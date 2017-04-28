Lin bay 好油》肥料也能作弊？係金ㄟ

農委會要推有機質複合肥，旗下的台肥就112%配合，比100%還多送12%誠意，配合度直破天際。

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因為農業發展停滯不前，導致農業在台灣成為落後產業，要徹底翻轉產業，必須從生產著手。生產要改變，不只是要尋求生產技術的提升，可使用資材的升級也是重要的一環，不過，很可惜，就算換了新政府，在產業轉型上，仍然不思產業技術的提升，只追求表面文章自欺欺人。

過度施肥一直是多數農民在生產農作物時的問題之一，過去農委會致力於推動合理化施肥，新政府上台之後也開始輔導農民多施用有機肥，農委會認為施用混合化學肥料的有機質複合肥跟有機質肥料有助於解決過度施肥的問題。農委會副主委陳吉仲在三月底參加台肥在義竹鄉舉辦的「黑旺特1號新型複合肥料」的成果記者會上，積極推廣這支肥料。

過度施肥一直是多數農民在生產農作物時的問題之一。（資料照，記者鄭旭凱攝）

可是副主委，請問施用這支有機質複合肥料真的能增加足夠的有機質嗎？

台肥黑旺特1號是甚麼？

首先讓我們來看看這張照片

「黑旺特1號新型複合肥料」（圖：作者提供）

我將這張照片傳給國外做肥料的友人，對方笑得要死，說「沒想到台灣肥料這麼厲害，可以突破天際。」為什麼這樣說？

這張照片是網路上可以抓到黑旺特1號的照片，紅圈處20-5-10-6-8-60 這串數字代表的是成分，意指含有20%的氮、5%的磷、10%的鉀、6%鎂、8%的鈣、60%的有機質。

哇！一包肥料可以有這麼多東西，根本用到賺到！可是瑞凡，全部的成分加起來有109耶！如果再把一般有機質複合肥料約3%的水份加上去，農民可以買到一包含有112%成分的東西。

這。實。在。是。太。厲。害。了！

也難怪我國外的友人笑掉大牙，農委會要推有機質複合肥，旗下的台肥就110%配合，比100%還有誠意，配合度直破天際。請問副主委，就算不是學肥料的，應該也知道任何肥料的成份都不可能破百吧！

奇妙的有機質定義

不過，如果把這包肥料送去檢驗，將會得到成份符合的結果，這就很奇妙了。

這是因為台灣的有機質檢驗使用的是 AFS2101-1法，這個檢驗法如下圖：

（圖：作者提供）

這也就是俗稱的灰化法：把東西用高溫處理，剩下沒有揮發的就是灰份，灰份越少，有機質含量越高。

尿素算有機質嗎？對大部分農民而言，尿素當然是化肥，不是有機質，但如果問一個理科高中生，尿素是不是有機質？答案必然是對的，畢竟課本上都有教，尿素是第一種以人工合成無機物質而得到的有機化合物。因此，肥料內如果含的尿素或銨態氮越多，使用AFS2101這種方式來做檢驗，就會被判斷是有機質，所以純尿素不只是化學肥，要是用台灣目前的檢測方法來看，也是屬於純有機質耶！真是一兼兩顧，摸蛤兼洗褲。

以台肥黑特旺1號為例，其成份是液氨，要到20%的全氮含量，需要添加約25%左右的液氨，這些液氨在現行的檢驗裡面就被視為有機質。照這樣來看，如果氮肥含量越高，有機質含量就可以更高嗎？是的，所以像這支台肥黑旺特43號，全氮只有15%，有機質就變50%，更低了。但試問廣大的農友跟農業研究人員，你們可以接受尿素或銨態氮是有機質嗎？

台肥黑旺特43號。（圖：作者提供）

這就是一個常識跟檢驗法所認定的事實不符的狀況。

有機質的功用

一般的土壤與肥料的相關書籍會告訴我們，施用有機質肥料有幾個作用：

1. 有機質被微生物分解之後，會提供胺基酸、微量元素等養分供植物吸收，豐富菌相。

2. 改善土壤物理化性質，提高土溫，增加土壤的保水、保肥性。

3. 分解過程中產生的有機酸可以增加難溶性礦物的溶解，例如增加磷的有效性。

4. 增加腐殖质，提高土壤的陽離子交換能力（CEC）

這幾種功能尿素或銨態氮都沒有，那黑旺特是用心酸的喔？

除弊還是作弊？

台肥身為國內肥料龍頭，不可能不知道在農業的使用上，一般人並不把尿素當成有機質肥料，目前有這個漏洞存在，照理台肥應該主動要求主管機關修正，不過台肥很聰明，不但不主動要求主管機關修正，反而利用這個漏洞推出這種成份破百的產品，而且不只一種，還好幾種。

農民以為買了有機質肥料來使用就可以增加土壤的有機質含量，沒想到增加的含量反而不如預期，但就是符合法規，這算不算是一種合法的詐騙呢？

台灣部分肥料相關法規跟檢驗，一直都沒有與時俱進，導致產業各種弊端叢生，置之不理的結果，就自然讓有心人利用縫隙取巧。多數的化學肥都有成份不足的問題，但現行的法規誤差值允許範圍如此之大，不偷料的業者反而像個傻瓜。但對於使用者而言，不準確的成份當然會影響使用跟生產。

有很多已經不合時宜的規定，在過去制定之初並沒有問題，但隨著生產控制的精細化，就為不肖業者提供許多「合法」漏洞，而這次竟然還是政府單位帶頭作弊！

最基本的使用面問題不思改善，整天嚷嚷農業升級，現在還進化到自己利用漏洞自肥，台肥之名還真是名符其實。