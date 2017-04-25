故事》韓國，曾經是中國的一部分嗎？

回顧中國、韓國的歷史，時有時無的爭吵，甚或兵戎相向，絕非特例。兩國領土接壤，不是甚麼「遠在海外」的國度，而是比鄰而居，不可忽略的他者。正因為雙方有著直接的「政治利害關係」，此類涉及國家主權、民族尊嚴的言說，總能挑起兩造的情緒，升級為重大的國際外交問題。

吳政緯／說書 Speaking of Books」編輯委員

4 月 19 日，深具影響力的華盛頓郵報（The Washington Post）提及，美國總統唐納‧川普（Donald John Trump）「轉述」中國國家主席習近平針對當前朝鮮問題的言論。不論川普是否轉述失當，或是習近平的表達有誤，一句「韓國曾經是中國的一部分」（actually used to be a part of China）引起軒然大波，大韓民國（俗稱南韓）當局高聲抗議，朝野激憤。

川普與習近平。（資料照，AFP）

南韓上下的義憤填膺其來有自，韓國外交部官員表明，數千年來，韓國從未是中國的一部分；在他們眼中，這番言論侵害了該國主權，因此嚴正地向北京確認此事。

回顧中國、韓國的歷史，時有時無的爭吵，甚或兵戎相向，絕非特例。兩國領土接壤，不是甚麼「遠在海外」的國度，而是比鄰而居，不可忽略的他者。正因為雙方有著直接的「政治利害關係」，此類涉及國家主權、民族尊嚴的言說，總能挑起兩造的情緒，升級為重大的國際外交問題。

關於此番言論的真假，暫且不論是川普的「加碼演出」，或是習近平的「一時失言」，從歷史學的角度出發，不妨認真地思考：韓國真的曾經是中國的一部分嗎？

如果從字面上解釋，「一部分」可以理解為「中國的領土」，或是「屬於中國」，具體的指涉、意思並不清楚。至於「曾經」究竟多久遠，也缺乏明確地界定。如果以「納入領土」為標準，中國自然需要在當地設立行政單位，派遣官員，該地區的百姓也有義務完糧納稅。

漢朝曾在朝鮮半島北部設置四個行政區「樂浪、玄菟、臨屯、真番」，元朝的遼陽行省也曾涵蓋朝鮮半島北部；如此說來，宣稱韓國曾是中國的一部分，稱得上有憑有據。更寬泛地說，朝鮮半島上的政權，曾向中國不同朝代稱臣納貢，古代的韓國即使不是「內地」，也是屬於中國朝貢冊封體系的「藩國」。

這就是「歷史」能夠告訴我們的全部嗎？

當然不是，這種「使用歷史」的言說，自然可為「他人」所用。知名歷史學家葛兆光在新作《歷史中國的內與外》深切地反省道：

現代世界上，很多民族矛盾、宗教衝突和領土糾紛，往往來自這種不合適的「順說」或「倒推」。不妨舉中國周邊的例子：越南的歷史著作往往把越南的歷史追溯到「百越時代」，以至於聲稱長江以南皆為越族之地，…；而韓國則認為扶餘、渤海、高句麗都是朝鮮古國，因而疆域一直要延伸到現在河北北部與山西西部，進而到「北平地區」，甚至百濟還統治了長江以南的越州。

倘若朝鮮二千年可考的歷史，因為幾十年受到中國統治，就能被「政治操作」，那麼越南主張長江以南為固有領土、韓國劃定河北於界內，自然也能理直氣壯。

葛兆光，《歷史中國的內與外》，香港：香港中文大學出版社，2017.03。



事實是當代的公共輿論，以及政治層峰的發言，如果只抓住幾個歷史事實，隨即作為立論正當性的基石，不啻對「歷史」開了最大的玩笑。歷史經過簡化，成為種種宣言，無益閱聽者更接近過去，進而理解現在。

以韓國的歷史為例，儘管經歷過中國短暫的統治，卻不應忽視長期而言，當地百姓是否「願意」，並將自己視為「中國人」。筆者的研究興趣是朝鮮王朝（1392-1897）的歷史，約相當於中國的明朝（1368-1644）、清朝（1644-1912）。這五百年間，朝鮮基本上奉中國為宗主國，使用中國頒布的曆法，國王經由中國冊封，是素稱忠貞的藩屬國。廣義地說，這種互動模式同樣稱得上 part of China。

然而，由此就可以斷言，朝鮮國是中國明朝、清朝的一部分嗎？更重要的是，歷史上的朝鮮半島居民認同這樣的說法嗎？

確實可以找出這樣的例子，傳統中國將藩屬國稱為「外服」，直接統治的則是「內服」。朝鮮讀書人朴汝樑（1554-1611）曾說道「自有東以來之小中華，實無異內服於大明國。」認為朝鮮這個「小中華」雖然是「外國」，但無異於是大明國直接統治的內地。朝鮮中宗（1488-1544）也曾說「皇帝優待我國，無異內服」。

即使到了清代，相同的言論仍頻頻出現，例如清朝大臣馬齊（1652-1739）表示「朝鮮雖曰外國，無異內服。」因為中國官方通常優禮朝鮮，凡有請求，無不應允。遇上朝鮮世子出生，也會派遣使節，或慰問，或冊封，這些都非「海外諸國」可比，於是有「無異內服」之稱。

按照上述文獻的記載，中國對朝鮮國堪稱禮尚往來，和樂也融融，頗具大國氣象。令人遺憾的是，「友好」不是審視中朝關係的唯一視角，中國官員的刁難、勒索時有所聞。《朝鮮王朝實錄》或是朝鮮讀書人前往中國的見聞，種種或軟或硬，索取「人情」、「面皮」，也就是公然索取賄賂，史不絕書。朝鮮人稍不配合，中國人立刻疾言厲色，百般阻擾，橫生事端。

當朝鮮使者許篈（1551-1588）面對明國官吏公然索賄，只能感嘆「這人只知道貪心，完全不顧廉恥，名為中國人，但其實與野蠻人沒差別。」（此人唯知貪得，不顧廉恥之如何，名為中國，而其實無異於達子）

即使是中朝關係堪稱融洽的明代，朝鮮對「宗主國」也不是真心臣服。尹殷輔（1468-1544）說得直接：「我國遠在海外，中國雖說視同內地，然而藩邦遠國，怎麼可能全都視為內地呢？」（我國在海外，中朝雖曰視同內服，然藩邦遠國，豈得一一如內服哉？）

Source：Library of Congress

朝鮮是中國的一部分嗎？如果把目光投向朝鮮人繪製的地圖，答案似乎簡單明瞭。朝鮮人筆下的「中國圖」、「朝鮮總圖」是兩張圖，這是兩個分割的政治實體。

然而，歷史不是非此即彼的是非題，而是交錯複雜的過程。我們應該更認真審視朝鮮時代的地圖集，通常中國圖安排在朝鮮圖的前面，次序排列的先後，透露朝鮮世界觀的遠景與近觀。中國是「世界」，而朝鮮處於「世界之中」，這是地圖中沒能明白寫出的言外之意。

即使朝鮮國在政治上獨立，不受中國統治，但在文化上深受影響。朝鮮對內能夠行使主權，擁有獨立的司法審判權，雙方百姓越過「國界」也會遭到懲罰。但是，這都不妨害朝鮮受到中國文化影響。歷史，不是一刀切就能分得清清楚楚。

朝鮮讀書人與中國讀書人一樣，自小研修四書五經。漢字是朝鮮知識菁英的日常，吟詩作對、中國典故是理所當然。直至 18 世紀，約距今 300 年前，朝鮮讀書人才逐漸意識到：「我們應該優先學習朝鮮歷史，而不是中國歷史。」

朝鮮官員徐命膺（1716-1787）說：「朝鮮人學習中國歷史，對於朝鮮歷史則茫然不知。這好比熱衷於談論別人的家族歷史，而不瞭解自己的來歷。」（東人習中國之史，而其於東國世代則類多茫昧。如人好講他人之譜系，而不識自己之宗泒）歷史遠比想像複雜，這個領土上「不屬於」中國的國家，分享、體會同樣的過去（中國歷史）。

徐命膺，《攷事新書》。Source：早稲田大学古典籍総合データベース。

歷史學者葛兆光曾表示：「如果蒙古也始終想像成吉思汗時代的偉業，把蒙古的領土，不僅僅包含內蒙古，甚至包括整個歐亞，都看成歷史上蒙古帝國的領土，那麼會不會永無寧日，紛爭不斷？」

川普日前「韓國曾經是中國的一部分」一語，不論是轉述自習近平的原意，或是出於國際政治野心的刻意操作，都是極為不當的言論。因為這種政治綁架歷史的話術，都是強逼歷史「為人作嫁」，無視過去是變動、交錯、複雜的存在。

歷史與政治的關係之所以錯綜複雜，原因不外乎是來自過去的「線索」總能編織成令人滿意的樣子。日前美國國防部長馬蒂斯（James Mattis）指出，中國正在重建「明代朝貢體系」，引起國際關注。現下又有「韓國曾屬中國論」，凡此涉及歷史的論述，乍聽之下震撼力十足，頗有道理。

但是，歷史真的是「現在反推」的「過去」嗎？也就是說，可以用「現在的概念」，詮釋「過去」嗎？

韓國是一個很好的例子，事實是用當代「主權國家」的概念分析過去，無異綁架歷史。傳統朝貢體系的比擬固然浪漫，但也只是比擬而已。至於韓國是否「曾經」是中國的一部分？答案關乎每個人的「定義」。回顧過去二千年的歷史，朝鮮確實曾短暫地被中國統治，但為什麼這不合比例的統治事實，就能夠當作「表述歷史」的基礎？

隨著國力消長，領土也會擴張收縮。而造成此次爭議的言論之所以讓人無法接受，原因是我們已學會，不能單從征服者的角度看待歷史，應該審視事件的全貌，再做合理的價值判斷。不應利用片段的歷史事實，做含糊的申論。同時，韓國是否曾經是中國的一部分？也應考量（歷史上）當地居民的意願。

關於「韓國曾屬中國論」，本文提供了支持的例子，也尋覓出反對的聲音。歷史遠比想像複雜，一個國家與另一個國家的關係，始終是變動的，每個階段有不同的發展。究竟在甚麼程度上的「聯繫」才是「屬於」，答案見仁見智。不論如何，只有明確地將時間切在一個節點上，屏除「政治見解」，具體而脈絡化地分析，歷史學家才能涉入其中。你問我「韓國曾經是中國的一部分嗎？」我不知道，這是個政治問題，而不是歷史問題，不是嗎？

本文經授權轉載自故事 韓國，曾經是中國的一部分嗎？