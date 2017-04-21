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故事》穿越到唐代絕對不要做的五種人（2）：太子妃

當媳婦真的很不容易，更何況在唐代成為太子妃。當需要妳的時候、妳是自己人必須犧牲奉獻，不需要妳的時候、妳是外人不要囉嗦，這種裡外不是人的尷尬，即使在號稱兩性平權的現代，也仍然存在。
作者： 故事
2017-04-21 10:51
 | 2017-04-21 10:51

謝金魚

注意：
本文有大量表達親切的用語（例如：媽的），愛護孩子，請盡早讓他們學壞遠離本文荼毒。
※罵髒話不能解決問題，幹意一定可以找到出路，各種吐槽請在下方留言※

由於我的研究跟唐代有關係，每次有唐代背景的電視劇上映時，總是會有各方親朋好友來相問：「這齣戲好不好看？這齣戲符合史實嗎？」

其實我是最不愛抱怨的（是嗎？）、我這個人講話就這麼直（是嗎？）、而且我都是為了大家好（標準的賤人說話起手式三連發），所以我通常的回答就是：「嗯…..我沒看耶…..」

「為什麼不看呢？」、「因為我看了會砸電視。」

碗公一樣的胸部我就不說了，光是唐代的男人都會露出頭髮這點就讓人翻白眼，原因很簡單，唐代的男人要戴頭巾（幞頭），通常是在自己的房間或者很親近的麻吉相見才可以脫下來。因此，男人露出頭髮在唐人看來是一件很令人傻眼的舉動。

唐代的名畫步輦圖

不過這些都不能阻擋人類在一天疲累的工作之後、放空看電視的渴望，所以大家看電視就不要那麼認真了，也不要說什麼「這電視製作得精美華麗、質感很好」、「看電視讓我學了很多人情世故」、「職場如宮廷，真是勾心鬥角」、「電視可以教你如何管理統御、賺進第一桶金」…..etc.

承認吧！你就是想看電視！就是想放空！
就是看那些電視裡的人替你說出你永遠說不出口的台詞！！！
你就承認吧！這一點都不可恥啊！這是人類的本能來著！！

不過呢，現實往往比電視還要殘酷、就像小腹永遠比肌肉還要頑固（呃……），如果帶著電視劇裡那種幸災樂禍的表情、話中帶刺的說話方式跟想盡辦法給敵手使絆子的蠢蛋手法，穿越到古代的宮廷，很快就會死，真的！

中國的宮廷或者朝廷，有一個鐵律，叫做「和諧穩定」，這一點在整個使用中文的政治體都適用。這一點其實很簡單，你就以一個皇帝的角度來想想，你希望每天工作完回家，就看見大老婆哭哭啼啼跟你說小老婆是如何下賤、或者大兒子咬牙切齒地說小兒子有多麼機車嗎？這種看著就讓人「歸腹火」的場景，在正常人都難以忍受，何況皇帝？因此，你不管怎樣都得是平靜安穩。

有些宮廷劇裡的宮女太監，為了鬥倒對方，故意地在主子茶裡弄這弄那，好像主子是白痴一樣。但是，這就好像有人去丟總統鞋子，即便那不是隨扈的錯，但是沒有預防到這件事，就會有不少人因此丟官記過，在古代的宮廷也是一樣。因此，再怎麼鬥，鬧到檯面上就是所有人都得遭殃。

當然，少數會有幾個皇帝腦子有病、特別喜歡怪咖。例如唐玄宗，他就是個不喜歡死板、典雅、古樸的人，說穿了，他就是俗，而且非常之俗

連帶著，他所喜愛的女人也都怪怪的，比如他第一個太子的母親趙麗妃，是他出去當外官時的歌妓，完全不是宮中那套教養出身。或者武惠妃，她是武則天的族人，個性非常強悍。又或者楊貴妃，這位唐代的瑪麗蓮夢露，甚至跟唐玄宗鬧過離婚（可見她是疑似穿越者）。但即使是這些怪怪的寵妃，最後也都未必能有好下場，趙麗妃色衰愛弛、武惠妃害死了太子而精神衰弱，楊貴妃被指為安史之亂的禍首，一條白綾送了性命。

所以穿越者務必要選對一個落點、選對一個時機，你才能找到最大的空間享受穿越人生。

這就是老夫（？）之所以殷殷囑咐大家千萬不要穿錯落點的原因，經過老夫的種種說明，如果你還穿錯了，那真的是「洛陽親友若相問、請君自掛東南枝」了。

咳咳，開始囉！（臺灣吧口氣）

不穿越並不可恥，自掛東南枝不能解決問題，生命一定可以找到出路，你看看那侏羅紀的恐龍都可以演到第四集了！

穿越隨堂考

問題 ：
你是一個穿越者，穿越得貌美如花、穿越得志烈秋霜（？），而且是一個五姓女，在那個還沒有「小姐」這個稱呼的年代，你被稱為「小娘子」，是個青春活潑又美麗的少女。

（五姓女：崔盧王鄭李五個姓氏的女子，是唐代的最高名門，堪稱天龍人一樣的存在。）

某一天，你帶著婢女在長安曲江邊賞花，迎面來了一個翩翩佳公子，騎著一匹有胸肌、有長腿、長毛閃閃發亮的大紅馬，帥得人見人愛花見花開車見車爆胎。「哎呀，小娘子！那不就是殿下嗎！」你的婢女如此說，但你拜託就不用問為什麼婢女會知道誰是太子了。說時遲那時快，太子很帥氣地走了過來，說：「小娘子，給虧嗎？」遇到這種時候，你應該如何應對？

你有五個選擇：

A）捧頰羞，但是給他虧。
B）捧頰羞，但是灑下一串破鑼似的笑聲跑走。
C）端正臉色，勸他不應該這麼輕浮，但是等下會給他你的地址，叫他晚上有空來坐。
D）端正臉色，勸他不應該這麼輕浮，然後用東京甩尾的速度趕快跑走，不要讓他知道你是誰。
E）叫他去死！

嗯…..網站預算有限，不會自動跳轉，麻煩你不要直接按這個圖…..

解題：
A）捧頰羞，但是給他虧。
叭叭！！！扣五分！！！千萬不可！太子有權利擁有許多女人，他有可能把你收入東宮，你就跟他一起倒楣。但更慘的是，他有可能因為你給他虧、反而覺得你很不莊重（神經病），但關鍵是，太子常常與其他的權貴子弟在一起鬼混，某天他大嘴巴跟其他人說了，你的名聲就沒了呀！！

B）捧頰羞，但是灑下一串破鑼似的笑聲跑走。
勉強得五分！因為有風險。太子有可能隔天就忘記，也有可能循線跟到你家，然後想辦法把你收入東宮，你就跟他一起倒楣。但最靠北的是他從此對你念念不忘，等到你嫁了人、他當了皇帝，某天不小心入宮啥啥見到他，然後他有可能會把你家弄得烏煙瘴氣，很夭壽的！

C）端正臉色，勸他不應該這麼輕浮，但是等下會給他你的地址，叫他晚上有空來坐。
扣十分！！！！！！！你忘了大明湖畔的夏雨荷了嗎？？？？？？（跑錯棚）

D）端正臉色，勸他不應該這麼輕浮，然後用東京甩尾的速度趕快跑走，不要讓他知道你是誰。
滿分十分！！！！！！你保持了一個五姓女的尊嚴，而且完全做到了不留後路這一招，太完美了！你一定可以做一個了不起的穿越者！！！！

E）叫他去死！
零分！！！他雖然是個帶衰的太子，但還是太子，叫他去死有可能他會一笑置之，也有可能被當成不敬或者比照在宮中紛爭、驚擾皇帝與太子的罪，導致你要被抓去鞭打……

好的，透過以上解題，你可以猜到設計這個題目的最主要目的吧？
就是穿越的少女們絕對不要跟太子扯上關係！
穿越的少年們…….嗯…….也最好不要認識太子比較好，當太子的同性情人會比太子死得早而且死得很慘（遠目）
如果你不幸穿越成了少女或少男的父母，就算拼著辭官或者種田都不要讓你的孩子認識太子！

為什麼呢？
因為少數比太子還要屎缺的身分就是太子妃呀！！！！！

一樹杏花長在一千三百年的夯土牆上。這段已經半塌的土牆原是象徵著皇家威儀的闕樓，在闕樓之內，長眠著女皇武則天的次子夫婦。

唐代的媳婦不好當

每當遇到要過年時，網路上會開始流傳各種如何在夫家平安過年的媳婦守則，內容無非就是如何與公婆、姑嫂妯娌、大伯小叔和平共處，或者批評這社會對於媳婦的種種成見與限制。當媳婦真的很不容易，需要妳的時候、妳是自己人必須犧牲奉獻，不需要妳的時候、妳是外人不要囉嗦，這種裡外不是人的尷尬，即使在號稱兩性平權的現代，也仍然存在。

更別提一千三百年前的唐代了…….

當一個唐代的兒媳是很不容易的，因為唐代是大家族群居的時代，同父所生的兄弟、孫子們住在一起是常常有的事，甚至女兒、外孫或者其他的親戚也有可能跑來一起住，沾沾連連的親屬關係，如同一張大網，把屬於其中的人串在一起。

管理家中事務的人，通常是父母或者祖父母，他們的權威很高，打小孩絕對不會被鄰居告家暴，甚至兒孫不服管教，父母或祖父母有意把兒孫打死，也不過是關個一年半，如果過失打死，就根本沒事……唐代的小孩沒有人權哪！！！！

（如果不小心從嬰兒穿起，你千萬小心不要惹你爸媽跟阿公阿嬤生氣，以免他們抓狂把你抓起來往牆上摔…….也不要搞出什麼讓他們覺得你會害大家去死的事，唐太宗皇后的舅舅高家就有這種神經病，祖父父親跟堂哥合起來，把疑似搞謀反的堂弟給殺掉還剁頭棄屍……好可怕的！！！！）

在這種情況下，當一個媳婦有多麼不容易實在可想而知。

但是，當一個皇家的媳婦，卻總是被以為嫁入豪門當貴婦、飛上枝頭做鳳凰，就好像現代的黛安娜王妃或者雅子妃一樣，看似擁有一切，實際上也承擔了非常大的壓力。

當一個唐代的太子妃有多麼令人崩潰呢？讓我這麼說吧…….

簡直就是所有媳婦的惡夢加乘一百萬倍呀！！！！！！！

簡直就是所有媳婦的惡夢加乘一百萬倍呀！！！！！！！

簡直就是所有媳婦的惡夢加乘一百萬倍呀！！！！！！！

高宗、武則天與他們的兒女，橘色表示曾經擔任過太子妃，這麼多的太子妃，卻幾乎沒人有個圓滿的下場

集天下媳婦之悲情於大成

太子妃可說是一個集天下媳婦之悲情於大成的身分，如果你不相信的話，你想想現代的女性最不希望做怎樣的媳婦好了。沒有人想跟公婆同住，也不想要有很多的大伯小叔姑嫂妯娌，而且也不希望老公是爸寶媽寶，更不希望老公的經濟不能自主，最最不想的，就是老公外面有小三，就算有小三也不想看到小三挺著肚子、拉著三歲的孩子進到你家門。如果遇到以上的問題，現代婦女可能直接就離婚了，不能離婚簡直是生不如死，如果不幸都遇到了，如果沒有一個堅定支持你、甚至願意支持你離婚回家的娘家，那更是人生的地獄。

如果你同意以上的話，那麼你就把這所有的鳥事乘以一百萬倍，就是唐代太子妃的處境。

以下就讓我們來看看太子妃生涯中會遇到的種種關卡：

1. 公公是大魔王

太子妃的公公當然是皇帝，這種狀況就好比家裡的事業公公都一把抓，你老公雖然掛名總經理，但是他一點用處也沒有，公公不蓋章、你老公就是個渣。

大部分的皇帝都不太理會太子妃，甚至有時候會因為太子妃的背景而討厭兒媳，但大致上他們和太子妃的直接接觸都不多，衝突也不會非常大。

那麼，如果你穿越了，公公會不會疼你呢？有可能會，唐高宗就是一個還不錯的公公。他對他的五兒媳裴氏（丈夫是太子弘）很好，表揚過太子妃的婦德，他也是唐代唯一一位公開肯定太子妃功勞的皇帝。

而他屬意挑的太子妃有兩人，一位是他有一回去打獵時、追鹿追到女孩子家，看到這女孩子實在太美麗了、讓他不忍離去，於是他就選給六兒子（太子賢）當王妃，後來老六當了太子，這位美麗的媳婦當然也就變成太子妃。

另一位是唐高宗的小表妹，年紀跟高宗的七兒子（中宗）差不多，就聘為兒媳，後來七兒子也當了太子，小表妹當然也就變太子妃了。

可是這兩位唐高宗親選的太子妃，遇到了一代女皇，一個守了三十年的寡、另一個被活活地餓死在皇宮中…….

也就是說，對你好的公公不負責你下半生的幸福呀！！！

2. 有婆婆，而且很多…….

太子妃的婆婆，正常來說只有皇后，但是實際上卻不是如此，因為唐代的皇后未必都是太子的生母。所以如果你穿越成了太子妃，你公公除了生你老公的那個女人之外，還有無數的大小老婆。

而唐代的皇后中，好相處的實在不多，而且你有很高的機率遇到武則天成為你的婆婆，這位女皇的兒媳不是被賜死、流放就是守寡。因此，千萬記住，不管怎樣，只要遇到武則天當政的時代，你就算嫁到邊疆也不要去當她的兒媳，會死、而且會慘死的！

但是這還不最慘的。

慘的是，生了太子的那個女人，未必是真正的管事的大老婆。
更慘的是，皇帝未必就最寵愛生太子的那個女人。
最慘的是，皇帝會一直不斷製造比太子妃年紀更小的正妹當小婆婆。
所以對太子妃而言，只要是跟皇帝睡過的女性，你最好都不要得罪，因為你不知道哪一天她們會捅你一刀。

尤其當你老公跟小叔大伯們發生搶太子之位的戰爭時，你必須馬上備戰，因為小叔大伯們的媽媽一定會加入戰局，這真的非常非常辛苦，因為你要去拉攏更多的大小婆婆……想到就頭痛。

3. 有小叔，而且很多…….

太子妃的小叔們就是皇子，李唐皇室有一個歷朝歷代都沒有的優勢，就是他們的精子很強，所以唐代的皇帝們從來不煩惱生不出兒子，他們的問題往往就是兒子真他媽的太多了！！！

兒子太多的問題就是唐代的親王們無所事事的也不少，但不管是有為或者無為的皇子，他們都很愛打獵，所以去了唐代，就不要管保育這件事了，捕殺野生動物是他們最愛的事。

因為你公公跟以上所有的大小老婆都睡過之後，多少會孵出蛋來。這些小叔其實人不一定非常糟糕（不是每個人都是唐太宗），甚至其中也有風度翩翩、允文允武的，但是就算你非常欣賞小叔也不能怎樣……尤其太子妃理論上是下一任的皇后，一言一行都會被放大檢視，所以就算遇到了很帥、人又nice的小叔，你也只能當做沒看到，但是一回東宮看到被壓力弄到神經質或者提早衰老的丈夫，那種心情真的是很度爛的。

但是小叔很好，不代表他們的老婆也很好……唐代的皇室選妃才沒有在管什麼「娶妻取德、納妾取色」咧！皇子的正妃不但要出身好還要長得正！而且一個比一個正！

所以身為一個太子妃，你就會一直看到妯娌們跟你比腿長、比胸大、比臉漂亮、比皮膚白…..比不過你，就乾脆跟你比誰年輕。

除此之外，如果她們的丈夫要跟你的丈夫搶太子之位，她們還會跟你比誰比較討樓上的公公婆婆們喜歡，不巧她們的婆婆是得寵的小老婆的話，你就慘了。

而且還有個最尷尬的陷阱牌，就是王妃如果太美，那麼很有可能妳一覺起來就發現：等等！！！！為什麼小嬸變成小婆婆！！！

是的！唐代有個不要臉的色老伯皇帝叫唐玄宗，他霸佔了自己的兒媳。如果你是當時的太子妃，你真的會非常非常囧！

[8]

4. 有小姑，而且很多…….

太子妃的小姑就是公主，之所以很多的理由就如同皇子，唐代的皇帝太會生了！

唐代公主們一直被認為是凶惡霸道的一群人，事實上特立獨行的公主不算多，通常只是她們姊妹們中少數的一兩個比較有病，其他大部分都還是乖乖牌。公主們的權力來自於她們和父親、兄弟和姪兒們之間的感情，但是與父親的感情未必能持續到兄弟，與父兄很親近的公主也不一定就是姪兒們喜歡的姑姑，因此公主的權力相對來說比較不穩定，對於太子妃的影響並不是太大。

所以唐代皇室的小姑是最不會為難太子妃的，如果不小心穿成了太子妃，你不需要太擔心小姑。不過！她們的老公很有可能會帶著你老公去喝酒賭博，尤其你老公腦波一弱想造反的時候如果遇到一些豬一樣的駙馬，那你老公就很有可能會死得很難看，不可不慎！

5. 有下人，而且很多。

太子妃的下人並不是「朝臣」，唐代的官員是臣不是奴，因此他們跟皇帝以外的皇親，理論上大家都是臣子，只有對皇后和太子時，為了表示對皇帝配偶和儲君的尊重，他們也才稱臣，對於其他的皇親就稱某官，顯示彼此的關係是同樣在官僚系統中的上下關係，而不是主奴。

所以即使是太子妃，也不能夠隨便使喚官員。太子妃真正可以役使的，只有東宮的宦官、宮女和官奴（就是國家配給的奴隸），這些人你最好也不要太機車，他們有可能被其他人收買來捅你刀。而舉凡樓上公公婆婆小叔小姑的下人，你都最好不要去打人臉，因為打狗要看主人，打到樓上諸位的臉就不好意思了。

懿德太子墓壁畫中的宮女，懿德太子是唐中宗和韋后的兒子，曾被他祖父高宗封為皇太孫，但是在父親登基前就被祖母武則天逼令自殺。在中宗即位後，追封這位少年為太子，懿德太子死時未婚，他的母親韋后後來替他冥婚，找了一位大臣未婚而死的女兒與懿德太子同葬，因此這對夫妻在生前並沒有見過面。

6. 有小妾，而且很多…….

是的，所有妻子們都非常注意的問題來了！

在唐代，除非你是武則天，否則你不要想什麼「一生一世一雙人」，即使你是武則天，你也會面對小三竟然是自己的大姊和外甥女的尷尬場景。

唐代只要是良人以上的男性，都依法有據可以納妾，太子“理論上”的配額小妾有：良娣兩人、良媛六人、承徽十人、昭訓十六人、奉儀二十四人，加起來有五十八人。雖然實際上通常不會補到滿額，但是最少最少也有三四個小妾，沒有反而很奇怪。

而且你以為太子的妾是低三下四的女人嗎？別傻了！能進到皇宮、進入配額小妾的女性，一定是名門閨秀，她們有可能是皇帝的阿姨的孫女，也有可能是皇后或貴妃的姊姊的女兒。如果不幸穿成太子妃，不要因為人家的爸爸不是很有名就看不起對方，他們跟公公婆婆的關係有可能比你好、而且好得多。或者小妾也有可能很會生兒子，如果你剛好在生育的速度沒她衝得快，那就真的很麻煩了。

7. 有小孩，而且很多…….

前面已經說了，李唐皇室非常會生，所以太子們都會跟他爸一樣有很多小孩。身為一個太子妃，當然也可以實行嫡母的權威、虐待幼童等等，但是你很可能被冠上一個嫉妒、不賢的惡婦之名。

在唐代，嫉妒沒有什麼了不起的，但是太子妃這個尷尬的位置，不像皇后以第一夫人的身分君臨女性的世界，反而必須時時地維持一個更理想、更完美的形象，嫉妒有可能使得太子妃遭到攻擊，更有可能變成太子因為縱容老婆當惡婦、就被認為是個沒用的男人，進而影響到他的地位。

為了杜絕這個問題，太子要嘛就是切割，要嘛就是太子被皇帝切割，結果太子妃也跟著倒楣。

8. 有財產，而且很多，但是皇帝沒死、太子妃不能用。

皇室的財產當然非常多，而且真的用不完，可是皇帝沒有死之前，東宮的經濟來源都是死薪水，甚至太子要額外用什麼都必須報告，經濟非常之不獨立。

那麼，只要皇帝早一點死就好啦！！！我想所有的太子妃都會這麼想的，但是皇帝什麼時候死呢？誰知道啊？如果不幸當了太子妃，你絕對不要去問人問天問地問你的小親親（呃…..），因為歷代的宮廷都非常忌諱「魘鎮（也就是詛咒）」這回事，就算你只是在禱告你的寵物生病會好，都有可能被人說成你在詛咒皇帝早死，那你絕對會先死。

再次強調！在武則天的時代，你真的不要當太子妃，她非常相信鬼神，所以更相信魘鎮，一旦被她認為你在詛咒她死，她真的會把你蓋布袋拖去打死、然後直接埋掉。（武則天如果出生在現代，她可能會把媳婦拖去灌水泥當消波塊吧…..）


9. 有娘家，但是他們不能給你撐腰。

太子妃的娘家一般都是名門大族，唐代的體制中，會容許太子妃的父親或者兄弟成為東宮的官員，如果太子妃有機會成為皇后，那麼她的父兄也有可能爬到宰相，可惜的是，這機會真的不大。

如果你成了太子妃，一定要讓你的家人裝死裝傻裝病。你娘家的老爸老媽兄弟姊妹太過招搖、很容易就會中槍，因為他們就算不招搖也會躺著中槍。通常，朝廷給太子妃父兄的實權不會太多，但是一旦出事就是你想搞外戚政治。

就算你老媽是皇帝的姑姑或者姊妹也一樣，如果他們感情不好，你就很有可能跟著中槍。唐玄宗的曾外孫女蕭氏就是這樣一個悲慘的案例，她是公主的女兒，嫁給皇太子，原是顯貴無比。

不過蕭氏的公主母親後來常常參與東宮的事情，甚至跟東宮和其他官員關係曖昧，這件事在多疑的皇帝和有心人士看來，就變成了太子藉由岳母去勾結黨羽的政治陰謀（是說，要靠著岳母去睡官員來勾結黨羽，怎麼想都很蠢，但是在皇帝看來，就是有可能！可見得太子有多麼尷尬）。

於是唐德宗把公主幽禁在宮中，這位公主竟然去詛咒德宗快死，德宗更暴怒，將公主廢為庶人，公主不久後就死了（我覺得可能是偷偷被弄死的吧？）。唐德宗想到太子妃未來有可能報復他，就殺了太子妃，又將太子妃的兄弟們通通流放。

太子妃的日子有多難過，你可以了解了嗎！！！

好啦，這個應該是太子妃的吶喊

太子妃可以升官嗎？


那麼，你好不容易熬過了太子妃的階段，終於等到公公死了，你是不是就可以當家作主了呢？

你想得美！你以為男人都會記得當初跟你患難與共的日子嗎？屁啦！在唐代20位正式被冊封的太子妃中，只有5人成為皇后！有的是丈夫根本沒成為皇帝，有的是死在丈夫稱帝之前，也有的根本就沒被封。簡單說，能給你封皇后的都算是有情有義了，但是封你當皇后不代表他們不能繼續納妾繼續生小孩繼續壓制你的家人。

（所以說，女性同胞，經濟自主是很重要的！！你看看你看看是不是這樣！！！！！）

最混蛋的是唐玄宗，他一開始也立了他的太子妃為皇后，這位皇后是協助他登上皇位的重要推手，雖然不得寵、但是在管理後宮很有一套，即便如此，也擋不了男人狼心狗肺（馬的！）

唐玄宗最後鬧到要廢皇后，端莊穩重的皇后不得不聲淚俱下地哭訴過去如何如何，唐玄宗那米粒大的良心，直到此時才稍微想起了過去，暫把此事放下。但是皇后的哥哥一時腦波弱，拿來符咒要讓皇后祈求有子，又被以為是要詛咒玄宗去死，結果反而使皇后被廢，不久後皇后就去世了。

最後，玄宗總結經驗，發現皇后的權力太大，怎樣都麻煩，所以他開了個混帳先例，不立皇后！於是，除了他的兒子肅宗立后（但這位皇后並不是太子妃）之外，就只有德宗在太子生母重病時，為了安慰這位與他共患難的妃子而封了皇后，三天後皇后去世，此後直到唐末一百年間，唐帝國沒有皇后。

後面的皇帝們，由於當太子的時代可能就不立妃了，所以跟著不立后還算可以理解，但是最機車的是唐憲宗，他的正妃是名將郭子儀的孫女、是唐代宗的外孫女，身分十分高貴。但是唐憲宗當太子八個月後當了皇帝，這兩次的身分轉換，郭氏竟然最後只當了貴妃，群臣要求立后，還被唐憲宗拒絕，實在是……

那麼，在唐代這麼多的太子妃中，有沒有一個人能夠成功地從太子妃成為皇后、又成為太后呢？

有的！就是在史書上被認為政治才能低落又試圖效法武則天的韋后！

韋后：太子妃中的勝利組？

韋后出身於京兆韋氏，是聚居於長安城南的一個名門，她年輕時也是非常美麗的，因此，在高宗末年被選為新太子李顯的太子妃。

韋氏與李顯的婚姻一開始就籠罩在腥風血雨當中，李顯之所以成為太子，是因為他的兄長太子賢在與母親武則天的政爭中落敗，被廢為庶人、流放到遠方。李顯的兩個親哥哥都非常聰明，被視為唐帝國的明日之星，卻相繼從太子之位上落下，儲君之位竟然落到了最不愛讀書、只喜歡騎馬打獵的李顯身上。李顯也不是第一次結婚，他的元配趙妃得罪了婆婆武則天，被活活餓死在宮中，所以當他被立為太子時，才又選了一位新妃。

韋氏初入宮時不知人情險惡，她很快地懷了孕、一舉得男，重病的公公高宗十分歡喜，甚至立她的兒子為皇太孫。不久後，高宗去世，李顯成了皇帝，韋氏的父親也成為她最親信的大臣，重用外戚這件事引起朝臣（尤其是武則天派）不滿，他們一再攻訐韋氏的父親，而單純的中宗被他們一激，賭氣說了一句：「我就是把天下給韋玄貞又如何！」

武則天等的就是這個！於是，她以太后之尊，在朝堂中公然地指責皇帝不尊祖制、要將天下讓給外戚，以此為藉口，廢中宗為廬陵王，連著妻子兒女一同流放到房州。至於韋后的家人，也通通遭到牽連，流放到更遙遠的嶺南。

中宗與韋后此時才感受到大難臨頭，他們毫無選擇地接受了這個命運，從年輕富貴的帝后，淪落為空有頭銜、實際上一無所有的罪人。隨後，武則天以幼子李旦（睿宗）為傀儡皇帝，逐步啟動了她的女帝計畫，在這種情況下，中宗一家的處境更是艱難。

艱難到什麼程度呢？韋后生了小女兒，孩子卻沒有新衣可以穿，只好用中宗的舊衣裹著權充襁褓，因此，這個孩子被命名為裹兒。在巨大的壓力下，中宗甚至幾度要步上兄長的後塵一死了之，都是韋后把刀搶下來，夫妻二人抱頭痛哭，發誓若有富貴之日、絕不相負。

雖是如此，韋后的處境還是比她家人好一點。她一家到了嶺南後，當地的土豪看她妹妹很漂亮，想要硬娶，她父母不願意（她父親是京兆韋氏、母親崔氏是五姓女，都是非常高級的名門，他們不屑和嶺南的家族成婚），就被土豪殺掉，妹妹們也都被搶走了，兄弟們也接連死在流放地。

這種痛苦的日子，大概過了十五年……

十五年後，武則天已經年邁，開始擔心繼承的問題，在許多老臣的建議和李旦自願讓位下，她召回中宗，重立他為太子。為了讓中宗一家和武氏一族和平共處，中宗的女兒們嫁給武則天的姪孫們，其中韋后的長女永泰郡主嫁給武氏一族的青年才俊武延基，看起來一切都否極泰來。

但是宮廷中的事情，殘酷得令人難以置信。

某一天，永泰郡主和丈夫、親哥哥李重潤（韋后的長子）一起聊天，談到祖母包養小狼狗的事情，大概三個年輕人都覺得這樣很不像話，就八卦了幾句。沒想到這事很快就被武則天知道，武則天才不管什麼孫女孫子姪孫，她隨即命令武延基和李重潤自殺，而身懷有孕的永泰郡主也可能驚嚇過度導致流產而死。

這件事距離中宗重回朝廷還不到一年，韋后就失去了她最深愛的長子和一向貼心溫順的長女。這個打擊讓中宗夫婦不敢再對朝廷的事指手畫腳，甚至推翻武則天的政變都不敢參與，是群臣與親戚們推著中宗上馬背才完成了所謂的「神龍政變」。年邁的武則天在病榻上失去政權，中宗終於重登皇位。

在唐代的皇帝中，中宗是一個不太聰明卻很溫厚的老好人，他沒有忘記當年在貧困中的誓言。如同所有從前吃過苦的父親，他極力地把一切最好的東西都留給妻子和妻子所生的女兒（庶出的就沒這麼好了）。尤其是那個在困苦中出生的裹兒，在姐姐永泰郡主死後，成為韋后與中宗最疼愛的孩子，中宗封她為安樂公主，似乎是希望她一生安穩快樂。

所有被寵壞的孩子都有公主病，而安樂公主真的病得不輕，因為她除了是真的公主之外，還有在史書中被記載為「光豔動天下」的絕世美貌。所有的一切，她都唾手可得，因此她看不起庶出的兄長太子重俊，時常公開地羞辱他，甚至極力慫恿父親，想成為皇太女，而中宗只是笑了笑、既不制止也不責罵。

在這種壓力下，太子重俊起兵攻打玄武門，試圖殺掉韋后母女，但是行動失敗，最後自殺身亡。中宗最後又立了庶出的幼子為太子，但是宮中已經是韋后母女的天下。

史書上說，韋后淫亂，怕中宗過問而與安樂公主毒死了中宗。不過這個說法似乎與韋后在中宗死後顯得慌亂的行為不一致，因此也有人認為這個說法是後來的玄宗抹黑韋后的。

總之，韋后扶庶子為帝、以太后之尊攝政，並試圖剷除掉當時最大的兩股政治勢力：中宗的弟弟睿宗與妹妹太平公主，卻反被睿宗兄妹發動兵變。睿宗的第三子、也就是後來的玄宗殺入玄武門中，斬殺韋后與安樂公主，又屠殺了韋后的宗族和皇宮中的宮女。

兵變之後，群臣要求小皇帝讓位給睿宗，悽惶無助的小皇帝不知如何是好，太平公主索性上前，一把將他扯下：「這不是你的位子了！」

於是，睿宗第二次登基為帝，韋后與安樂公主追貶為庶人，這位唐代唯一一位從太子妃、皇后到太后的女性，被迫犧牲了她所有的家人，換來的是什麼？

安樂公主墓誌銘，她死後被廢位為「勃逆宮人」

總結來說，唐代的太子妃實在是屎缺中的屎缺，未婚少女千萬要遠離太子，已婚婦女也要盡可能防堵丈夫成為太子！

而且我還要叮嚀！有女兒的穿越男性，也一定要想盡辦法讓女兒不要見到太子，以免你全家遭到跟韋后她老爸一樣的下場。

說到這裡，你還想當太子妃嗎？

本文經授權轉載自故事謝金魚的臉書粉絲團 穿越到唐代絕對不要做的五種人（2）：太子妃

故事：寫給所有人的歷史
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