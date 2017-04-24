魔幻拉美》見證愛情的親吻巷

將禁忌的愛化為浪漫傳奇，把驚悚的家庭悲劇變成街談巷議，墨西哥人展現創意，並成功推銷了「親吻巷」。一條儼然為戀人而設的情人道，令到此一遊的戀人情不自禁在第三個階梯擁吻。據信，如此才能讓愛情不渝，否則……

陳小雀

墨西哥的瓜納華托（Guanajuato）州是民主聖地，係獨立運動的搖籃，同時也以產銀聞名。除了銀礦外，尚蘊藏了金、銅、錫、鉛、水銀與蛋白石等豐富礦產。自西班牙殖民時期起，銀礦為重要的經濟來源，今日則以金礦為主要礦產，其次才是銀礦。

首府瓜納華托與州同名，海拔近二千公尺，其原文為「青蛙山丘」之意。老城區與周邊的銀礦區被列入聯合國教科文組織人類文化遺產名錄。從空中鳥瞰，城裡的建築物五顏六色，彷彿童話故事中的古城，十分迷人。昔日，礦工揭竿起義，為墨西哥獨立運動發揮重要功能；今日，文風鼎盛，是人文薈萃之地，每年在此舉辦塞萬提斯國際文藝節。城裡，有獨特的地下車道系統，也有高低起伏的蜿蜒巷弄，散發白銀城的丰采。巷弄之間，傳流著許多動人的浪漫史，甚至也有駭人的鬼故事。

瓜納華托海拔近二千公尺，原文為「青蛙山丘」之意。從空中鳥瞰，城裡的建築物五顏六色，彷彿童話故事中的古城，十分迷人。（EcoColors Tours）

其中，以發生在一條窄巷內的愛情故事最令人動容，淒美中略帶驚悚，媲美羅蜜歐與茱麗葉，因此吸引不少觀光客慕名而來，在這條窄巷內與愛人浪漫擁吻。

據說，卡門（Carmen）年輕貌美，出身富裕，父親脾氣暴躁，希望獨生女卡門能嫁給富豪。卡門邂逅了英俊瀟灑的路易士（Luis），然而，路易士只是一名來自貧窮家庭的礦工。卡門的父親反對兩人交往，而將卡門關在房間內，並不斷威脅她，或將她送入修道院，或將她許配給有錢但又老又醜的西班牙貴族。

卡門的房間位於二樓，正好面向一條相當狹窄的巷弄，房間外的陽台與對面房屋的陽台僅一步之遙，約六十八公分寬。為了能接近卡門，並對她傾訴愛意，路易士用高價租下對門的房屋。卡門的父親發現兩人經常利用暗夜在陽台上約會，於是警告卡門，若再度讓他發現兩人藕斷絲連，他將殺了卡門，卡門仗著自己是獨生女而不以為意。孰料，正當兩人又在夜裡隔空卿卿我我之際，憤怒的父親手持匕首破門而入，一進門，見到這對戀人手牽著手，父親失去了理智，以匕首刺向卡門的胸腔，可憐的卡門因而香消玉殞。路易士緊緊握著卡門那雙失溫的手，最後在卡門的手上深情一吻。

卡門的房間位於二樓，正好面向一條相當狹窄的巷弄，房間外的陽台與對面房屋的陽台僅一步之遙，約六十八公分寬。為了能接近卡門，並對她傾訴愛意，路易士用高價租下對門的房屋。（Revista Habla）

故事發生在西班牙殖民時期，傳誦至今藍本大同小異，有的版本則以安娜（Ana）和卡洛斯（Carlos）稱呼男女主角。女主角香消玉殞後，男主角的下場呢？有說他後來在礦場工作到老死，也有說他無法承受愛人身亡的打擊，跳下礦坑自盡。

小巷隱藏在公雞山丘（Cerro del Gallo）山麓的社區裡，該社區於十八世紀發開興建，殖民地時期的建築風格與附近的歷史景點相互輝映，穿梭其間彷彿走入白銀熠熠閃亮的繁華時光。卡門與路易士的悲劇是真？抑或虛構？不得而知。事實上，相隔不到一公尺的對門鄰居，似敵似友，時而平和共處，時而相互較勁，彼此均有意買下對方的房舍。

小巷隱藏在公雞山丘山麓的社區裡，穿梭其間彷彿走入白銀熠熠閃亮的繁華時光。事實上，相隔不到一公尺的對門鄰居，似敵似友，時而平和共處，時而相互較勁。（維基共享）

順著小巷拾級而上，幽徑狹窄，儼然為戀人而設的情人道。登上二樓陽台，只要一伸手即可碰到對門的陽台，雙方更可隔空接吻，「親吻巷」（Callejón del Beso）之名不脛而走，甚至演變成一項見證愛情的迷信儀式。

到此一遊的情侶，必須在第三個階梯擁吻，如此才能讓愛情不渝，後來因應現代潮流，則有維持幸福時光十五年、或七年之說。反之，情侶若沒有深情接吻、或站錯階梯親吻，將會有七年的惡運。當局順應觀光的需要，將第三個階梯漆上顯目的紅色，方便從各地蜂擁來而的情侶，進行這項愛情儀式，並拍照留念。

情侶必須在第三個階梯擁吻，才能讓愛情不渝。當局順應觀光的需要，將第三個階梯漆上顯目的紅色，方便從各地蜂擁來而的情侶，進行這項愛情儀式，並拍照留念。（L4C.me）

那麼，為何是第三個階梯？這段淒美故事還有穿鑿附會的版本。卡門的父親以匕首刺向她時，路易士為了救她而越過陽台，卻不慎失足跌落地面，摔在第三個階梯，折斷頸椎而亡。 將禁忌的愛化為浪漫傳奇，把驚悚的家庭悲劇變成街談巷議，墨西哥人展現創意，並成功推銷了「親吻巷」！