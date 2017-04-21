故事》穿越到唐代絕對不要做的五種人（2）：太子妃

當媳婦真的很不容易，更何況在唐代成為太子妃。當需要妳的時候、妳是自己人必須犧牲奉獻，不需要妳的時候、妳是外人不要囉嗦，這種裡外不是人的尷尬，即使在號稱兩性平權的現代，也仍然存在。

謝金魚

注意： 本文有大量表達親切的用語（例如：媽的），愛護孩子，請盡早讓他們 學壞 遠離本文荼毒。 ※罵髒話不能解決問題，幹意一定可以找到出路，各種吐槽請在下方留言※

由於我的研究跟唐代有關係，每次有唐代背景的電視劇上映時，總是會有各方親朋好友來相問：「這齣戲好不好看？這齣戲符合史實嗎？」

其實我是最不愛抱怨的（是嗎？）、我這個人講話就這麼直（是嗎？）、而且我都是為了大家好（標準的賤人說話起手式三連發），所以我通常的回答就是：「嗯…..我沒看耶…..」

「為什麼不看呢？」、「因為我看了會砸電視。」

碗公一樣的 胸部我就不說了，光是唐代的男人都會露出頭髮這點就讓人翻白眼，原因很簡單，唐代的男人要戴頭巾（幞頭），通常是在自己的房間或者很親近的麻吉相見才可以脫下來。因此，男人露出頭髮在唐人看來是一件很令人傻眼的舉動。

唐代的名畫步輦圖

不過這些都不能阻擋人類在一天疲累的工作之後、放空看電視的渴望，所以大家看電視就不要那麼認真了，也不要說什麼「這電視製作得精美華麗、質感很好」、「看電視讓我學了很多人情世故」、「職場如宮廷，真是勾心鬥角」、「電視可以教你如何管理統御、賺進第一桶金」…..etc.

承認吧！你就是想看電視！就是想放空！

就是看那些電視裡的人替你說出你永遠說不出口的台詞！！！

你就承認吧！這一點都不可恥啊！這是人類的本能來著！！

不過呢，現實往往比電視還要殘酷、就像小腹永遠比肌肉還要頑固（呃……），如果帶著電視劇裡那種幸災樂禍的表情、話中帶刺的說話方式跟想盡辦法給敵手使絆子的 蠢蛋 手法，穿越到古代的宮廷，很快就會死，真的！

中國的宮廷或者朝廷，有一個鐵律，叫做「和諧穩定」，這一點在整個使用中文的政治體都適用。這一點其實很簡單，你就以一個皇帝的角度來想想，你希望每天工作完回家，就看見大老婆哭哭啼啼跟你說小老婆是如何下賤、或者大兒子咬牙切齒地說小兒子有多麼機車嗎？這種看著就讓人「歸腹火」的場景，在正常人都難以忍受，何況皇帝？因此，你不管怎樣都得是平靜安穩。

有些宮廷劇裡的宮女太監，為了鬥倒對方，故意地在主子茶裡弄這弄那，好像主子是白痴一樣。但是，這就好像有人去丟總統鞋子，即便那不是隨扈的錯，但是沒有預防到這件事，就會有不少人因此丟官記過，在古代的宮廷也是一樣。因此，再怎麼鬥，鬧到檯面上就是所有人都得遭殃。

當然，少數會有幾個皇帝腦子有病、特別喜歡怪咖。例如唐玄宗，他就是個不喜歡死板、典雅、古樸的人，說穿了，他就是俗，而且非常之俗。

連帶著，他所喜愛的女人也都怪怪的，比如他第一個太子的母親趙麗妃，是他出去當外官時的歌妓，完全不是宮中那套教養出身。或者武惠妃，她是武則天的族人，個性非常強悍。又或者楊貴妃，這位唐代的瑪麗蓮夢露，甚至跟唐玄宗鬧過離婚 （可見她是疑似穿越者）。 但即使是這些怪怪的寵妃，最後也都未必能有好下場，趙麗妃色衰愛弛、武惠妃害死了太子而精神衰弱，楊貴妃被指為安史之亂的禍首，一條白綾送了性命。

所以穿越者務必要選對一個落點、選對一個時機，你才能找到最大的空間享受穿越人生。

這就是老夫（？）之所以殷殷囑咐大家千萬不要穿錯落點的原因，經過老夫的種種說明，如果你還穿錯了，那真的是「洛陽親友若相問、請君自掛東南枝」了。

咳咳，開始囉！（臺灣吧口氣）

不穿越並不可恥，自掛東南枝不能解決問題，生命一定可以找到出路，你看看那侏羅紀的恐龍都可以演到第四集了！

穿越隨堂考

問題 ：

你是一個穿越者，穿越得貌美如花、穿越得志烈秋霜（？），而且是一個五姓女，在那個還沒有「小姐」這個稱呼的年代，你被稱為「小娘子」，是個青春活潑又美麗的少女。

（五姓女：崔盧王鄭李五個姓氏的女子，是唐代的最高名門，堪稱天龍人一樣的存在。）

某一天，你帶著婢女在長安曲江邊賞花，迎面來了一個翩翩佳公子，騎著一匹有胸肌、有長腿、長毛閃閃發亮的大紅馬，帥得人見人愛花見花開車見車爆胎。「哎呀，小娘子！那不就是殿下嗎！」你的婢女如此說，但你拜託就不用問為什麼婢女會知道誰是太子了。說時遲那時快，太子很帥氣地走了過來，說：「小娘子，給虧嗎？」遇到這種時候，你應該如何應對？

你有五個選擇：

A）捧頰羞，但是給他虧。

B）捧頰羞，但是灑下一串破鑼似的笑聲跑走。

C）端正臉色，勸他不應該這麼輕浮，但是等下會給他你的地址，叫他晚上有空來坐。

D）端正臉色，勸他不應該這麼輕浮，然後用東京甩尾的速度趕快跑走，不要讓他知道你是誰。

E）叫他去死！



嗯…..網站預算有限，不會自動跳轉，麻煩你不要直接按這個圖…..



解題：

A）捧頰羞，但是給他虧。

叭叭！！！扣五分！！！千萬不可！太子有權利擁有許多女人，他有可能把你收入東宮，你就跟他一起倒楣。但更慘的是，他有可能因為你給他虧、反而覺得你很不莊重（神經病），但關鍵是，太子常常與其他的權貴子弟在一起鬼混，某天他大嘴巴跟其他人說了，你的名聲就沒了呀！！

B）捧頰羞，但是灑下一串破鑼似的笑聲跑走。

勉強得五分！因為有風險。太子有可能隔天就忘記，也有可能循線跟到你家，然後想辦法把你收入東宮，你就跟他一起倒楣。但最靠北的是他從此對你念念不忘，等到你嫁了人、他當了皇帝，某天不小心入宮啥啥見到他，然後他有可能會把你家弄得烏煙瘴氣，很夭壽的！

C）端正臉色，勸他不應該這麼輕浮，但是等下會給他你的地址，叫他晚上有空來坐。

扣十分！！！！！！！你忘了大明湖畔的夏雨荷了嗎？？？？？？（跑錯棚）

D）端正臉色，勸他不應該這麼輕浮，然後用東京甩尾的速度趕快跑走，不要讓他知道你是誰。

滿分十分！！！！！！你保持了一個五姓女的尊嚴，而且完全做到了不留後路這一招，太完美了！你一定可以做一個了不起的穿越者！！！！

E）叫他去死！

零分！！！他雖然是個帶衰的太子，但還是太子，叫他去死有可能他會一笑置之，也有可能被當成不敬或者比照在宮中紛爭、驚擾皇帝與太子的罪，導致你要被抓去鞭打……

好的，透過以上解題，你可以猜到設計這個題目的最主要目的吧？

就是穿越的少女們絕對不要跟太子扯上關係！

穿越的少年們…….嗯…….也最好不要認識太子比較好，當太子的同性情人會比太子死得早而且死得很慘 （遠目） 。

如果你不幸穿越成了少女或少男的父母，就算拼著辭官或者種田都不要讓你的孩子認識太子！

為什麼呢？

因為少數比太子還要屎缺的身分就是太子妃呀！！！！！

一樹杏花長在一千三百年的夯土牆上。這段已經半塌的土牆原是象徵著皇家威儀的闕樓，在闕樓之內，長眠著女皇武則天的次子夫婦。

唐代的媳婦不好當

每當遇到要過年時，網路上會開始流傳各種如何在夫家平安過年的媳婦守則，內容無非就是如何與公婆、姑嫂妯娌、大伯小叔和平共處，或者批評這社會對於媳婦的種種成見與限制。當媳婦真的很不容易，需要妳的時候、妳是自己人必須犧牲奉獻，不需要妳的時候、妳是外人不要囉嗦，這種裡外不是人的尷尬，即使在號稱兩性平權的現代，也仍然存在。

更別提一千三百年前的唐代了…….

當一個唐代的兒媳是很不容易的，因為唐代是大家族群居的時代，同父所生的兄弟、孫子們住在一起是常常有的事，甚至女兒、外孫或者其他的親戚也有可能跑來一起住，沾沾連連的親屬關係，如同一張大網，把屬於其中的人串在一起。

管理家中事務的人，通常是父母或者祖父母，他們的權威很高，打小孩絕對不會被鄰居告家暴，甚至兒孫不服管教，父母或祖父母有意把兒孫打死，也不過是關個一年半，如果過失打死，就根本沒事……唐代的小孩沒有人權哪！！！！

（如果不小心從嬰兒穿起，你千萬小心不要惹你爸媽跟阿公阿嬤生氣，以免他們抓狂把你抓起來往牆上摔…….也不要搞出什麼讓他們覺得你會害大家去死的事，唐太宗皇后的舅舅高家就有這種神經病，祖父父親跟堂哥合起來，把疑似搞謀反的堂弟給殺掉還剁頭棄屍……好可怕的！！！！）

在這種情況下，當一個媳婦有多麼不容易實在可想而知。

但是，當一個皇家的媳婦，卻總是被以為嫁入豪門當貴婦、飛上枝頭做鳳凰，就好像現代的黛安娜王妃或者雅子妃一樣，看似擁有一切，實際上也承擔了非常大的壓力。

當一個唐代的太子妃有多麼令人崩潰呢？讓我這麼說吧…….

簡直就是所有媳婦的惡夢加乘一百萬倍呀！！！！！！！

簡直就是所有媳婦的惡夢加乘一百萬倍呀！！！！！！！

簡直就是所有媳婦的惡夢加乘一百萬倍呀！！！！！！！

高宗、武則天與他們的兒女，橘色表示曾經擔任過太子妃，這麼多的太子妃，卻幾乎沒人有個圓滿的下場



集天下媳婦之悲情於大成

太子妃可說是一個集天下媳婦之悲情於大成的身分，如果你不相信的話，你想想現代的女性最不希望做怎樣的媳婦好了。沒有人想跟公婆同住，也不想要有很多的大伯小叔姑嫂妯娌，而且也不希望老公是爸寶媽寶，更不希望老公的經濟不能自主，最最不想的，就是老公外面有小三，就算有小三也不想看到小三挺著肚子、拉著三歲的孩子進到你家門。如果遇到以上的問題，現代婦女可能直接就離婚了，不能離婚簡直是生不如死，如果不幸都遇到了，如果沒有一個堅定支持你、甚至願意支持你離婚回家的娘家，那更是人生的地獄。

如果你同意以上的話，那麼你就把這所有的鳥事乘以一百萬倍，就是唐代太子妃的處境。

以下就讓我們來看看太子妃生涯中會遇到的種種關卡：

1. 公公是大魔王

太子妃的公公當然是皇帝，這種狀況就好比家裡的事業公公都一把抓，你老公雖然掛名總經理，但是他一點用處 也沒有，公公不蓋章、你老公就是個渣。

大部分的皇帝都不太理會太子妃，甚至有時候會因為太子妃的背景而討厭兒媳，但大致上他們和太子妃的直接接觸都不多，衝突也不會非常大。

那麼，如果你穿越了，公公會不會疼你呢？有可能會，唐高宗就是一個還不錯的公公。他對他的五兒媳裴氏（丈夫是太子弘）很好，表揚過太子妃的婦德，他也是唐代唯一一位公開肯定太子妃功勞的皇帝。

而他屬意挑的太子妃有兩人，一位是他有一回去打獵時、追鹿追到女孩子家，看到這女孩子實在太美麗了、讓他不忍離去，於是他就選給六兒子（太子賢）當王妃，後來老六當了太子，這位美麗的媳婦當然也就變成太子妃。

另一位是唐高宗的小表妹，年紀跟高宗的七兒子（中宗）差不多，就聘為兒媳，後來七兒子也當了太子，小表妹當然也就變太子妃了。

可是這兩位唐高宗親選的太子妃，遇到了一代女皇，一個守了三十年的寡、另一個被活活地餓死在皇宮中…….

也就是說，對你好的公公不負責你下半生的幸福呀！！！

2. 有婆婆，而且很多…….

太子妃的婆婆，正常來說只有皇后，但是實際上卻不是如此，因為唐代的皇后未必都是太子的生母。所以如果你穿越成了太子妃，你公公除了生你老公的那個女人之外，還有無數的大小老婆。

而唐代的皇后中，好相處的實在不多，而且你有很高的機率遇到武則天成為你的婆婆，這位女皇的兒媳不是被賜死、流放就是守寡。因此，千萬記住，不管怎樣，只要遇到武則天當政的時代，你就算嫁到邊疆也不要去當她的兒媳，會死、而且會慘死的！

但是這還不最慘的。

慘的是，生了太子的那個女人，未必是真正的管事的大老婆。

更慘的是，皇帝未必就最寵愛生太子的那個女人。

最慘的是，皇帝會一直不斷製造比太子妃年紀更小的正妹當小婆 婆。

所以對太子妃而言，只要是跟皇帝睡過的女性，你最好都不要得罪，因為你不知 道哪一天她們會捅你一刀。

尤其當你老公跟小叔大伯們發生搶太子之位的戰爭時，你必須馬上備戰，因為小叔大伯們的媽媽一定會加入戰局，這真的非常非常辛苦，因為你要去拉攏更多的大小婆婆……想到就頭痛。

3. 有小叔，而且很多…….

太子妃的小叔們就是皇子，李唐皇室有一個歷朝歷代都沒有的優勢，就是他們的精子很強，所以唐代的皇帝們從來不煩惱生不出兒子，他們的問題往往就是兒子真他媽的太多了！！！

兒子太多的問題就是唐代的親王們無所事事的也不少，但不管是有為或者無為的皇子，他們都很愛打獵，所以去了唐代，就不要管保育這件事了，捕殺野生動物是他們最愛的事。

因為你公公跟以上所有的大小老婆都睡過之後，多少會孵出蛋來。這些小叔其實人不一定非常糟糕 （不是每個人都是唐太宗） ，甚至其中也有風度翩翩、允文允武的，但是就算你非常欣賞小叔也不能怎樣……尤其太子妃理論上是下一任的皇后，一言一行都會被放大檢視，所以就算遇到了很帥、人又nice的小叔，你也只能當做沒看到，但是一回東宮看到被壓力弄到神經質或者提早衰老的丈夫，那種心情真的是很度爛的。

但是小叔很好，不代表他們的老婆也很好……唐代的皇室選妃才沒有在管什麼「娶妻取德、納妾取色」咧！皇子的正妃不但要出身好還要長得正！而且一個比一個正！

所以身為一個太子妃，你就會一直看到妯娌們跟你比腿長、比胸大、比臉漂亮、比皮膚白…..比不過你， 就乾脆跟你比誰年輕。

除此之外，如果她們的丈夫要跟你的丈夫搶太子之位，她們還會跟你比誰比較討樓上的公公婆婆們喜歡，不巧她們的 婆婆是得寵的小老婆的話，你就慘了。

而且還有個最尷尬的陷阱牌，就是王妃如果太美，那麼很有可能妳一覺起來就發現：等等！！！！為什麼小嬸變成小婆婆！！！

是的！唐代有個不要臉的色老伯皇帝叫唐玄宗，他霸佔了自己的兒媳。如果你是當時的太子妃，你真的會非常非常囧！

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4. 有小姑，而且很多…….

太子妃的小姑就是公主，之所以很多的理由就如同皇子，唐代的皇帝太會生了！

唐代公主們一直被認為是凶惡霸道的一群人，事實上特立獨行的公主不算多，通常只是她們姊妹們中少數的一兩個比較有病，其他大部分都還是乖乖牌。公主們的權力來自於她們和父親、兄弟和姪兒們之間的感情，但是與父親的感情未必能持續到兄弟，與父兄很親近的公主也不一定就是姪兒們喜歡的姑姑，因此公主的權力相對來說比較不穩定，對於太子妃的影響並不是太大。

所以唐代皇室的小姑是最不會為難太子妃的，如果不小心穿成了太子妃，你不需要太擔心小姑。不過！她們的老公很有可能 會帶著你老公去喝酒賭博，尤其你老公腦波一弱想造反的時候如果遇到一些豬一樣的駙馬，那你老公就 很有可能會死得很難看，不可不慎！



5. 有下人，而且很多。

太子妃的下人並不是「朝臣」，唐代的官員是臣不是奴，因此他們跟皇帝以外的皇親，理論上大家都是臣子，只有對皇后和太子時，為了表示對皇帝配偶和儲君的尊重，他們也才稱臣，對於其他的皇親就稱某官，顯示彼此的關係是同樣在官僚系統中的上下關係，而不是主奴。

所以即使是太子妃，也不能夠隨便使喚官員。太子妃真正可以役使的，只有東宮的宦官、宮女和官奴（就是國家配給的奴隸），這些人你最好也不要太機車，他們有可能被其他人收買來捅你刀。而舉凡樓上公公婆婆小叔小姑的 下人，你都最好不要去打人臉，因為打狗要看主人，打到樓上諸位的 臉就不好意思了。

懿德太子墓壁畫中的宮女，懿德太子是唐中宗和韋后的兒子，曾被他祖父高宗封為皇太孫，但是在父親登基前就被祖母武則天逼令自殺。在中宗即位後，追封這位少年為太子，懿德太子死時未婚，他的母親韋后後來替他冥婚，找了一位大臣未婚而死的女兒與懿德太子同葬，因此這對夫妻在生前並沒有見過面。

6. 有小妾，而且很多…….

是的，所有妻子們都非常注意的問題來了！

在唐代，除非你是武則天，否則你不要想什麼「一生一世一雙人」，即使你是武則天，你也會面對小三竟然是自己的大姊和外甥女的尷尬場景。

唐代只要是良人以上的男性，都依法有據可以納妾，太子“理論上”的配額小妾有：良娣兩人、良媛六人、承徽十人、昭訓十六人、奉儀二十四人，加起來有五十八人。雖然實際上通常不會補到滿額，但是最少最少也有三四個小妾，沒有反而很奇怪。

而且你以為太子的妾是低三下四的女人 嗎？別傻了！能進到皇宮、進入配額小妾的女性，一定是名門閨秀，她們有可能是皇帝 的阿姨的孫女，也有可能是皇后或貴妃的姊姊的女兒。如果不幸穿成太子妃，不要因為人家的爸爸不 是很有名就看不起對方，他們跟公公婆婆的關係有可能比你好、而且好得多。或者小妾也有可能很會生兒子，如果你剛好在生育的速度沒她衝得快，那就真的很麻煩了。

7. 有小孩，而且很多…….

前面已經說了，李唐皇室非常會生，所以太子們都會跟他爸一樣有很多小孩。身為一個太子妃，當然也可以實行嫡母的權威、虐待幼童等等，但是你很 可能被冠上一個嫉妒、不賢的惡婦之名。

在唐代，嫉妒沒有什麼了不起的，但是太子妃這個尷尬的位置，不像皇后以第一夫人的身分君臨女性的世界，反而必須時時地維持一個更理想、更完美的形象，嫉妒有可能使得太子妃遭到攻擊，更有可能變成太子因為縱容老婆當惡婦、 就被認為是個沒用的男人，進而影響到他的地位。

為了杜絕這個問題，太子要嘛就是切割，要嘛就是太子被皇帝切割，結果太子妃也跟著倒楣。

8. 有財產，而且很多，但是皇帝沒死、太子妃不能用。

皇室的財產當然非常多，而且真的用不完，可是皇帝沒有死之前，東宮的經濟來源都是死薪水，甚至太子要額外用什麼都必須報告，經濟非常之不獨立。

那麼，只要皇帝早一點死就好啦！！！我想所有的太子妃都會這麼想的，但是皇帝什麼時候死呢？誰知道啊？如果不幸當了太子妃，你絕對不要去問人問天問地問你的小親親（呃…..），因為歷代的宮廷都非常忌諱「魘鎮（也就是詛咒）」這回事，就算你只是在禱告你的寵物生病會好，都有可能被人說成你在詛咒皇帝早死，那你絕對會先死。



再次強調！在武則天的時代，你真的不要當太子妃，她非常相信鬼神，所以更相信魘鎮，一旦被她認為你在詛咒她死，她真的會把你蓋布袋拖去打死、然後直接埋掉。（武則天如果出生在現代，她可能會把媳婦拖去灌水泥當消波塊吧…..）



9. 有娘家，但是他們不能給你撐腰。

太子妃的娘家一般都是名門大族，唐代的體制中，會容許太子妃的父親或者兄弟成為東宮的官員，如果太子妃有機會成為皇后，那麼她的父兄也有可能爬到宰相，可惜的是，這機會真的不大。

如果你成了太子妃，一定要讓你的家人裝死裝傻裝病。你娘家的老爸老媽兄弟姊妹太過招搖、很容易就會中槍，因為他們就算不招搖也會躺著中槍。通常，朝廷給太子妃父兄的實 權不會太多，但是一旦出事就是你想搞外戚政治。

就算你老媽是皇帝的姑姑或者姊妹也一樣，如果他們感情不好，你 就很有可能跟著中槍。唐玄宗的曾外孫女蕭氏就是這樣一個悲慘的案例，她是公主的女兒，嫁給皇太子，原是顯貴無比。

不過蕭氏的公主母親後來常常參與東宮的事情，甚至跟東宮和其他官員關係曖昧，這件事在多疑的皇帝和有心人士看來，就變成了太子藉由岳母去勾結黨羽的政治陰謀（是說，要靠著岳母去睡官員來勾結黨羽，怎麼想都很蠢，但是在皇帝看來，就是有可能！可見得太子有多麼尷尬）。

於是唐德宗把公主幽禁在宮中，這位公主竟然去詛咒德宗快死，德宗更暴怒，將公主廢為庶人，公主不久後就死了（我覺得可能是偷偷被弄死的吧？）。唐德宗想到太子妃未來有可能報復他，就殺了太子妃，又將太子妃的兄弟們通通流放。

太子妃的日子有多難過，你可以了解了嗎！！！

好啦，這個應該是太子妃的吶喊

太子妃可以升官嗎？



那麼，你好不容易熬過了太子妃的階段，終於等到公公死了，你是不 是就可以當家作主了呢？

你想得美！你以為男人都會記得當初跟你患難與共的日子嗎？屁啦 ！在唐代20位正式被冊封的太子妃中，只有5人成為皇后！有的是丈夫根本沒成為皇帝，有的是死在丈夫稱帝之前，也有的根本就沒被封。簡單說，能給你封皇后的都算是有情有義了，但是封你當皇后不代表他們不能繼 續納妾繼續生小孩繼續壓制你的家人。

（所以說，女性同胞，經濟自 主是很重要的！！你看看你看看是不是這樣！！！！！）

最混蛋的是唐玄宗，他一開始也立了他的太子妃為皇后，這位皇后是協助他登上皇位的重要推手，雖然不得寵、但是在管理後宮很有一套，即便如此，也擋不了男人狼心狗肺 （馬的！） 。

唐玄宗最後鬧到要廢皇后，端莊穩重的皇后不得不聲淚俱下地哭訴過去如何如何，唐玄宗那米粒大的良心，直到此時才稍微想起了過去，暫把此事放下。但是皇后的哥哥一時腦波弱，拿來符咒要讓皇后祈求有子，又被以為是要詛咒玄宗去死，結果反而使皇后被廢，不久後皇后就去世了。

最後，玄宗總結經驗，發現皇后的權力太大，怎樣都麻煩，所以他 開了個混帳先例，不立皇后！於是，除了他的兒子肅宗立后（但這位 皇后並不是太子妃）之外，就只有德宗在太子生母重病時，為了安慰這位與他共患難的妃子而封了皇后，三天後皇后去世，此後直到唐末一百年間，唐帝國沒有皇后。

後面的皇帝們，由於當太子的時代可能就不立妃了，所以跟著不立后 還算可以理解，但是最機車的是唐憲宗，他的正妃是名將郭子儀的孫女、 是唐代宗的外孫女，身分十分高貴。但是唐憲宗當太子八個月後當了 皇帝，這兩次的身分轉換，郭氏竟然最後只當了貴妃，群臣要求立后 ，還被唐憲宗拒絕，實在是……

那麼，在唐代這麼多的太子妃中，有沒有一個人能夠成功地從太子妃成為皇后、又成為太后呢？

有的！就是在史書上被認為政治才能低落又試圖效法武則天的韋后！

韋后：太子妃中的勝利組？

韋后出身於京兆韋氏，是聚居於長安城南的一個名門，她年輕時也是非常美麗的，因此，在高宗末年被選為新太子李顯的太子妃。

韋氏與李顯的婚姻一開始就籠罩在腥風血雨當中，李顯之所以成為太子，是因為他的兄長太子賢在與母親武則天的政爭中落敗，被廢為庶人、流放到遠方。李顯的兩個親哥哥都非常聰明，被視為唐帝國的明日之星，卻相繼從太子之位上落下，儲君之位竟然落到了最不愛讀書、只喜歡騎馬打獵的李顯身上。李顯也不是第一次結婚，他的元配趙妃得罪了婆婆武則天，被活活餓死在宮中，所以當他被立為太子時，才又選了一位新妃。

韋氏初入宮時不知人情險惡，她很快地懷了孕、一舉得男，重病的公公高宗十分歡喜，甚至立她的兒子為皇太孫。不久後，高宗去世，李顯成了皇帝，韋氏的父親也成為她最親信的大臣，重用外戚這件事引起朝臣（尤其是武則天派）不滿，他們一再攻訐韋氏的父親，而單純的中宗被他們一激，賭氣說了一句：「我就是把天下給韋玄貞又如何！」

武則天等的就是這個！於是，她以太后之尊，在朝堂中公然地指責皇帝不尊祖制、要將天下讓給外戚，以此為藉口，廢中宗為廬陵王，連著妻子兒女一同流放到房州。至於韋后的家人，也通通遭到牽連，流放到更遙遠的嶺南。

中宗與韋后此時才感受到大難臨頭，他們毫無選擇地接受了這個命運，從年輕富貴的帝后，淪落為空有頭銜、實際上一無所有的罪人。隨後，武則天以幼子李旦（睿宗）為傀儡皇帝，逐步啟動了她的女帝計畫，在這種情況下，中宗一家的處境更是艱難。

艱難到什麼程度呢？韋后生了小女兒，孩子卻沒有新衣可以穿，只好用中宗的舊衣裹著權充襁褓，因此，這個孩子被命名為裹兒。在巨大的壓力下，中宗甚至幾度要步上兄長的後塵一死了之，都是韋后把刀搶下來，夫妻二人抱頭痛哭，發誓若有富貴之日、絕不相負。

雖是如此，韋后的處境還是比她家人好一點。她一家到了嶺南後，當地的土 豪看她妹妹很漂亮，想要硬娶，她父母不願意（她父親是京兆韋氏、母親崔氏是五姓女，都是非常高級的名門，他們不屑和嶺南的家族成婚），就被土豪殺掉，妹妹們也都被搶走了，兄弟們也接連死在流放地。

這種痛苦的日子，大概過了十五年……

十五年後，武則天已經年邁，開始擔心繼承的問題，在許多老臣的建議和李旦自願讓位下，她召回中宗，重立他為太子。為了讓中宗一家和武氏一族和平共處，中宗的女兒們嫁給武則天的姪孫們，其中韋后的長女永泰郡主嫁給武氏一族的青年才俊武延基，看起來一切都否極泰來。

但是宮廷中的事情，殘酷得令人難以置信。

某一天，永泰郡主和丈夫、親哥哥李重潤（韋后的長子）一起聊天，談到祖母包養小狼狗的事情，大概三個年輕人都覺得這樣很不像話，就八卦了幾句。沒想到這事很快就被武則天知道，武則天才不管什麼孫女孫子姪孫，她隨即命令武延基和李重潤自殺，而身懷有孕的永泰郡主也可能驚嚇過度導致流產而死。

這件事距離中宗重回朝廷還不到一年，韋后就失去了她最深愛的長子和一向貼心溫順的長女。這個打擊讓中宗夫婦不敢再對朝廷的事指手畫腳，甚至推翻武則天的政變都不敢參與，是群臣與親戚們推著中宗上馬背才完成了所謂的「神龍政變」。年邁的武則天在病榻上失去政權，中宗終於重登皇位。

在唐代的皇帝中，中宗是一個不太聰明卻很溫厚的老好人，他沒有忘記當年在貧困中的誓言。如同所有從前吃過苦的父親，他極力地把一切最好的東西都留給妻子和妻子所生的女兒（庶出的就沒這麼好了）。尤其是那個在困苦中出生的裹兒，在姐姐永泰郡主死後，成為韋后與中宗最疼愛的孩子，中宗封她為安樂公主，似乎是希望她一生安穩快樂。

所有被寵壞的孩子都有公主病，而安樂公主真的病得不輕，因為她除了是真的公主之外，還有在史書中被記載為「光豔動天下」的絕世美貌。所有的一切，她都唾手可得，因此她看不起庶出的兄長太子重俊，時常公開地羞辱他，甚至極力慫恿父親，想成為皇太女，而中宗只是笑了笑、既不制止也不責罵。

在這種壓力下，太子重俊起兵攻打玄武門，試圖殺掉韋后母女，但是行動失敗，最後自殺身亡。中宗最後又立了庶出的幼子為太子，但是宮中已經是韋后母女的天下。

史書上說，韋后淫亂，怕中宗過問而與安樂公主毒死了中宗。不過這個說法似乎與韋后在中宗死後顯得慌亂的行為不一致，因此也有人認為這個說法是後來的玄宗抹黑韋后的。

總之，韋后扶庶子為帝、以太后之尊攝政，並試圖剷除掉當時最大的兩股政治勢力：中宗的弟弟睿宗與妹妹太平公主，卻反被睿宗兄妹發動兵變。睿宗的第三子、也就是後來的玄宗殺入玄武門中，斬殺韋后與安樂公主，又屠殺了韋后的宗族和皇宮中的宮女。

兵變之後，群臣要求小皇帝讓位給睿宗，悽惶無助的小皇帝不知如何是好，太平公主索性上前，一把將他扯下：「這不是你的位子了！」

於是，睿宗第二次登基為帝，韋后與安樂公主追貶為庶人，這位唐代唯一一位從太子妃、皇后到太后的女性，被迫犧牲了她所有的家人，換來的是什麼？

安樂公主墓誌銘，她死後被廢位為「勃逆宮人」

總結來說，唐代的太子妃實在是屎缺中的屎缺，未婚少女千萬要遠離 太子，已婚婦女也要盡可能防堵丈夫成為太子！

而且我還要叮嚀！有女兒的穿越男性， 也一定要想盡辦法讓女兒不要見到太子，以免你全家遭到跟韋后她老 爸一樣的下場。

說到這裡，你還想當太子妃嗎？

本文經授權轉載自故事謝金魚的臉書粉絲團 穿越到唐代絕對不要做的五種人（2）：太子妃