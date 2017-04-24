兩岸與國際》川普玩「聯俄牌」仍大有可為

既然美國「重新偉大」的攔路虎是中國，川普的「友中」怎可能是沒條件的？

顏建發／健行科技大學企管系教授

美俄兩國從冷戰時期爭鬥至今，仍無和好跡象。在俄羅斯的觀感中，美國不會放過它，兩年前總統普欽曾有過一個比喻：「如果這頭熊安靜地坐下，不去針葉林中追趕小豬，他們就會放過它嗎？不會這樣，他們仍會試圖用鎖鏈拴住它。」

2014年春，俄羅斯因入侵烏克蘭，遭到美國為首的西方陣營的經濟制裁，美俄兩國簡直進入新冷戰狀態。2016年美俄軍機在波羅的海上空多次對峙，關係依然緊張。歐巴馬在離任前要求調查俄羅斯是否干預美國大選，又為川普欲改善美俄關係的主意平添障礙。川普自競選期間到當選之後頻頻對俄招手，又任命與俄國有淵源的提勒森為國務卿，但卻在川習會的當頭，美軍轟炸俄國所支持的敘利亞阿塞德政權，使得美俄聯手的想像幻滅，關係急轉而下。而在聯合國安理會處理敘利亞案以及隨後的朝鮮問題，俄羅斯皆與美國採取對立立場，更是加深雙方政治精英間的互不信任。

相反地，美中關係似乎在回春中。川普在川習會記者會中高度推崇習近平夫婦，肯定美中關係取得進展，讓很多中國學者與台灣的親中學者雀躍不已。此外，4月16－18日副總統彭斯訪問南韓也公開表示，美國及其亞太盟友已對朝鮮失去戰略耐心，希望中國使用其槓桿利基向朝鮮施壓。對比於美俄雙方在敘利亞議題上的尖銳對立，一時之間，川普對中強硬的印象似有明顯的轉變，加以，中國則對美國施展「溫柔地咬住」的「穩美」策略。

在川習會的當頭，美軍轟炸俄國所支持的敘利亞阿塞德政權，使得美俄聯手的想像幻滅，關係急轉而下。而在聯合國安理會處理敘利亞案以及隨後的朝鮮問題，俄羅斯皆與美國採取對立立場。（static.kremlin.ru）

誠然，美中雙方的經貿聯結緊密，川普想施展任何激烈的動作都很困難、很麻煩。然而，誠如《金融時報》所言，在川習會中習近平不過是丟一根骨頭給川普罷了，別無其它。但，精算的川普不可能不知。讚美有時是一種禮貌，也是種謀略。4月20日川普下令針對中國等國家的廉價鋼鐵啟動調查，美媒便認為明顯打擊的對象是中國。試想，既然美國「重新偉大」的攔路虎是中國，川普的「友中」怎可能是沒條件的？更何況，中國不管對朝鮮或韓國，其實質的影響力正在下降中，最近又更嚴重：

1. 4月21日《朝鮮中央通訊社》的社論稱：「有朝鮮的『鄰國』正在推行對平壤的經濟制裁，這是對朝鮮公開的威脅。

2. 川習會上的『朝鮮半島曾屬於中國已引發了韓國強烈的反彈，但是韓國已將怒火指向了中國。 值得注意的是，相對於中國的困窘，俄羅斯在東北亞的行情與朝鮮半島的影響力，反而正在上升當中：

（一）中國正積極拉攏俄國

中共中央辦公廳主任栗戰書將於4月25－27日訪問俄羅斯。媒體稱此為「大秘外交」。栗戰書是習近平的重要助手，且自身還是一名中共中央政治局委員、中央書記處書記。而此行的重要性在於化解中俄間的疑慮。川習會期間，外界皆有美中在很多事達成合意而習近平背叛了普欽的印象，尤其川普襲擊敘利亞阿塞德政權、轟炸伊斯蘭國以及對朝鮮的強硬立場等突發的舉動，都發生在川習會的前後，瓜田李下。為此，事實上早在4月初川習會剛結束，中國副總理張高麗就已赴莫斯科，面見普欽。而4月中旬朝鮮半島局勢劍拔弩張之際，外交部長王毅也通電俄外長拉夫羅夫，強調雙方戰略互信的牢固。普欽已答應習近平於5月14－15日前往北京參加「一帶一路」國際合作高峰論壇的邀請。普欽成為外賓中最顯目者。

栗戰書將於4月25－27日訪問俄羅斯。媒體稱此為「大秘外交」。栗戰書是習近平的重要助手，且自身還是一名中共中央政治局委員、中央書記處書記。（static.kremlin.ru）

（二）朝鮮「棄中就俄」的計謀

俄羅斯與朝鮮歷史上有豐富的合作經驗，俄國人也非常瞭解朝鮮極注重面子的思維方式與政治文化。如俄羅斯的朝鮮問題學者沃倫佐夫所說的，影響朝鮮最有效的方式是靜悄悄的檯面下外交。俄羅斯很懂得如何和朝鮮打交道。早在2016年朝鮮進行第五次核試驗，當中國和美國對最制裁朝鮮表示滿意時，俄羅斯卻有意拖延投票時間。近年來，當中國和朝鮮從血盟關係變成一般關係時，俄羅斯和朝鮮卻因同是受到西方制裁的天涯淪落人，而進入蜜月期。2017年金正恩向國外發新年賀電的名單中，俄羅斯被排在第一位，中國第二。不久前，金正恩還拒絕中方特使武大偉訪問朝鮮，但同時他卻向俄羅斯負責朝鮮事務的官員授予二級友誼勳章。

（三）美國最後恐被迫轉向俄羅斯

4月11日國務卿提勒森造訪俄羅斯，與普欽談了2個多小時。提勒森曾力勸俄羅斯放棄與阿塞德政權、伊朗、真主黨的關係，轉與美國一致、並與其他西方國家和中東國家一起尋求解決敘利亞危機的方法。而美俄外長記者會上，提勒森表示阿薩德應該下台，拉夫羅夫則說美方指稱敘利亞發動化武攻擊要有證據；美俄同意聯合國介入調查敘利亞事件，但是，俄羅斯不贊成推翻阿薩德政府，因為那只會助長伊斯蘭國的勢力。固然，提勒森訪俄顯然未獲致美俄關係的轉變，但提勒森與俄羅斯外長拉夫羅夫會談中卻獲致一些原則上的合意，也就是：去核化的朝鮮半島與統一的敘利亞。現在的關鍵是如何落實。

近來，中美在朝核問題上的密切合作已使普欽意識到，俄羅斯在該問題上正在被邊緣化，因此，也燃起其急起直追的念頭。中俄的友誼日漸緊密，尤其在安理會上雙方常有一致的立場，這令西方社會的領導人感到不安。而不管是敘利亞、伊斯蘭國或朝鮮半島問題，俄羅斯顯然比較有施展的能耐。果其然，務實與現實的川普未來在處理朝鮮問題上，會不會來個「棄中就俄」，值得進一步觀察。