魔幻拉美》戰士與公主：墨西哥谷地裡的兩座火山

對墨西哥而言，火山不只是火山，與神話、宗教、歷史、文化息息相關。其中有兩座火山，一個代表戰士，另一個象徵公主，是登山客嚮往攀登的目標，是科學家潛心研究的對象，是騷人墨客創作的靈感。兩座火山之間傳流著一段扣人心弦的傳說。

陳小雀

墨西哥谷地平均海拔約2,400公尺，四周火山密布。由於水源豐沛、土壤肥沃、氣候怡人，而於前哥倫布時期發展出許多文明，例如阿茲克特文明。首都墨西哥城亦位於谷地之中，自阿茲特克時期，即為政教中心。昔日，在谷地裡活動的居民，環顧著四周聳立的群山，發揮想像力，依照火山輪廓形狀，而將之類分為陽性與陰性，再依其性別命名，並賦予神話傳說，增添興味。 對墨西哥而言，火山不只是火山，每一座火山均被擬人化，與神話、宗教、歷史、文化息息相關。其中，「波波卡特佩特」（Popocatépetl）與「伊斯塔西瓦特爾」（Iztaccíhuatl）這兩座火山，一個代表戰士，另一個象徵公主，是登山客嚮往攀登的目標，是科學家潛心研究的對象，是騷人墨客創作的靈感。

伊斯塔西瓦特爾火山象徵公主。（volcano.si.edu/）

戰士與公主，多迷人的比喻！

十九世紀初，普魯士科學家洪堡德（Alexander von Humboldt，1769-1859）曾慕名而來，在此進行深度的科學與人文研究。在里維拉（Diego Rivera，1886-1957）、歐格曼（Juan O’Gorman，1905-1982）、芙麗達．卡蘿（Frida Kahlo，1907-1954）等藝術家的作品裡，不時可瞥見這兩座火山的壯麗地景，勾勒出墨西哥國家主義的精神象徵。同樣，攝影家在不同季節、從不同角度，為兩座火山所蔚成的明媚風光留下永恆記憶。

波波卡特佩特位於墨西哥城東南方七十公里處，為一座活火山，是墨西哥第二高峰，海拔5,500公尺，僅次於5,636公尺高的奧里薩巴峰（Pico de Orizaba）。波波卡特佩特的火山口寬度為400公尺×600公尺，長年不斷冒出白煙，因而又稱為「煙峰」。晚近，火山處於活躍狀態，活動頻仍，有多次噴出煙霧和火山灰的紀錄，所噴出的氣體及火山灰，甚至隨風飄到七十公里遠的墨西哥城，影響空氣品質及飛機航班起降。科學家在此設置觀測站，一旦火山有活動跡象，墨西哥政府會適時疏散附近的城鎮居民。

代表戰士的波波卡特佩特火山，位於墨西哥城東南方七十公里處，為一座活火山，是墨西哥第二高峰，海拔5,500公尺。（12 News）

在波波卡特佩特一旁，矗立著伊斯塔西瓦特爾火山，海拔5,230公尺，為墨西哥第三高峰。山巔白雪終年不化，其原名即為「白女」之意，形狀彷彿一名仰臥的少女，長髮散落兩旁，身上蓋上一條白色毯子，因此又名「沉睡的女人」。在能見度佳的時候，可從墨西哥城清晰遠眺這兩座火山。兩座火山之間有一個隘路，海拔約3,600公尺。1519年，西班牙征服者柯爾提斯（Hernán Cortés，1485-1547）曾派遠征軍穿越這條隘路，找尋可以製造火藥的硫黃，供大炮及毛瑟槍使用；因此，取名科爾提斯隘路（Paso de Cortés ）。

戰士與公主，或者，「煙峰」與「白女」，這兩座火山傳流著一段扣人心弦的傳說。

時光回溯至前哥倫布時期，曾經有一個酋長，他的掌上明珠伊斯塔西瓦特爾，與部落裡最英勇的戰士波波卡特佩特相戀。一天，酋長命令波波卡特佩特出征，並允諾，若他能凱旋歸來，且帶回敵人的酋長首級，便將公主伊斯塔西瓦特爾許配給他。事實上，酋長並不願將公主下嫁給波波卡特佩特，同時也認為波波卡特佩特無法完成使命。

戰士與公主，或者，「煙峰」與「白女」，這兩座火山傳流著一段扣人心弦的傳說。（www.viudedad.comyr.com）

結果，波波卡特佩特凱旋歸來，也帶回敵人的酋長首級。正當部落為他大肆舉行慶典之際，酋長欺騙公主說，波波卡特佩特戰死沙場，公主傷心過度而亡。波波卡特佩特得知噩耗後，將香消玉殞的公主抱到山中，點燃火炬，誓言不讓火炬熄滅，日夜照亮著公主。兩人的愛情感動了天神，於是將伊斯塔西瓦特爾變成一座火山，皚皚白雪覆蓋在她的身上。至於波波卡特佩特，悲慟萬分，又加上以日繼夜守著公主，終於身亡並化成一座火山，而火山的形狀，正如戰士單腳跪地倚在公主身旁一般。至今，波波卡特佩特仍不斷噴出煙霧，彷彿履行他的誓言，也儼然發洩他的憤怒。

這個傳說有多個版本，均大同小異。在神話傳說的推波助瀾下，這兩座火山不僅是墨西哥谷地最引人入勝的風景，也融入墨西哥人的生活中，更是源源不絕提供各種藝文創作題材。

兩座火山所蔚成旖旎風光，成為墨西哥國家主義的精神象徵，也是各種藝文創作最重要的題材。（圖為作者所收藏的油畫）