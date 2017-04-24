南亞觀察》India Goa 印度果阿：海灘、度假村與觀光客之外（上）

果阿（Goa）邦位於孟買南方，是印度最小的一個邦，但卻是經濟最富裕，也是識字率最高的地方。因果阿在尚未被印度收復前，曾受到葡萄牙長達 450 年的統治，葡萄牙語、印葡混血血統、葡式建築與華麗的天主教教堂，逸散著南歐愜意的步調，顯得很「不印度」。

（果阿海灘）

翁婉瑩 / 自助旅行者與自由工作者

果阿（Goa）邦位於孟買南方，飛機航程約 1 小時，是印度最小的一個邦，但卻是經濟最富裕（全國的 2.5倍），也是識字率最高的地方。

絕少東方人抵達，但每年冬天卻湧入大量歐美觀光客，在綿延海岸線上的渡假村享受假期。從台北起飛，17 小時的飛行，兩次轉機，我終於抵達果阿海灘，一個被台灣朋友笑稱，「這和墾丁看起來有差別嗎？」的國度。

果阿的里斯本風情

16 世紀，葡萄牙入侵並殖民印度果阿，但隨著其他國家進入印度，葡萄牙的屬地逐漸被英國與荷蘭占領，而果阿則成為葡萄牙在印度最大的屬地，甚至給予首府果阿舊城（Goa Velha，Velha 在葡萄牙語中為老舊之意）如同其首都里斯本相同的特權地位。直到 18 世紀中期，瘟疫與港口淤積等問題發生，讓葡萄牙政府不得不放棄舊果阿，將首府遷往帕納吉（Panaji）。

隨著帝國的入侵，同時進入果阿的是天主教、語言和血緣。至今絕大部分的果阿人信仰天主教，並於受洗後取英文名字，農田與路邊也隨處可見小巧的的天主教神壇。葡萄牙已深深刻入果阿的文化、信仰與血脈。

（路邊隨處可見的天主教神壇）

1947 年印度獨立，向葡萄牙要求收回果阿，但被葡萄牙政府拒絕，直到 1961 年印度軍隊以小規模的戰爭收復果阿。因此，果阿在葡萄牙長達 450 年的統治下，葡萄牙語、印葡混血血統、葡式建築與華麗的天主教教堂，逸散著南歐愜意的步調，顯得很「不印度」。

（聖潔聖母瑪麗亞教堂）

（葡式建築）

相較於其他印度城市的共同現象－此起彼落的喇叭聲，橫衝直撞的各式車輛，以及因恐怖攻擊或治安因素，隨處可見的安檢與保全，果阿的街道相對乾淨平整，雖然幾乎沒有路標與紅綠燈，卻鮮少喇叭聲與安檢。而果阿的重要經濟來源－旅遊業，20 多個不同景致的沙灘，林立的飯店與渡假村，不僅是歐美遊客的假期首選，在 1960 年代更是嬉皮的主要聚集地之一。

嬉皮已經老去，被電音 hip hop 取代，但混合印度、南歐與拉美風情的果阿，仍然有別於印度其他城市。

大航海時期的爭奪戰－將世界一分為二

葡萄牙是 15 世紀初期，率先展開歐洲航海時期的國家，在大西洋群島與西非沿岸開始殖民。發現非洲好望角，也代表通往印度洋、東印度群島（香料群島）航線的展開，而西班牙與葡萄牙始終在航海發現上互相競爭。

通往「亞洲大陸」新航路的發現，讓西班牙與葡萄牙在勢力範圍的劃分上再起糾葛，最後在教宗亞歷山大六世的介入調停下，兩國於 1494 年簽訂了《托爾德西里亞斯條約》，這一條約為兩國劃定了歐洲之外，已知世界的勢力範圍。別名「教宗子午線」的分割線（下圖紫線），以東歸葡萄牙，即非洲、亞洲與南美洲東部（包括南美洲巴西東北的少部分）；分界線以西歸西班牙，包括大部分的美洲大陸、太平洋的島嶼以及當時尚未發現的陸地。

（紫線部分為教宗子午線）

512 年葡萄牙在太平洋發現了極有經濟價值的香料群島－摩鹿加（包含印尼、馬來西亞、汶萊等國），引起了西班牙的垂涎。1492 年由西班牙女王資助的哥倫布發現美洲新大陸，但歐洲期待的香料並未出現在美洲大陸，而哥倫布直到過世，一直都以為自己發現位於大西洋、墨西哥灣與加勒比海間的西印度群島，就是香料群島；數年後，麥哲倫試圖由歐洲西行尋找東印度群島，不僅完成第一次環球航行，也在摩鹿加群島登陸。

西班牙與葡萄牙兩國的勢力在這裡遭遇，1529 年達成《薩拉戈薩條約》，修訂勢力範圍界線（上圖綠線），這條分割線則落在太平洋上。綠線西側包括屬於葡萄牙的摩鹿加群島，西班牙退出摩鹿加群島，但菲律賓則繼續被西班牙統治；東側歸屬西班牙，但巴西仍由葡萄牙殖民統治。

世界地圖，被細線兩度一分為二，一邊是你的，一邊是我的。

帝國的野心－教堂上的地球儀

葡萄牙王國在通往東方的主要航道上修建一系列的要塞，包括了黃金海岸、羅安達、莫三比克、桑給巴爾、蒙巴薩、索科特拉、荷姆茲、加爾各答、果阿、孟買、馬六甲、澳門與帝汶。而王國也將航海的野心延伸至建築物與教堂。

位於果阿舊城，聖耶穌教堂對面的「阿西西的聖法蘭西斯教堂與修道院」（Convent & Church of St Francis of Assisi）與相連的「大教堂」（Se Cathedral）。而聖法蘭西斯是被稱為果阿的守護者，果阿的第一位天主教耶穌會傳教士。

（阿西西的聖法蘭西斯教堂與修道院）

（大教堂）

華麗的「阿西西的聖法蘭西斯教堂與修道院」建於 1521 年，1661 年重建。在大門上就有一對航海使用的地球儀，頂端的兩座五角高塔，則像歐洲的城堡；而在「大教堂」的門上同樣有地球與象徵船隻的齒輪。

（門上有地球與象徵船隻齒輪的大教堂）

「阿西西的聖法蘭西斯教堂與修道院」內部是華麗的巴洛克風格，黃金祭壇、從地板延伸至天花板的濕壁畫，描繪耶穌、聖法蘭西斯與大量的花草圖案。

（黃金祭壇）

（從地板延伸至天花板的濕壁畫）

「大教堂」不僅是果阿最大的教堂，據說也是亞洲最大的教堂。建於 1562 年，半世紀後才完成主結構，30 年後才完成主祭壇。南面的鍾樓，又稱黃金之鍾，據說鐘響時，整個果阿都可以聽見。至於北面鍾塔，已然頹倒。

葡萄牙在後續加入航海冒險的英、法、荷等國的競爭下退敗，失去掌控東方航線的優勢；鯨吞蠶食取得的屬地，被新興國家也同樣鯨吞蠶食地奪去。這曾將世界一分為二的帝國，遠去不再。

＊備註：本文部分圖片由作者提供

本文經授權轉載自南亞觀察 India Goa 印度果阿：海灘、度假村與觀光客之外（上）