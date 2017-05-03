TIWA》勞動部「了不起，負責」！

勞動部避談蔡英文曾經承諾的「立法保障」，反倒以本外勞無差異來作為搪塞理由，這是此地無銀三百兩。勞動部利用國族情緒來掩蓋不願立法保障的策略，再明顯不過；又說本籍與外籍沒有差別待遇，所以呢？難道不台籍與外籍家務工都不需要勞動條件的保障嗎？可見在政府的眼中，根本沒有立法保障家務工這個選項，蔡總統當初的承諾完全跳票。

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4月30日，移盟舉辦了「移工五一遊行」，移工們懷著興奮的心情再次走上街頭。

回顧台灣自引進移工開始這25年來，移工的訴求、遭遇到的問題往往被政府或是漠視、或是敷衍。一如重大社會案件發生時，媒體上曇花一現，短暫受到社會矚目，但事後逐漸被人們遺忘，參加遊行的移工問我，遊行後有什麼改變？我回答：「沒有改變」。

台灣自引進移工開始這25年來，移工的訴求、遭遇到的問題往往被政府或是漠視、或是敷衍。（圖：張榮隆）



2016年1月4日，蔡英文在選前與工鬥團體見面時曾表示，休假是人權，一定要給家務工適當的休息，新政府將會落實喘息服務，並立法保障家務工。只是到現在執政近一年，完全看不出政府的任何作為。

移工五一遊行當天，勞動部發布新聞稿，內容提到「我國對待外籍勞工之權益保障，不因國籍而有不同，…一律適用我國勞動法令。至於家事類勞工不分本外籍勞工，目前均不適用《勞動基準法》，並無差別待遇。…」政府回應跳針，這不是首次見到。

「一律適用勞動法」與「家務工未適用勞基法」，這不是自相矛盾嗎？

勞動部避談蔡英文曾經承諾的「立法保障」，反倒以本外勞無差異來作為搪塞理由，這是此地無銀三百兩。勞動部利用國族情緒來掩蓋不願立法保障的策略，再明顯不過；又說本籍與外籍沒有差別待遇，所以呢？難道不台籍與外籍家務工都不需要勞動條件的保障嗎？可見在政府的眼中，根本沒有立法保障家務工這個選項，蔡總統當初的承諾完全跳票。

在政府的眼中，根本沒有立法保障家務工這個選項，蔡總統當初的承諾完全跳票。（圖：張榮隆）



而在要求廢除私人仲介，以及國對國聘僱的議題上，勞動部回應「私人仲介為市場供需而形成，不應以廢除仲介制度來解決外籍勞工權益受損問題。」試問，勞動部又要如何解決目前外籍勞工權益受損問題？仲介費超收問題，政府是否曾積極解決？一味將責任推給「市場供需」就可以卸責嗎？

追根究柢，仲介市場的形成，難道不正是因為政府在制定移工政策時，制度或未臻完善、或方向錯誤所造成的嗎？勞動部以「直聘中心」作為資訊不對等的解套，實際上對於仲介市場的壟斷又造成多少鬆動？仲介公司的評鑑查察機制中，以逃跑外勞數量做為評量要件之一，不正代表仲介對移工控制力的強弱，以這樣的評鑑機制評量出來的仲介，難道就沒有問題嗎？

政府長久以來以方便管控為原則來制定移工相關法規，對移工人權造成嚴重侵害。不得自由轉換雇主的政策，是最明顯的一例。移工轉換雇主的條件必須是在雇主違法情況、不當對待，或雇主不願聘僱移工的情況下，才得以轉換，但就算條件符合，如果雇主不同意呢？移工無法轉移雇主，但試問哪一個台灣勞工不能自由轉換雇主？勞動部所謂的「無差別待遇」只是自打嘴巴。每一名飄洋過海來台的移工都是想好好工作，為家鄉的親人帶來更好的生活，若工作環境友善，哪個移工又會願意承擔找不到雇主的壓力及風險？

政府長久以來以方便管控為原則來制定移工相關法規，對移工人權造成嚴重侵害。不得自由轉換雇主的政策，是最明顯的一例。（圖：張榮隆）



此外，勞動部口口聲聲表示移工是基於「補充性原則」引進，但卻用較低的勞動成本讓資方聘僱，再加之許多不合理扣款讓移工變相廉價，在雇主為求最高利潤的情況下，這樣的「補充性」最終將淪為替代性，這難道不是政府造成的自相矛盾情況嗎？

家庭看護工沒有勞動法令保障、聘請移工家庭無法使用喘息服務、移工制度不得自由轉換的設計及制度造成的私人仲介壟斷、剝削移工，這些制度造成移工、聘僱家庭權利受損的情況，政府至今不但仍不願改變，卻還振振有詞地不針對問題回應。

勞動部真的是「了不起，負責」!