故事》【世界遺產故事】誕生日本年度漢字的京都清水寺

清水寺除了與文學作品有淵源外，亦與傳統文化息息相關，日本的傳統活動如能劇表演，就會在清水寺內舉行。更特別的是，日本漢字能力檢定協會在每年的 12 月，均會於清水寺選出該年度的年度漢字（2015 年度的漢字為「安」）。

陸奧

在日本，全國被命名為「清水寺」的寺廟不下數十間，但一提起「清水寺」，一般人指的都是位於京都市音羽山的清水寺。

「音羽山清水寺」建於奈良時代，至今有逾 1200 年歷史，自平安時代起，就有很多文學作品提及清水寺，如《源氏物語》、《枕草子》及《梁塵秘抄》等，令到這幢逾千年歷史的寺廟成為日本文學愛好者的朝拜勝地。

清水寺除了與文學作品有淵源外，亦與傳統文化息息相關，日本的傳統活動如能劇表演，就會在清水寺內舉行。更特別的是，日本漢字能力檢定協會在每年的 12 月，均會於清水寺選出該年度的年度漢字（2015 年度的漢字為「安」）。

一般而言，遊客要去清水寺的話，通常只有巴士最方便。以交通配套最方便的京都車站出發為例，遊客可乘坐巴士 100 號或 206 號於五條坂站或清水道站下車，再向東往山上方向走 15 分鐘就到。

仁王門

仁王門是清水寺的正門，從松原通向山上走，很容易就認出那朱紅鮮豔為主色的大門。門前有兩隻日本神獸──狛犬石像，用以守護寺門，門的正上方有平安時代的書法家藤原行成所揮毫的「清水寺」牌匾。仁王門之名，其實是源於守護於門內的兩側石像──密跡金剛和那羅延天，兩神皆稱為「仁王」，為佛教的護法神，門名由此得名。

西門

進入仁王門後，可見到右邊為西門。西門與仁王門一樣，兩側分別置有石像，分別是佛教四天王持國天和増長天的雕像。據說，從西門處向外看，可以見到京都華麗的日落景色。另外，從西門向西方處所眺望，更有嚮往西方極樂淨土的意境。



三重塔、經堂

穿過西門後就是三重塔和經堂。三重塔內裏供奉的是大日如來佛像，塔的每層簷的四角都有鬼瓦，其中每層面向東南角的鬼瓦都是龍的額飾，保祐寺廟遠離火災。據說，東南角之所以用上龍神作鬼瓦，是因為京都西北面的愛宕山早有防火的神靈鎮着，而京都東南處的清水寺在風水上屬於火患的地方，需要由水屬性的龍神鎮著防火。

至於經堂，則是清水寺自開寺以來藏經和講經的地方，堂內供奉着三尊佛像，並掛有一幅名為「大涅槃圖」的墨畫。「大涅槃圖」為江戸時代的畫家山口雪溪所畫，現時每年二月在清水寺舉辦的涅槃會，都會展出該畫作，有機會在二月參觀清水寺的朋友不容錯過。

轟門

參觀三重塔和經堂後，就會來到清水寺售票處的所在地──轟門，亦是通往寺內本堂的真正入口。

在轟門的門前，訪客會經過一條名為「轟橋」的石橋，轟橋下雖然沒有水流，卻有為每位進寺前過橋的訪客洗滌心靈的寓意。過橋後，訪客來到轟門時，與仁王門一樣，見到兩旁置有持國天和増長天的雕像。

朝倉堂

在轟橋後方，有一幢名為朝倉堂的建築。熟悉戰國時代歷史的朋友或許會對「朝倉」二字很有印象。朝倉堂正是與越前大名朝倉家有關，由朝倉家第九代當主朝倉貞景（朝倉義景的祖父）所建，起初名為法華堂，現時內裏供奉着三尊千手觀音像。在朝倉堂的側面迴廊，有一塊印有足印的大石，相傳是源平合戰期間，猛將平景清的腳印所印成。

本堂（清水舞台）

經過朝倉堂後，就會來到清水寺的本堂和清水舞台。在本堂的入口處，豎立了一根大鐵杖（重約90公斤）、一根小鐵杖（重約 14 公斤），分別給參拜的男士和女士挑戰自己力量所用。

力度挑戰過後，可以進入清水寺本堂，寺內供奉千手觀音像，其左右分別另供奉毘沙門天和地藏菩薩像，每天都有不少善信來此祈福。從本堂向外走，就是相連的清水舞台，亦是清水寺每天吸引逾百遊客到訪的代表地標。清水舞台主要是由逾百根的大圓木所搭建和支撐而成，而且沒有用上一根釘子，結構巧妙；加上舞台屹立在懸崖邊，能眺望京都請全景，氣勢更顯得宏偉。

此外，在日語中有一個諺語就是出自清水舞台：「從清水舞台跳下去」（清水の舞台から飛び降りる）」，意思等於中國的「破釜沉舟」，做事永不回頭的意思。



百体地蔵堂、奧の院

從舞台欣賞京都市的風景後，再往寺內走到盡頭，就見到有座百體地藏堂。百體地藏堂安放了約百個孩子模樣的地藏菩薩像，非常趣怪。

在百體地藏堂的附近，附近有一幢名為奧の院的草庵，相傳它是古時一位上人為了修行而建設的。奧の院亦稱「奧の千手堂」，裏面供奉了各種神佛，包括千手觀音、地藏菩薩、毘沙門天、風神、雷神等。此外，奧の院與本堂一樣，建造了一個小舞台，從舞台向外看正好見到清水舞台和整個京都市市景，不少遊人拍攝清水舞台都是從站在奧の院的舞台所拍攝呢！

音羽の瀧

從奧の院沿路往下走，就會走到奧の院正下方的音羽の瀧。自古時起，音羽の瀧的流水被美稱為「黃金水」或「延命水」。流水從音羽山流到音羽の瀧，分三條流水瀉落，那三條流水分別代表學問、戀愛、健康，保佑參拜者在這三方面的運勢。遊客可以排隊拿起鐵勺，選擇其中一條流水盛水飲用（注意：只可以選一種水柱和只能飲一口），寓意所庇護那方面的運勢會更好。

飲過音羽の瀧的幸運水後，沿路向下走就可以回到仁王門附近離開，結束清水寺之旅。

清水寺經過千年文化的洗禮後，被聯合國以古京都遺址之一，列入世界文化遺產，在這裡我們至今仍然能感受到平安時代、江戶時代的味道。

原文為《陸奥紀行物語》的〈清水寺──不費一釘的木造建築〉

本文經授權轉載自故事 【世界遺產故事】誕生日本年度漢字的京都清水寺