南亞觀察》康提市場裡的佛門藝術

老闆耐心地解釋蠟染布製作的繁瑣，手上這一塊小小的染布就得花上一個禮拜之久，而值得一提的是，老闆透過蠟染布來傳達佛教的意念，這顛覆了我們以往對於佛教文化的想像。

（位於聖城康提裡的佛牙寺。圖片來源:https://goo.gl/43iyFG）

陳瑩瑄 / 自由撰稿人

康提（Kandy）位於斯里蘭卡的中部地區，此處不但為佛教聖城，也以古城聞名，其名勝如佛牙寺（Sri Dalada Maligawa）等。這個以佛教為國教的國家，除了佛牙寺宏偉的建築，還有每年度盛大舉行的佛牙節。

但今天要談的不是遊客眾多的佛牙寺，而是康提當地市場裡的一個角落 —「蠟染布店｣。

這家不易尋找的店，要光顧還得碰碰運氣，由於老闆沒有固定開門做生意的時間，得特地打電話預約，才能幸運地與這位當地藝術家暢談兩個小時。

（圖為蠟染布布店老闆）

老闆耐心地解釋蠟染布製作的繁瑣，左圖一塊小小的染布就得花上一個禮拜之久，而值得一提的是，老闆透過蠟染布來傳達佛教的意念，這顛覆了我以往對於佛教文化的想像。

下圖的墨綠臘染布是老闆著名的作品之一，細細詢問了這塊臘染布的意義，其圖騰結合了斯里蘭卡古代建築的元素—月石（Moonstone）。月石由外而內，代表不同階段的心靈旅途（Spiritual Journey），一步步從輪迴（Sansara）到涅槃（Nirvana）。

輪迴是無止盡的生命循環，從出生、受難、死亡、到投胎；涅槃代表悟道、脫離輪迴，為最終的靈性狀態。

如同這塊染布裡深層奧妙的意義－

第一階段 — 最外層的花瓣。代表最基本的人性，慾望的火焰。

第二階段 — 歷經四獸的過程。代表無止盡的生命循環，出生到死亡。

（四獸象徵：大象—出生，馬—年老，獅子—病痛，公牛—死亡）

第三階段 — 生命的藤蔓。代表渴望得道、啟發，伴隨著生命的意義

第四階段 — 天鵝乘載著萌芽的蓮花。代表智慧、純淨、以及一切的美好。

第五階段 — 位於中心的蓮花。代表天堂，脫離無止盡的生死循環。

我想這已經不只是一個宗教，而是每個人都將體驗的真實人生。人類從一出生，單純的像張白紙，逐漸努力地尋找自己的價值，最終尋求深層的智慧。但是在過程中，心靈及精神上得克服許多苦難和誘惑，人性的貪婪、過多且不當的慾望阻擋了向前邁進的腳步；此外，也須面對身體上的衰敗與病痛。月石是一個圓形狀的象徵，當人類正努力得到智慧並改正惡習、邁向圓心點的同時，也會因為遭受不同階段的誘惑，而退回圓的周邊上徘徊。

因此多數的人總在圓的邊上，伴隨著每一個階段的試煉，篩出些許的不平凡。

（寺廟門檻外清楚可見的半月石）

在斯里蘭卡寺廟的門檻外同樣能清楚看到這樣的半月石。我們拖去鞋子，赤腳踏入神聖寺廟，就如同踏入天堂，離開時則回歸平凡。生命的一切看似困難，其實也就一幅蠟染布般大。

老闆說，我們能用英文來溝通，不分國界、宗教，兩個小時的分享是種福分。錢財、物質，是人類告別塵世時帶不走的，若能夠克制多餘的慾望，與他人分享幸運，也是一種福分；而傷害、惡言和燒殺擄掠，不論對象是人類，或者其他動物，則會讓我們遠離福分，並在投胎後轉為牲畜。

看得見的、看不見的善與惡，全歸在月石裡，透過我們的言行舉止，一點一滴的累積。

（位於康提市場角落的蠟染布小店）

市場裡這樣一家小小的店，乘載著無數的智慧與學問，我想這已不只是布店，而是私塾，並且是最接近純淨的殿堂。又或許，我能夠有機會寫下這些文字，讓大家閱讀品嚐、思考體會，也是種福分吧！

本文經授權轉載自南亞觀察 康提市場裡的佛門藝術