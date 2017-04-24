自由限時批》法國大選給了台灣一面鏡子！

辛文

這次的法國總統大選很有看頭！除了是首次創下打破主流政黨輪流當家的紀錄；也是自拿破崙以來最年輕僅39歲的政治領袖馬克宏（Emmanuel Macron），在首輪投票出線（亦因首輪敗選的主流政黨候選人宣布轉向支持馬克班，使二輪當選機率大增），並打敗朝野政壇老將，跌破眾人眼鏡！此在英國宣布「脫歐」後，馬克宏的「親歐」和中間路線抬頭，更有其指標性的意義。諸此，在在予人啟思！

馬克宏的出線，亦顯示法國選民厭倦左、右和保守路線的長期爭鬥，並對長期輪政的社會黨、共和黨不滿。也就是說，今天的法國選民要求新、求變，亦要和平、安定，復不願再受左右或保守的意識型態束縛，使得馬克宏標榜的進步主義（自創「前進黨」和對抗保守勢力主張），顯比原先呼聲高的極右派、「脫歐」勒朋（Marine Le Pen），要受到歡迎。 同時，從首輪投票結果一出爐，就帶動歐元揚升，並造成國際美元疲弱格局。而法國兩大主流政黨保守黨與社會黨猶在承認敗選之時，隨即呼籲支持者在5月7日決選中投給馬克宏。

法國自拿破崙以來最年輕僅39歲的政治領袖馬克宏，在首輪投票出線。（AFP）

不難看出，民心一旦思變，是難以抗拒的洪流，而且標誌左右、保守的候選人，在經過選舉的過濾時，一度對中間與極右派難以抉擇，像首輪馬克宏以約24%得票率居首，便領先次高票勒班的21％；如果不是兩大政黨「顧全大局」，宣布二輪支持馬克宏（法國總統大選，若首輪未能壓倒性勝利，就由首輪的前二名，再作二輪投票），那麼結果就難說了。

據媒體報導，馬克宏若在二輪決選中得票未超過6成，可能無法讓分歧嚴重的選民質疑，他能改革已停滯多年的經濟。如此一來，他將難讓左右黨派人士加入他的「前進黨」（En Marche），在國會大選中獲勝。是以，馬克宏若能贏得主流政黨支持，尚須採取更積極的策略和作為，以鞏固票源。

在馬克宏未正式當選總統前，吾人自不便多作引述。但此次法國大選最耐人尋味的地方，是象徵年輕世代的出頭天！此對於保守、老人政治的一種厭棄，乃是值得觀察的地方；像馬克宏原是現任總統歐蘭德（François Hollande）的愛徒兼經濟部長，突然宣布自創新政黨「前進黨」，鳴第一槍參選，頗出人意外，而外界原預期統歐蘭德為捍衛和延續自己的政策，會競選連任，但支持率卻低到4％，去年底宣布不參選。而時任總理瓦爾斯，原最被看好在社會黨初選中勝出，詎料，最後卻由黑馬荷蒙（Benoit Hamon）勝出，代表社會黨參選（然在首輪票選以6.2%得票率慘敗，但他也呼籲選民支持馬克宏）。另一代表共和黨保守派的費雍（Francois Fillon），也粉碎曾任總統的沙柯吉（Nicolas Sarkozy）回鍋夢：在去年11月舉行初選，意外擊敗民調一直比他高的沙柯吉，與前總理居佩，代表共和黨參選。

法國在1958年戴高樂掌權後，第五共和成立，才實行半總統制，以加強總統的權力（2000年經過公投把總統任期由7年縮短至5年），國民議會選舉改為兩輪選舉制，多黨制逐漸演變為兩黨制，始有正式的政黨輪替現象。

例如1981年，社會黨的密特朗（François Mitterrand）勝選，成為第五共和第一次政黨輪替，同年社會黨亦取得國民議會的控制權。其中1986年－1988年、1993年－1995年、1997年－2002年為「左右共治」時期，包括1986年（國會，戴高樂派）、1988年（國會，社會黨）、1993年（國會，戴高樂派）、1995年（總統，戴高樂派）、1997年（國會，社會黨）、2002年（國會，戴高樂派）及2012年（總統、國會，社會黨）出現政黨輪替，又回到社會黨歐蘭德手中，執政至今。

所謂天下沒有什麼不可能的，也沒有什麼是永遠不變，政壇更是如此。如今台灣已三次政黨輪政，看看和台灣一樣的法國「半總統制」歷史變革，就是一面很好的鏡子。因為民心、民意似水，而水能載舟，亦能覆舟！能不戒慎乎！