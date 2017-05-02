微思客》當君子遇上「蕩婦」：談性為何色變？

如今，當我們審視所處的年代，並將其和文本中被構建的17世紀對比，我們所見所聞的世界似乎相對寬容，我們可以從隱晦管道下載粉紅電影；可以在宿舍內和舍友談論性經驗。但是，壓抑和成見依然如鐵籠罩著這個世界，只是我們常見到透氣的部分，而只有在碰到談性色變的周遭人，或者傾聽不同圈子、不同階層對性的看法，我們才會猛然想起，原來這鐵籠一直都在。

編者按：最近，幾張《小學生性教育健康讀本》的圖片在網路上引起軒然大波，其中一張圖片，李阿姨一句：「你脫下褲子讓李阿姨看一下，你的陰莖是不是也長大了。」更是引發群嘲。事件本身討論價值不大，因為它不久即被證實屬於無良網友的「斷章取義」。但這起事件讓我聯想起關於「談性色變」話題的探討，我們是否應該在公共言論場談論性？談性的女人為何容易被貼上標籤？這是本文嘗試探討的東西。

作者：宗城／微思客編輯

幾天前發過一條朋友圈，說自己不太敢在公共場合談性，因為怕被貼標籤。一位朋友回應我，就因為自己賣性玩具，所以被別人視作淫蕩少女。第二天我把這條朋友圈刪了，也沒有再多想，直到前天另一位朋友跟我提及，說終於明白我為什麼那樣說，因為她自己也被一位博學的學長貼標籤了，原因是在公共言論場談論性。

其實我現在要修正自己的原話，自我審視，自己並不是不敢在公共場合談性，而是不敢「明明白白」、「大大方方」地談。我的專業是漢語文學，平時會寫寫文學影視方面的文章，當我分析《洛麗塔》、《情人》、《索多瑪120天》的文本或影視作品時，性及性的隱喻其實是迴避不了的內容，而這些文章是公開發佈的，也歸屬於公共言論場合。所以，這也是在談性，只是包了一層藝術的衣裳。

在文藝作品裡，「性」是日久彌新的話題，馬奎斯（Gabriel Márquez）、納博科夫（Vladimir Nabokov）、勞倫斯（Thomas Lawrence）、海明威（Ernest Hemingway）、太宰治、曹雪芹們都會談性，雲雨私情，見怪不怪，但為什麼自居保守的部分君子，不說他們是「蕩夫」、「壞男人」，而對公開談性的女人貼上「蕩婦」、「壞女人」的標籤呢？

他們能容忍含蓄的、以文藝之名公開談論的性，但不能容忍將這些一層層剝開的「談性」。他們喜歡老舍式的敘述：

餘光散盡，黑暗似晃動了幾下，又包合起來，靜靜懶懶的群星又復了原位，在秋風上微笑。地上飛著些尋求情侶的秋螢，也作著星樣的遊戲。

《源氏物語》這般的，也無大妨礙：

卻怪年來常共枕，緣何不解石榴裙？

若是換作《金瓶梅》的打油詩，罷了罷了，倒也勉強能忍：「溫緊香乾口賽蓮，能柔能軟最堪憐。喜便吐舌開顏笑，困便隨身貼股眠。內襠縣裡為家業，薄草涯邊是故園。若遇風流輕俊子，等閒戰鬥不開言。」

可如果是《廢都》般模樣（按：1993年賈平凹寫作的一部長篇小說），便心生鄙夷了。

試想一下，如果一位年輕女性，分別將上述四種性事描寫分享至朋友圈，閱讀的君子們，心思是否會有明顯變化？但這些文字其實都在談性，也都是被包裝過的語言。

談性涉及廣泛，在《漢語字典》的解釋中，「性」包括性別、生殖、性慾、佛教語中指事物的本質、語法中詞的屬性、事物的性質或性能等字義，即便是公共言論場中被狹隘理解為「性行為」的「性」，也不僅僅指做愛這一種行為。在《牛津詞典》中，sexuality被解釋為「the feelings and activities connected with a person』s sexual desires」，可見在解釋者看來，性早已不侷限於生殖器碰觸的行為。所以，當有人見他者談性而色變，他不妨反思：

自己是認為公開談論性是可恥的，還是僅僅性的某一組成部分被公開言說，令他感到可恥。

《禮記·禮運篇》說：「飲食男女，人之大欲存焉。」即便是被部分人視為壓抑人性的儒家經典，其實也存在肯定合理滿足人性的兩大基本慾望——物慾與性慾的必要性。孔夫子也公開談論過性，《論語·衛靈公》中，子曰：「已矣乎！吾未見好德如好色者也。」《論語·季氏》又有，孔子曰：「君子有三戒，少之時，血氣未定，戒之在色；及其壯也，血氣方剛，戒之在鬥；及其老也，血氣既衰，戒之在得。」還有亞聖孟子家喻戶曉的話：「食色，性也。」（《孟子·告子上》）孔孟都是能稱之為君子的人物，他們都不避諱談論性，他們會承認性是人們的基本需求，既不用一味禁止、談之色變，也要行得其時，不必過於放縱。

一個多元寬容的言論場，既可以容忍保守的人士，也允許性開放者發言。你可以就節制性慾的合理性陳述理由，我可以說明為什麼要容許性愛成癮之人；而他，也可以提供另一個新奇的角度。但其實我們都在公開談論性，而給予我們交流甚至交鋒的前提，正是我們達成一個共識——公開談論性並不可恥。

在公開場合談論性，還有一個重要的原因是對「性幼稚」以及潛在的「性暴力」的警惕。2013年《北京市法院未成年人案件綜合審判工作報告》指出：「在未成年人性侵案中，14歲以下未成年人遭受侵害比例較高，約佔80%。」

近年來關於校園學生、異地打工人員的性騷擾案件和學者對於小姐（按：女性性工作者）的調查也屢屢見報，它們往往能引發熱議並呈現兩極化評論，比如今年二月份的新聞《女博士研究「小姐」近十年：你以為「小姐」最在乎的是錢》，就引發讀者對於標題、女博士研究方法、小姐群體、是否應該公開談性等方面的爭議。

而零碎見諸於報導的「巫山童養媳案」，讓我們再次驚覺──廣袤中國，除了光鮮亮麗、文明勃發的北上廣深，還有承擔著一個個難以言說的痛苦個體的灰暗角落。這些悲劇牽涉因素複雜，但女性在社會中的相對弱勢、性知識科普的缺乏和性侵的猖獗，都是不應被忽視的。

在日本，有一位女士在遭遇性侵後並沒有選擇沉默，而是通過文字公開談論性侵之事，以及自己在悲劇之後如何重拾生活的勇氣。這本書名叫《為什麼會是我：一個受害者想要勇敢告訴你的真相》，作者小林美佳在24歲時內遭遇兩個陌生男人的強暴，這件事情一直是她內心難以言說的痛苦，而這本書，一定程度上是她與自己內心「幽靈」的搏鬥，也象徵著作者要與過去做一次「了結」。

這本書寫到了不同的人對作者的影響，員警、醫生、男友、父母、兄弟、朋友、丈夫、諮商師、學者、網友……美佳的存在並不是孤立的，而美佳在性侵後如何走出「傷痕」，也並非她「單槍匹馬孤軍奮戰」所能行。這裡，有令人「不適」的人物舉止，比如「覺得女兒丟臉，惡語相向的父母」、「自以為是，只顧著炫耀知識的心理諮商培訓者」，也有很多溫暖人心的人——在員警手冊上貼了出演刑警的演員照片、哄美佳開心的員警；隨叫隨到，任由美佳吵鬧，疲憊不堪的男友；還有能夠認真傾聽並且點出問題的諮商師等……

當然，今天我們探討公開談論性的合理性，並不是說個人可以在公共言論場肆無忌憚談性，甚至對他人以解放之名行淫穢之事。公開談論，自然也有約束，自由是建立在限制中的自由，但這並不影響更多人可以達成一個基本共識，即公開談論性並不可恥，而那些蕩婦淫娃的標籤，也大可撕掉。

傅柯在《話語的煽動》（節選自《性經驗史》，按：台灣亦有譯成《性意識史》）中說：

十七世紀是壓抑開始的年代，是我們稱之為市民社會的標誌，是一個直到現在，我們都沒有完全擺脫的年代。自此以後，指稱「性」變得越發困難與越發昂貴。如果要在現實中掌控「性」，首先必須要在語言的層面上降伏它，控制其在言談之中的自由流通，將其從各種言談的物件之中清除出去，壓制各種「顯而易見」的詞語。

如今，當我們審視自己所處的年代，並將其和文本中被構建的17世紀對比，我們所見所聞的世界似乎相對寬容，我們可以從隱晦管道下載粉紅電影；可以在宿舍內和舍友談論性經驗；可以通過文章表達自己對性侵的擔憂。但是，壓抑和成見依然如鐵籠罩著這個世界，只是我們常見到透氣的部分，而只有在碰到談性色變的周遭人，或者傾聽不同圈子、不同階層對性的看法，以及感受到突如其來的404時（按：應是指臉書在中國顯示為404 not found的梗），我們才會猛然想起，原來這鐵籠一直都在。

微思客編輯：宗城／法律白話文編輯：李柏翰





本文經授權轉載自微思客X法律白話文 當君子遇上「蕩婦」：談性為何色變？