瞭望之窗》英國國會改選的衝擊

梅伊拋出提前改選國會的決定固然很大程度是基於鞏固自我與保守黨政權考量，同時爭取英國人民賦予她與歐盟談判的授權。但若是無法向選民推銷一個「後脫歐」時期英國的發展願景，提出未來有效吸引外來投資以及強化英國經濟的戰略，即使贏得6月選舉，也不必然保證能夠存活到2022年。更不用說，過去一年西方國家選舉經常讓人跌破眼鏡，如果這次改選梅伊沒有獲得預期中的大勝，恐怕會比現在更弱勢。

托克維爾

英國首相梅伊（Theresa May）4月18日突然拋出「提前改選國會」的決定，好像嫌最近世局不夠混亂，還想插上一腳，也不讓美國總統川普專美於前，不惜用「髮夾彎」來鞏固自己的領導。這將是繼2015年國會選舉、2016年「脫歐」公投之後，英國兩年內進行的第三次全國性選舉投票。

如此倉促的政治性決定，甚至讓5月即將舉行的英國地方選舉來不及併入6月的國會大選。 若再加上2014年9月的蘇格蘭獨立公投差點過關，英國政治情勢變化莫測，隨之而來的還有4月23日法國總統第一輪大選，以及9月的德國國會選舉。法、英、德等歐洲三大經濟體陸續進行全國性選舉，倫敦、斯德哥爾摩、巴黎近來先後發生恐怖攻擊事件，歐洲政局不確定籠罩與「川普效應」持續發酵，格外引發憂慮。

英國首相梅伊拋出「提前改選國會」的決定，這將是繼2015年國會選舉、2016年「脫歐」公投之後，英國兩年內進行的第三次全國性選舉投票。（AFP）

事實上，為了政局安定，2010年前任保守黨首相卡麥隆（David Cameron）與自民黨合組聯合政府，隔年就通過「國會固定任期」的立法，限制國會若要提前改選，必須至少獲得國會三分之二同意才能進行。據此原本英國國會的定期改選是2020年，而且梅伊曾經誓言絕不會提前改選國會。但之所以造成如此重大的「髮夾彎」，主要是梅依評估過英國政治情勢，包括最大在野黨工黨與另一在野自民黨不會反對，至於上次大選因為推動獨立公投一崛而起而為第三大黨的蘇格蘭國家黨席次有所斬獲，這次更躍躍欲試。工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）、自民黨領袖法倫（Tim Farron）以及蘇格蘭國家黨領袖索吉恩（Nicola Surgeon）皆認定梅伊此舉形同個人政治賭注，帶有風險，同時為了己身所屬政黨前途，因而願意賭上一把，這才造就這場「提前改選」（Snap election）的產生。

梅伊如此帶有政治豪賭的宣布，外界觀察不外乎建立在幾項重要戰略思考上。

一是她去年7月自卡麥隆手中接下首相職務以及英國「脫歐」的燙手山芋之後，必須鞏固她在保守黨內的領導和威望，最有效的手段就是贏得一場國會選舉。

二是梅伊3月底已經向歐盟遞交申請信函，正式啟動至少長達兩年的「脫歐」談判程序，需要藉由改選勝利所獲得的最新民意授權，作為談判的籌碼和背書。

三是趁著工黨仍屬分裂、弱勢，希望一舉擴大目前在國會僅17席些微多數執政的差距到100席以上。

目前梅伊個人支持度過半，遙遙領先柯賓等人，她所帶領的保守黨支持度也以44%超越工黨的23%，這是她敢將政治生命擺上賭桌的信心來源。

梅伊個人支持度過半，她所帶領的保守黨支持度也以44%超越工黨的23%，這是她敢將政治生命擺上賭桌的信心來源。（AFP）

梅伊去年上任後，先是訪問德國總梅克爾，形塑「雙梅會」平起平坐形象，今年1月底又是首位訪問新任美國總統川普的國際領袖，也看得出來刻意營造她的國際領袖地位。最後，梅伊陣營的如意盤算是：如果上述目標如願達成，下次定期的國會選舉是2022年，屆時英國已完成「脫歐」談判，梅伊將可奠定自己的歷史地位，甚至成為另一位英國的強勢領袖。

當然，一切美好的政治算計都必須面臨重重關卡的考驗。

首先，這場突如其來的選戰勢必會加深英國社會的嚴重分歧。去年的「脫歐」公投以驚險比例過關，反對英國「脫歐」的選民可能將這次國會改選當成「反脫歐」的再次公投。支持歐盟的自民黨和工黨候選人肯定也會進行如此的選戰操作，藉以牽制政府軟化「脫歐」條件。其次，蘇格蘭民族黨3月提出再次舉辦獨立公投的主張，遭到梅伊否決。當時梅伊的理由是說在英國脫歐的「條件」尚未形成前，不應該再進行一次蘇格蘭公投，但不到一個月，梅伊自己卻做出自我矛盾的國會改選決定。蘇格蘭民族黨也打蛇隨棍上，準備趁機大肆擴張國會版圖，宣揚蘇格蘭獨立主張。

去年的「脫歐」公投以驚險比例過關，反對英國「脫歐」的選民可能將這次國會改選當成「反脫歐」的再次公投。（Bloomberg）

復其次，英國經濟在2016年表現良好，成長率增加1.8%，是七大工業國之最，」國際貨幣基金」（IMF）也預估英國今年的經濟成長率至少有2%。即使去年夏天的「脫歐」公投過關，也未給英國股匯市造成長期的震盪不安，但這都是在「脫歐」談判尚未展開之前。去年開始的英鎊貶值趨勢可能造成今年英國通貨膨脹率超過3%。加上工資停滯，將對家庭支出造成影響。更遑論歐盟虎視眈眈，早就準備對英國「脫歐」談判展開嚴厲懲罰，這些不確定性在談判逐步展開後，可能對英國經濟帶來嚴肅衝擊。

因此，梅伊的決定固然很大程度是基於鞏固自我與保守黨政權考量，同時爭取英國人民賦予她與歐盟談判的授權。但若是無法向選民推銷一個「後脫歐」時期英國的發展願景，提出未來有效吸引外來投資以及強化英國經濟的戰略，即使贏得6月選舉，也不必然保證能夠存活到2022年。更不用說，過去一年西方國家選舉經常讓人跌破眼鏡，如果這次改選梅伊沒有獲得預期中的大勝，恐怕會比現在更弱勢。

最後，這場提前舉行的國會改選，讓英國也加入今年歐洲一系列選舉的行列。

受到去年英國「脫歐」以及川普當選美國總統的旋風推波助瀾，高舉反移民、反難民、反全球化、反自由貿易、甚至反歐盟大旗的歐洲極右派政黨勢力崛起，大有一舉搶占政治版圖的氛圍。

3月荷蘭國會選舉，選前民調預估可能獲勝的右派自由黨開高走低，依然敗給執政的保守派自民黨，讓這股民粹的右派浪潮暫時受到頓挫。但緊接而來的法國總統選舉，目前領先的兩位候選人中，也包括極右派「民族陣線」的總統候選人勒朋（Marine Le Pen），她目前在民調上些微落後中間派前進黨的馬克宏（Emmanuel Macron）。但英國國會改選以及上週發生在巴黎的恐攻都是新的變數，就看勒朋如何操作如此的選戰議題。首輪投票結果出爐，馬克洪和勒朋果然雙雙晉級第二輪。5月7日將決定最後勝負。