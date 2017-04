故事》究竟誰是奧斯卡獎頒錯的罪魁禍首？

相信不用多說,大家一定都知道本屆(2017年)的奧斯卡頒獎最大的「亮點」,就是公布最後一個獎項時出了個大包!誤將應該頒給《Moonlight》的最佳影片獎宣布為《La La Land》,直到兩分鐘後才發現了這個錯誤,在全球的觀眾面前上演史無前例的大烏龍。但罪魁禍首到底是誰呢?

本屆(2017年)的奧斯卡頒獎時,台灣正好在連續假期的週一早上,相信當時也有不少讀者早起同步收看轉播吧?相信不用多說,大家一定都知道本屆最大的「亮點」,就是公布最後一個獎項時出了大包,誤將應該頒給《Moonlight》的最佳影片獎宣布為《La La Land》,直到兩分鐘後才發現了這個錯誤,在全球的觀眾面前宣布剛才出了大包。

時至今日,這個意外的發生原因已經逐漸明朗,究竟是誰的錯,已經很清楚了。不過在我們分析戰犯到底是誰之前,讓我們先來聊聊奧斯卡獎是如何產生的?

眾所皆知,奧斯卡獎的正式名稱是「Acadamy Award」,即「影藝學院獎」,而決定最後得獎的,自然是影藝學院的「會員」。

講到這邊,各位讀者可能會想像到一個畫面:一群影評人被關在一個房間裡一起看電影;看完電影之後他們激烈爭辯,然後討論出最後的得獎名單。其實臺灣的金馬獎就是這樣由評審團選出來的,但是奧斯卡獎卻不是如此;事實上,奧斯卡的每個獎項,都是由其近千名會員票選出來的。也因為奧斯卡獎是由投票產生的,所以奧斯卡獎的結果就像總統大選一樣,在「開票」之前,沒有人知道結果。

但是在開票之後,奧斯卡獎頒獎之前,到底有多少人知道「開票」的結果呢?答案是,兩個人。

是的,在全球直播的奧斯卡獎每個獎項頒發之前,在信封被拆開之前,整個地球上就只有兩個人知道每一個獎項的得主。這兩個人是誰呢?不是寶傑,也不是節目製作人或主持人,也不是影藝學院的高層。他們是,會計師。

會計師不只幫你節稅、查帳、殺人,還負責計算奧斯卡的選票。圖為電影《會計師》劇照,取自網路。



是的,這回會計師不殺人;他們負責計票,負責保守秘密。事實上,今年是名列世界四大會計師事務所之列的 PwC (普華永道)第 83 年承辦這項業務。事實上該公司還非常高調地設立了一個網頁介紹該公司的兩位代表會計師,以及他們的團隊如何參與奧斯卡獎。

普華永道公司設有一個專門介紹他們在奧斯卡獎中的工作的網頁

你可能會問,只靠兩個人,如何處理每個獎項的近千張選票?特別是最佳影片獎,每個有投票資格的會員都可以投票,使得票數可能高達 5000 多張,又要如何單靠兩人計票呢?

根據 PwC 揭露的資訊,其實計票的工作是由一大群會計師完成的,但是每個項目的選票都分散給許多小組分開計算,且每個小組負責的選票數量都只是冰山之一角,無法看出全貌。最後的加總、驗算工作,都由這兩位首席會計師單獨完成,並由他們製作與彌封印有結果的信封,因此全世界知道奧斯卡獎得獎名單的,就只有這兩個人而已。

這兩個會計師不但知道得獎名單,並且也熟記得獎名單。他們製作兩套完全一樣的得獎結果信封,並分開裝在兩個公事包裡面,接著兩個人分別帶著他們的公事包,以不同路線前往好萊塢的杜比劇院,並成為紅毯上最耀眼的、巨星中的巨星:因為他們吸引的是所有明星的目光。

在奧斯卡頒獎的當天,兩位會計師分別在舞台的左右兩側,依照頒獎者登台的位置,由其中一名會計師拿出公事包中的信封,交給頒獎人。

然而在第 89 屆的奧斯卡頒獎那一晚,其中一位會計師,不小心給了頒獎者倒數第二個獎項,也就是最佳女主角獎的信封。實際上在這之前,最佳女主角獎的信封已經由另外一位會計師給出,並且已經把獎項頒給了 Emma Stone。

接下來發生的事情,大家都知道了。

我們知道悲劇都是一連串的意外同時或接連發生所造成的,而這次頒錯獎事件的原因,已經確定是因為其中一位會計師給錯了信封;而給錯信封背後的原因,新聞上與網路上也都有許多非常可信的討論(當然也被酸到不行)。截至本文撰寫之前,PwC 已經發表了正式的聲明,承認他們就是這次出包的戰犯。不是主持人的錯也是不是影藝學院的錯,更不是頒獎人的錯。是會計師給錯信封了。他們扛下一切責任。

了不起,負責。

你可能會想,如果一切都沒有出錯,那隨著一年奧斯卡獎的結束,負責的會計師總算可以放下重擔,因為終於可以不用再保守秘密了嗎?

事情不是憨人想得這麼簡單,大眾雖然知道了的得獎者是誰,卻永遠不知道第二名是誰,也不知道第一名跟第二名可能有多接近。而這些問題的答案,在地球上仍然將只有兩個人知道。不是你不是我,是兩位會計師。

