Lin bay 好油》關於肥料，那些你不知道的鬼扯

農糧署一反過去休假勿擾的原則，以超高效率在休假日回應了肥料文。這麼感人，當然要仔細一條一條好好看清楚，才能知道有多瞎！

Lin bay 好油

上週，「肥料也能作弊，係金ㄟ」一文上線後，農糧署一反過去休假勿擾的原則，以超高效率在休假日回應了該文。效率如此之高，筆者當然也得犧牲假日好好來拜讀。

扣除掉文內的官樣文字，且讓我們試著把農糧署的回應重點摘要如下：

1. 部分肥料成分係以元素之氧化態表示，如磷酐（P2O5），其中氧的含量會重複計算，造成合計量大於100％。 2. 有機質之測定方法係採用灰化法，其中銨態氮N、磷P及硫S等亦會被高溫燒掉，而計入有機質的含量。但各品牌肥料在同樣的測定方法，同樣的肥料品目規範下，所謂「合計量超過100％，肥料也能作弊？」應屬誤解。 3. 針對含有泥炭的複合肥料，每包補助運費20元，鼓勵農友使用，逐步減少傳統複肥之使用，導引減施化肥。 4. 常用有機質測定方法為：（1）灰化法、（2）濕式燃燒法（重鉻酸鉀法）等2種。灰化法係以105度去除水分後，再升溫至600度燃燒有機質，其中部分化學成分尿素、銨態氮、磷及硫等亦會被燒掉，依灰化減少量計算，這些會被計入有機質含量。考量濕式燃燒法產生之廢液（重金屬鉻及廢硫酸液）為毒性物質，對環境影響較大，故現行肥料有機質含量檢驗方法，係以灰化法進行檢測。

成分合計量大於100%很合理？嗯，難怪戈巴契夫頭髮最多，海珊最愛好和平。

當然不合理！還鬼扯甚麼氧的含量會被重複計算。

過去的肥料檢驗建立時都是先把磷還原成磷酐（P2O5），鉀還原成氧化鉀（K2O），所以成分計算時在磷鉀之上與氮不一樣。以鉀為例，一般鉀肥用的是俗稱紅咖哩的氯化鉀（KCl黑特旺1號使用）或俗稱白咖哩的硫酸鉀（K2SO4），鉀（K）的分子量39，氯（Cl）的分子量35.5，氯化鉀（KCl）分子量74.5，所以氯化鉀的全鉀為39／74.5=52.3%，但檢驗用的基準不是全鉀而是全氧化鉀，全氧化鉀中鉀所佔的比例約為78／94=83%（K2／K2O），所以氯化鉀要以全氧化鉀來計算，要把52.3%再除以83%，就會得到63%，考慮到水份跟鹽純度的影響，一般氯化鉀的全氧化鉀約61%，這跟什麼氧重複被計算根本沒有任何關係，只是一種成分的換算而已。大於100%只有在理論中會發生，例如，使用純鉀來施肥，那鉀的全氧化鉀含量就是120%了。

但是，用鉀來施肥？嫌命太長嗎？純鉀遇水會爆炸喔！

接著，我們來看看黑旺特的原料表：氯化鉀、磷礦、液氨、硝酸

黑旺特的原料表。（圖：作者提供）

光用氯化鉀要調出10%的全氧化鉀，原料就需要用到16.3%的氯化鉀，而磷礦石的磷酐含量約為26（20－32之間，取均質），要調出5%的全磷酐就要19.2%的磷礦石，原料用了35.5%，可是成份只能調出15%。純有機質也不是100%有機質，因為還要扣掉水份跟灰分，就拿筆者過去以標準局的檢驗樣品為例，純的可可咖啡渣有機質的含量也只有90%，一般的有機質原料受到水份跟灰分的影響，有機質約為90%－95%之間。

純的可可咖啡渣有機質的含量也只有90%，一般的有機質原料受到水份跟灰分的影響，有機質約為90%－95%之間。（圖：作者提供）

原料用純有機質來添加，若成品要有60%的有機質，需要添加約65%的有機質，光這兩種成分加起來就快接近100%的原料使用，如果不靠銨態氮，就會被視為有機質而造成成份重疊的情況，要破百根本不可能。

銨態氮被視為有機質

筆者前文中曾說明銨態氮在現行的檢驗方法中被視為有機質，這點農糧署已經幫我證明是真的，而且還不只銨態氮。

這裡順便清楚說明一下灰化法：如果你取樣品10公克，先用105度的烘箱先烘4－6個小時，減少的量就是水分，如果烘完剩9.5公克，那麼水分就是5%。 剩下的9.5公克再進去高溫550－600度燒，燒完如果剩下5公克，那麼有機質的重量就是10-0.5（水分）-5（灰分）=4.5，有機質含量就是4.5／10=45%。

也就是被減少的重量越多，被認定是有機質的就越多。

施用有機質肥料或有機複合肥的目的當然是希望增加土壤的有機質含量，利用真正的有機質來改善土壤性質的有機質，不是這種檢驗上面認定的有機質，因為這些銨態氮在土壤裡並不具有有任何改善土壤的有機質特性，而大部分農業從業人員所知道的有機質來源有：植物渣粕、動物廢渣、魚類廢物、副產動物質、副產植物質、廚餘、菇包廢屑等。

台灣農地多數有機質含量偏低，許多農民種植的土地有機質含量都在1%左右，甚至更低，施用有機複合肥是為了在施用化學肥之際，順道增加土壤的有機質含量，但是，當施用的有機質只是檢驗定義上的有機質而非實際能改善土壤的有機質時，就不是這麼回事了！舉例來說，農友下了一噸60%的有機複合肥，當然是希望能增加土壤中600公斤的有機質，如果只增加了300公斤，那與肥料偷料有甚麼兩樣？這種華而不實的計算方式，不只欺騙農民，也連帶影響農民對有機質肥料的使用，一般植物渣粕的有機質肥料成份為5-2-2，有機質含量約只有70%左右，但黑旺特的20-5-10成份有機質卻還有60%，農民選用黑旺特的意願當然會比用有機質肥料更高了，這難道不是詐騙手法嗎？

施用有機複合肥是為了在施用化學肥之際，順道增加土壤的有機質含量，但是，當施用的有機質只是檢驗定義上的有機質而非實際能改善土壤的有機質時，就不是這麼回事了！（資料照，記者楊金城攝）

最後，農糧署的回應更使出大絕招：業界都這樣啊，大家都用同一套標準。這就叫做「人不要臉天下無敵」嗎？

做為業者台肥如果講這種話還算情有可原，但農糧署是主管機關吧！農友們真的可以接受自己施用的肥料裡的有機質是銨態氮嗎？

奇妙的檢驗邏輯

農糧署自己也知道濕式法（重鉻酸法）可以避免這個問題，因為重鉻酸法只驗碳，所以上述那些物質不會被計算入有機質以內，但之所以不採用，農糧署說是因為對環境毒性大，所以不用。 如果兩種檢驗法的誤差很小的時，當然挑選的是對環境影響小的方式，但當誤差很大時，挑準確的方式當然是首選，這是一翻兩瞪眼的檢驗，如果不準的話，乾脆連驗都不要驗了不是更省事？

至於對環境影響的部分，農糧署的說法更讓人吃驚，難不成實驗人員做完實驗之後都會把廢液都倒進水槽嗎？標準作業程序下，實驗做完的廢液當然是裝入集中桶後再委請給專門的單位處理廢液，用「因為對環境有影響所以不做檢驗」，這種理由真的很瞎，很多的化學檢驗廢液都具有毒性，如果怕影響環境影響，該做好的是廢液回收與相關處理，要是真擔心檢驗造成的廢棄物汙染環境，那一堆檢驗方法都可以不必了，這陣子還叫農友驗甚麼戴奧辛，驗完的廢棄物也含有戴奧辛會汙染環境不是嗎？

不過，這還不是下限，農糧署還自爆一點，就是這種肥料可以拿補助耶！一包補20元。之前農委會不是信誓旦旦說，要把部分化肥的補助移到有機質肥料上，這種肥料只是因為加了泥炭就可以符合補助一包（而且還20元），有機複合肥以定義而言還歸類在化學肥中，原來所謂的補助有機質肥料，是只要加了泥炭就可以魚目混珠，奇怪耶，為什麼是加外國的泥炭土，而不是加本土的有機質呢？

既然過去政策法規遺留下來的弊端清清楚楚，言必稱改革的新政府就該著手進行改善，結果不但延續過去漏洞因循苟且還振振有詞，看到農糧署這樣的回應，業者敢這樣惡搞也就不讓人意外了。