一路向南》阿學傳奇畫下句點：來自雅加達的第一手觀察

印尼是全球最大的穆斯林國家，阿尼斯的穆斯林身分，無可厚非是為他加分，但是從這次選舉結果看的出來，雅加達選民還沒準備好，選出一個非穆斯林的領導人，這對華人來說，短期內看來應該沒有太大的影響，因為印尼現在還是有華人政治人物。而較為溫和派穆斯林的阿尼斯當選，也被部分專家認為會削弱激進穆斯林組織的氣焰。

李宗憲／任職於印尼媒體

4月19日這天，雅加達的選民透過選票，終止了省長鍾萬學的連任之路。投票當天上午，天氣還不錯，直到傍晚「快速計票」的結果漸漸出爐，鍾萬學的票數，始終追不上對手前教育部長阿尼斯，宣布敗選。這時，天空烏雲密布，隨後下起傾盆大雨，說天空為雅加達人流下眼淚，或許太過矯情，但滂沱大雨的確隱約代表著許多雅加達人的無奈與失望。

第一輪選舉，鍾萬學拿到最多選票，但因沒有超過50%，根據規定得和票數第二高的阿尼斯，必須進行二輪投票，而根據民意調查研究所（LSI）快速計票結果，鍾萬學以44%的票數，敗給得票率56%的阿尼斯，其他相關機構所做的計票結果也都顯示鍾萬學至少輸阿尼斯約10%以上。

真可以說是輸很慘！

4月19日這天，雅加達的選民透過選票，終止了省長鍾萬學的連任之路。 （REUTERS）

鍾萬學是雅加達史上首位具有華裔和基督徒兩個少數身分的省長，在任期間，他大力打貪腐，增加行政效率，積極建設，改造紅燈區，整治河川改善淹水等等。政績讓住在雅加達的人非常有感，隨意問雅加達的居民，大家對鍾萬學的政績，都說好。

「你喜歡鍾萬學嗎？」我問Uber司機，司機回答，「喜歡啊，街道變乾淨，也不像以前一下雨就淹水。」

我接著問，「那你會把票投給他嗎?。」司機說，「不會，因為他不是穆斯林」。

類似的內容也出現在我和按摩師傅的談話，師傅說，第一輪選舉，他把票投給鍾萬學，但第二輪選舉他有點猶豫，我追問原因，他解釋，「因為我的家人都是穆斯林，若我投給一個基督徒好像不太好。」 沒有其他原因，就因為信仰或種族不同，而不願投給鍾萬學，這不是特例，而是很多雅加達選民的選擇。

老實說，生活在雅加達的我，可以理解為何他們不願意把票投給鍾萬學，印尼的經濟長年由華人掌握，大部分印尼華人生活較為富裕，與印尼本地人的生活差異相當大。他們擔心的，就是若華人握有政治和經濟兩大權，或許會使經濟弱勢的他們更加弱勢，因此他們也無心思考鍾萬學的政績，或雅加達這幾年的改變，單純把焦點聚焦在種族及信仰了。

一名印尼本地朋友告訴我，「雅加達人太傻了。」他們都忘了之前的雅加達了嗎？佐科威當雅加達省長前，雅加達髒亂、淹水、行政貪汙的狀況嚴重，現在好不容易有個首長做出成績，卻因為信仰不同，又或是華裔身分，而拒絕投給他！

鍾萬學是雅加達史上首位具有華裔和基督徒兩個少數身分的省長，在任期間大力打貪腐，增加行政效率，積極建設，改造紅燈區，整治河川改善淹水等等。政績讓住在雅加達的人非常有感。（EPA）

鍾萬學落選後，我的臉書牆上，哀鴻遍野，許多印尼朋友都很無奈又沮喪選後的上班日，我到公司後問了同事，阿尼斯真的有那麼不好嗎？同事說，其實也不是阿尼斯不好，而是鍾萬學太好，他說，過去雅加達沒有一個省長做得那麼好，改善了這個城市，讓雅加達大幅進步。華人朋友說，雅加達還是有很多選民沒得到教訓，有了好省長還不珍惜，若選了一個貪污的省長，或行政團隊，重蹈覆轍，就沒希望了！

也有華人朋友說，「投給阿尼斯的人太笨了」，鍾萬學都是為印尼人好，他根本沒有特別對華人好，若政治都要與宗教掛勾，社會根本不會進步。問他鍾萬學落選，是否會影響華人在印尼的未來，華人說，應該不會，因為華人與印尼本地人的關係，已經穩定。

大部分的華人都喜歡鍾萬學，鍾萬學的競選團隊及志工團，主要也是由華人組成，但不是所有華人都喜歡他，尤其是做生意的商人，就不喜歡鍾萬學。有個生產鞋子的華人對我說，「鍾萬學讓我們生意很難做，法制化後，做事情變成很難，這樣大家很難賺到錢。」言談間，聽得出來，她非常討厭鍾萬學，但原因竟是因為鍾萬學抓貪污，一步到位後，讓過去習慣「靠關係」做生意的人，得付出更多時間成本做事。另外她補充，「這次競選活動也讓社會變得很亂，甚至有廠商擔心排華事件再起，暫時不和我們合作。」

因為信仰或種族不同，而不願投給鍾萬學，這不是特例，而是很多雅加達選民的選擇。（EPA）

這名華裔商人補充說，很多華人都不想投票給鍾萬學，「因為他對從商的華人不好，加上他強勢作風，我們也擔心他若失言會引起激進穆斯林反抗，導致政局不穩。」 事實上，鍾萬學很重視基層或底層人民，落實了健保、教育等社福措施，不過因為都市更新而被迫搬遷的居民，則非常痛恨鍾萬學，指責鍾萬學向建設地產財團靠攏。鍾萬學曾經在省長辯論中解釋，強迫住在河邊的居民搬遷，是因為那個區域容易淹水，不只危險也沒有生活品質。

印尼媒體同業，對鍾萬學也是讚聲連連，對於選舉結果，覺得可惜又傷心。其實，鍾萬學會落選從之前的民調就能略知一二，因為鍾萬學選前民調是落後阿尼斯，在之前的民調也都是呈現五五波，有專家分析，許多在一輪投票，投給阿古斯（另一名穆斯林參選人）的選民，在第二輪選票將票投給阿尼斯。

有專家分析，鍾萬學落選可能會減低華人參政意願，但其實鍾萬學這一仗本來就不太好打，2012年，鍾萬學是以現任印尼總統佐科威的副手之姿，成為副省長，三年前，因為佐科威選上總統，他就接下雅加達省長職位。因此他也是首位華裔基督徒雅加達省長候選人，能在第一輪勝出已經得來不易。

雅加達的未來，在阿尼斯的領導下會如何，還不得而知。阿尼斯曾經是印尼最年輕的大學校長，過去當任教育部長期間，並未有貪腐行為，直到選戰期間，有民間組織質疑他，曾在任職部長期間涉嫌23.3兆盾的貪腐案。

雅加達的未來，在阿尼斯（右）的領導下會如何，還不得而知。（EPA）

政績牌打不贏宗教牌

鍾萬學在競選期間，因為講了一段話，被部分人士解讀為褻瀆可蘭經，還捲入了「褻瀆案」，因此他一邊上法庭，一邊跑競選活動。很多媒體和專家分析，此事件背後有政治因素，經過巧妙安排，選後隔天「褻瀆案」的法庭上，檢察官指出，鍾萬學被證實犯有褻瀆宗教的行為，因此向法官求處鍾萬學一年有期徒刑，緩刑兩年。

印尼是全球最大的穆斯林國家，阿尼斯的穆斯林身分，無可厚非是為他加分，但是從這次選舉結果看的出來，雅加達選民還沒準備好，選出一個非穆斯林的領導人，這對華人來說，短期內看來應該沒有太大的影響，因為印尼現在還是有華人政治人物。而較為溫和派穆斯林的阿尼斯當選，也被部分專家認為會削弱激進穆斯林組織的氣焰。

而對於台灣的新南向呢？

鍾萬學的華裔身分，加上他與他妻子都精通中文，若與台灣官方或民間互動，一定更加親切。但過去幾年，鍾萬學關注內政，台灣也並未因為鍾萬學而和印尼或雅加達有更多交流機會。而即將接任雅加達省長阿尼斯曾為大學校長，身為知識分子又具有國際觀，在國際上的交流或許能使上更多力量，也許也是台灣的另一個機會。