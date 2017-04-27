日本自由行》72歲理髮師的鋼彈狂想曲

這是一則把休閒嗜好玩得太過火，以致於一躍成為全國性名人的故事。如果你也是鋼彈迷，絕對不能錯過鈴木理容院！

林翠儀

72歲的鈴木敏美是一位理髮師，他的理容院位於青森縣奧入瀨町，沿著太平洋海岸的國道338號上，附近有軍民共用的三澤機場。那原本是一間不太起眼的鄉下理容院，店名就叫做「鈴木理容」（スズキ理容），但在12年前，鈴木開始製作鋼彈模型，因為不小心把自己的休閒嗜好玩得太過火，不但讓他成為全國性的名人，也讓他的理容院變成了鋼彈迷必訪的聖地。

位於青森縣奧入瀨町的老式理容院「鈴木理容」，因為鋼彈而全國聞名。（http://familiarsight.cocolog-nifty.com/blog/2016/05/post-dca2.html）

鈴木的休閒嗜好就是製作石膏像，60歲之前，他完成了許多石膏像，但體積都不大，60歲生日過後，鈴木決定玩大一點的，放手打造一尊比人還高的塑像，做為他走過人生一甲子的紀念，或說是另一段人生里程的起點。

「打造一尊比人還高的塑像」在鈴木的腦海中直覺浮現的概念，大概就是女神像或觀音像，對於二次大戰結束前後出生的世代而言，女神像和觀音像可以說是美學與信仰的表徵之一。鈴木想打造女神像，可能與奧入瀨町的地標物自由女神像有關。奧入瀨町和紐約同樣位於北緯40度40分，1990年地方為了發展觀光，在當地的銀杏公園，建造了一尊只有本尊4分之1大小的自由女神像，由於當地的舊名為「百石町」（ももいしまち），町民將自由女神當做吉祥物暱稱她為「ももちゃん」（MOMO醬）。

製作石膏像是鈴木的嗜好。（https://aomori-miryoku.com/）

但鈴木最後並沒有動手做女神像或觀音像，而是花了12年的時間，打造了10尊鋼彈模型。

1979年以電視原創動畫登場的《機動戰士鋼彈》，現在已經是全球聞名的寫實機器人動畫代表作，但對於60歲的鈴木而言，那是一個陌生的領域，屬於年輕世代的玩意兒。

當時店裡有許多高中生上門理髮，鈴木和這些常客聊起他的構想，結果有名高中生說，希望鈴木能打造一尊帥氣的鋼彈。

「鋼彈」？

鈴木說他毫無概念，長得是圓是扁也一無所知，熱心的高中生建議他不妨去模型店逛逛，那是當時最夯的模型玩具之一。結果鈴木馬上殺到附近的模型店，正巧店內展示了一尊12分之1、約1公尺高的鋼彈模型。鈴木說他當場驚呆了，這尊鋼彈模型有一種令人震懾的魄力，同時又酷到不行，他像被電到了一樣興奮不已。就這樣，60歲的鈴木像16歲的少年般，被鋼彈擄獲成為不可自拔的鋼彈迷，他買了鋼彈模型，測量每個部位的尺寸，高中生們也幫忙收集數據資料，鈴木再以此依比例放大，動手製作約實物5分之1大小的鋼彈。

鈴木的處女作「元祖鋼彈」，花了1年1個月完成。（http://ban222.exblog.jp/22195440/）

鋼彈實物尺寸高達18公尺，即使縮小為5分之1，也有3.5公尺高，當然無法擺在室內，理容院的外面有一塊空地，鈴木稱這塊空地為「愛好空間」，足夠擺放好幾尊大型的塑像，問題是，在此之前鈴木以石膏製作的塑像難以長期擺放在室外，所以他打算以混凝土打造鋼彈，但混凝土非常重，每個部位可以拆開來分批做好，但卻難以組裝。於是他心生一計，先以保麗龍製模，然後再以混凝土灌漿，中間空心減輕重量，從最底下的腳部開始製作，再逐層地往上堆疊組裝，趁著業外休息時間一點一滴慢慢動手，完成一尊平均花上一年的時間。

2005年10月到2006年11月，鈴木完成了第一尊「元祖鋼彈」（ガンダム），高3.5公尺。2008年底鈴木挑戰夏亞專用「薩克」（ザク），這次他花了大概半年的時間完成。接著他馬上又在2009年5月製作 「吉翁號」（ジオング），一樣花了半年時間。

鈴木的第二號作品「薩克」。（http://ban222.exblog.jp/22195440/）

「吉翁號」只花了半年時間，於2009年底完成。（http://ban222.exblog.jp/22195440/）

「白色基地」完成於2010年11月。（http://karapaia.com/archives/52045389.html）

青森縣國道338號旁的「鈴木理容」，大約也在此時開始受到矚目，透過網友的散播成為話題，陸續有媒體到訪，鈴木也繼續製作了「鋼加農」（ガンキャノン）、「白色基地」（ホワイトベース）及「亞凱」（アッガイ）。2011年6月，鈴木挑戰了難度極高的白色「丘貝雷」（キュベレイ），鈴木說完成了「丘貝雷」之後，他的挑戰欲也燃燒到最高點，這時不管是網友或來訪的鋼彈迷也開始「注文」，開出了希望他製作的清單，2012年他打造了「滋寇克」（ズゴック），接著是「德姆」（ドム），目前接近完成的則是「沙薩比」（サザビー）。

圖：2011年製作的「丘貝雷」難度極高，花了10個月的時間。（http://ban222.exblog.jp/22195440/）

接近完工的最新作「沙薩比」。（http://direct.otakei.otakuma.net/wp/wp-content/uploads/2017/04/suzukiriyoushitsu01.jpg）

鈴木製作鋼彈系列模型，除了以混凝土灌漿之外，也使用一些廢五金或報廢汽車零件製作配件，最傳神的就是他把一部箱型車改裝成鋼彈頭。這顆鋼彈頭的尺寸為實物2.5倍大，裡頭布置成一間卡拉OK包廂，真的還能在裡面高唱鋼彈的主題曲。

實物2.5倍大的鋼彈頭是以廂型車改裝而成。（http://aoimorinobiboulog.blog.fc2.com/blog-entry-503.html）

鋼彈頭內布置成一間卡拉OK室。（http://aoimorinobiboulog.blog.fc2.com/blog-entry-503.html）

鈴木熱衷於製作鋼彈巨像，理髮師的工作也不偷懶，現在他的理容院掛上了「鋼彈剪髮」（ガンダムカット）的招牌，大人1500圓、中小學生1000圓，相當實惠的價格，而且店內還有擺滿鋼彈模型的櫥窗，理髮還分有「普通頭」和「鋼彈頭」，據說以前鈴木真的幫客人剃出像鋼彈頭上V字型天線的髮型，但畢竟是好玩，現在只是一種氛圍，剪出來的「鋼彈頭」和「普通頭」其實沒什麼差別。鈴木非常親切好客，不管有沒有剪髮都能免費參觀他的鋼彈庭院自由拍照。

店門口櫥窗裡的鋼彈模型全都是鈴木買來參考內的資料。（http://kanahei223.blog.fc2.com/blog-entry-769.html）

店內只有兩個座位，牆上貼了「普通頭」和「鋼彈頭」兩種菜單，鈴木親切招待客人，和一般的阿伯沒什麼兩樣。（https://aomori-miryoku.com/wp-content/uploads/2010/08/P10002541-643x482.jpg）