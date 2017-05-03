藍色電影夢》我的冠軍女兒：父女結

Honor thy Father，指的是天父，亦是人間之父。從父命不可違，到吾家有女初長成，到最後克紹箕裘，反抗或背叛也是不可或缺的歷程，最後的圓，才更見人生滋味。

藍祖蔚

《我和我的冠軍女兒（Dangal）》的敘事一點都不複雜，走的就是傳統家庭倫理劇的正反合結構，分岔的情節亦鮮有意外，重要的是隱藏在全片底層的父女情意結。

一開始，Aamir Khan飾演的摔角高手Mahavir父親雖然能打也能摔，其實，只要用眼睛演戲就夠了。

全國冠軍打敗省級冠軍，他沒費太多力氣，偏偏在生兒子方面，全然天不從人願。從第一胎的女娃開始，他把所有的情緒都藏在眼神裡，縱有萬般無奈，卻是全然做不了主。眼神就從希望、失望到絕望，海海人生，鐵打的好漢亦沒用。

接下來的表演則是從眼到嘴，自從女兒Geeta和Babita狠狠修理了無聊男生後，他的眼睛亮了，開始命令，即日起女兒不必做家事了，好好給我練摔角去，女繼父業，誰曰不宜？

印度是個父權社會，一切父親說了算，女兒不能不從，從早起、跑步到訓練，Mahavir好整以暇地坐著車子督軍，女兒再不甘心，歌再怎麼唱，終究還是只能乖乖聽話。

女兒的第一回抗命是偷偷撥慢了鬧鐘，換來更重的訓練；第二回抗命則是藉口有頭蝨，換來的卻是長髮變短髮......聽話沒能從寬，抗命必定重罰，Mahavir的魔鬼訓練一直要到Geeta入選國家隊，到體訓中心接受集訓時才面臨考驗。

教練的第一個命令是忘掉過去的訓練，那是Geeta學摔交以來，第一次可以抵抗父命，而且是「奉」師名，表面上那是父親和老師的矛盾對決，實則卻是Geeta告別父親的開始。

接下來，她可以蓄髮，可以塗指甲油，買時髦衣服，「城市化」同樣亦逐步鬆動坍塌了家規。

最後則是放假返鄉後，不同理念下的新舊體制，終究是是火拚決戰的。Geeta必須擊敗父親，才能取得發言權，才能證明學有所成，即使體格懸殊，但是年紀、體力和技術亦有了明顯落差，Geeta成功壓制父親的剎那，她「弒父」得手，卻無喜悅，父親的頹敗與洩氣，宛如父權神話的崩毀，讓人心驚，Geeta非得如此，才能走自己的路，然而卻也因此頓失靠山，更亂了方向，一切就像希臘神話中因為「弒父」，而挖出了自己雙眼的伊底帕斯（Oedipus）一般。

《我和我的冠軍女兒》以摔角為核心，實則從頭到尾是齣親情戲。電影中的教練但求有牌，不求第一，保住自己權位的名利心勝過選手攀登巔峰的榮譽心，虛浮的心，不如專注的心，才讓Mahavir有了復活空間，才讓他的專業和對女兒的了解得以在最適當的時機再度入女兒的身份。至於他最後的「失蹤」則是Geeta最後一次的「父女失聯」，不如此，她沒有辦法憑自己本事獲勝（雖然，逆轉關鍵同樣來自父親當年的諄諄教誨），不如此，她的冠軍，依舊是父權陰影下的冠軍。

一切來自父親，卻也終究要與父親告別，才有自己的世界，《我和我的冠軍女兒》刻畫的父女情意結，藏有深厚的人生哲理。