨沒有人才了嗎？

想學川普，也要看看人家總統初選怎麼選的，民主、共和兩黨都有不少人馬參加初選，角逐大位。而2016年黯然下台的國民黨，竟然號稱人才濟濟，卻找不出一位在2020年足以挑戰小英的候選人。看到此，選民只好安慰國民黨，「萬戶傷心生野煙，百官何日再朝天？」國民黨既然沒人才，就繼續在窮鄉僻壤的鄉野，升起吹煙裊裊的總統夢吧！但是聰明的國民黨人會大罵，想學川普，拱郭懂選總統，頭殼壞掉了，真是沒禮貌！

（律師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com