自由開講》禮崩樂壞，一蛋各婊

一級嘴砲技術士

食藥署和農委會在上週五召開記者會，兩個單位手牽著手共同宣布查獲戴奧辛雞蛋一件。

就我的觀察，農委會這個單位似乎很喜歡在禮拜五下午發布重大消息，但緊接著，輿論的爆發往往有如滔滔江水，連綿不絕，更如黃河氾濫，一發不可收拾。

還記得「雞蛋一次性包材」的新聞嗎？為了防堵禽流感，農委會宣布未來雞蛋必須使用紙箱裝載，避免禽流感病毒透過塑膠籃子在不同雞場之間交叉傳染，當時就是選在禮拜五下午公布。新聞稿一丟，偉大的官僚們拍拍屁股下班，記者有問題找不到人可以問，然後民怨如大火，農委會在那個週末差點引火自焚。這一次又挑在禮拜五下午宣布消息，不知道是叔叔有練過，還是死豬不怕滾水燙？

雞蛋是民生必需品之一，包含各種料理、糕點和餅乾，台灣平均每人每天要吃掉一顆雞蛋，若是雞蛋出了問題，對民眾的生活將造成不小的衝擊。有趣的是，這一件被抽驗出來的問題雞蛋，除了檢驗程序有某些的爭議之外，食藥署和農委會更是找不到雞蛋來自何方，只能含糊指出是來自彰化的某三間畜牧場。

一粒雞蛋，三個畜牧場，雖然我書讀得不多，但你也不能這樣唬我啊！

一粒雞蛋，三個畜牧場。除了白痴之外，我也想不到別的了。（圖：網路）

而當民眾問起雞蛋到底安不安全？食藥署說「雞蛋都是安全的，大家可放心吃」，農委會說「毒性當量只有一成，不會有致癌性」，環保署卻說「呋喃的戴奧辛毒性雖低，仍不能排除致癌風險」，現在是一蛋各婊，院內互相打臉不用錢？

不過，整齣戲碼的高潮，莫過於昨天的養雞協會「伸討國賠」記者會。當政府在推廣雞蛋溯源制度，養雞協會說你這是在擾民、打壓蛋農；當政府推動禽流感防疫，養雞協會說這樣會增加成本、打壓蛋農。今天，雞蛋出了問題，沒人知道雞蛋來自何處，沒人知道問題出在哪個環節，養雞協會這個「反改革派」居然先聲奪人，吵著要國家賠償蛋農的損失？

比起戴奧辛雞蛋，更毒的是某些人自私又陳腐的腦袋，就讓我們接著看，看看這一粒找不到來源的問題雞蛋，還會帶領我們看見多少千奇百怪。

（作者為農業從業人員）

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