法操》誣告馬幼興性侵 女星恐面臨牢獄之災！

從馬幼興遭控性侵女演員唐少萱案件，來了解一下，究竟撒謊亂告人、浪費司法資源，會有何下場呢？

文／法操司想傳媒

根據新聞報導指出，2016年7月，馬幼興遭控性侵女演員唐少萱。據檢方抽絲剝繭調查後，發現實情為唐少萱劈腿馬幼興和陳帝源兩人，因擔心劈腿一事曝光，才栽贓馬幼興性侵。

馬幼興（26日）召開記者會，淚訴事發近一年無工作，生活也大受影響。（資料照，記者胡舜翔攝）

承審法官根據通訊軟體之對話內容及其他相關有力證據，認定2人當時是「你情我願」發生關係，馬幼興因而獲判不起訴。而後，馬幼興已對唐少萱控告「加重毀謗罪」，目前正和律師研議損害賠償事宜。檢方也因唐姓女藝人不實指控，依「誣告」等三罪，將其起訴，並要求法院從重量刑。

由於現行法規起訴書尚不公開，我們無從得知檢方起訴之罪狀有哪些，但就讓我們先針對誣告罪的相關重點，來一起了解一下，究竟撒謊亂告人、浪費司法資源，會有何下場呢？

把司法當兒戲！「誣告罪」怎麼認定？

我國刑法第169條誣告罪明訂，意圖使他人受刑事或懲戒處分，向該管公務員誣告者，處七年以下有期徒刑。故本條之構成要件，首先是行為人必須「主觀上」具備誣告之「故意」，有使他人受「刑事處罰或懲戒處分」的意圖。再者，誣告必須向檢警提出。而行為人誣告的對象，必須在法律上「能負刑事責任或懲戒責任之人」。最後，行為人所誣告的「內容必須是虛偽」。

本案例中，唐少萱因擔心自己劈腿被發現，進而誣告馬幼興性侵，主觀上，的確有誣告之故意；且近年來性侵案件頻傳，唐不可能不知性侵有可能會被判刑，也符合「使他人受刑事處罰」的意圖；她向地檢署提起刑事告訴，亦符合向該管區之公務員提起之要件；而馬幼興已是成年人，自然屬能負刑事責任之人；最後，唐少萱所辯稱的馬幼興「奪走她第一次」，事實經法官認定，是雙方「你情我願」下的合意性行為。由此可見，唐少萱確實符合誣告罪的構成要件，將司法當兒戲，浪費司法資源，實不可取！

「誣告」浪費司法資源，休想易科罰金！

根據我國刑法第刑法第四十一條規定，犯最重本刑為「五年以下有期徒刑」以下之刑之罪，而受六個月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得以新臺幣一千元、二千元或三千元折算一日，易科罰金。而「誣告罪」係屬七年以下有期徒刑，並不符合易科罰金之要件，因此，無論如何，唐少萱必須為自己的行為負責，恐將面臨牢獄之災，無法易科罰金。

而本案能夠順利抽絲剝繭，也多虧了偵辦檢察官劉欣雅，付出了相當多的努力。從整個案件看來，劉檢察官辦案不僅努力認真，且非常細心，最後為維護司法正義，甚至不怕麻煩的主動起訴前案告訴人唐少萱，也套句流行語稱讚劉檢：「了不起，負責！」

《法操》也透過本案例期許，台灣的檢察官，都能像劉檢察官一樣，剛正不阿，謹慎細心，讓司法正義被展現，也能許台灣司法一個美好的未來，重拾民眾對司法的信心！

本文經授權轉載自法操 誣告馬幼興性侵 女星恐面臨牢獄之災！