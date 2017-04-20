日本自由行》天王山vs.關原：決戰天下的分界點

天王山之戰和關原之戰都很關鍵也很具代表性，都被稱為「決戰天下分界點」的代表戰役，身為兩場戰役登場舞台的京都府大山崎町與岐阜縣關原町，當然不能放過這個梗，兩個古戰場的所在地，以歷史題材進行城市行銷，藉由比劃誰才是「決戰天下分界點」的本尊，互相叫陣拱抬彼此的知名度。

林翠儀

京都府的大山崎町與岐阜縣的關原町，雙方為了誰才是「天下分け目」的本尊，從去年中展開了一場壯烈的「名義之爭」，兩町大戰三百回合，到今年3月才分出勝負，當然不是真的動刀動槍而是透過網路投票，最後由關原町勝出。

京都府大山崎町與岐阜縣關原町，進行誰是「決戰天下的分界點」的本尊大對決。（https://tenkatori-kessen.com/）

「天下分け目」的中文較常被翻成「勝負的決定關鍵」，這句話最常被引用的出典和戰國時代的「天王山之戰」與「關原之戰」有關，這兩場戰役誕生了豐臣秀吉與德川家康兩個新的政權，所以「天下分け目」在此也可以稱為「決戰天下的分界點」。

京都府的大山崎町就是「天王山之戰」的主戰場，而岐阜縣的關原町則是「關原之戰」的戰場，兩町均主張自己才是「天下分け目」的本尊。

喜歡日本戰國史或是電玩《戰國無雙》的玩家對「天王山之戰」與「關原之戰」應該不陌生，先來介紹一下這兩場戰役在日本的戰國時代有多關鍵。

天王山之戰（1582年陰曆6月13日）

天王山之戰又名山崎之戰，對戰的兩軍為羽柴秀吉（豐臣秀吉）與明智光秀。秀吉和光秀都是戰國大名織田信長的家臣，光秀在當年的6月2日發動政變，討伐下榻於京都本能寺的織田，也就是戰國史上赫赫有名的「本能寺之變」。

當時織田麾下的大將均奉命在日本各地征戰中，光秀原以為殺了老闆後可以好整以暇，整備軍容等候同事們班軍回朝時再一一殲滅或收服，然後由自己坐上大位，沒想到消息走漏，遠在岡山縣高松城和毛利氏打得如火如荼的秀吉，一接到老闆遇害的消息，馬上和毛利氏談和，大軍從岡山一路急行軍衝回京都，全程194公里只花了7天的時間。

這下光秀可驚呆了，秀吉打著為老闆報仇的大義名分吸收援軍，又撒大錢犒賞官兵，兵員從基本盤8000人擴充為28000人，而光秀原本以為揭竿而起能夠一呼百應，少說也能湊個3、4萬大軍，但他師出無名連親朋好友都看衰，最後只保住了13000兵員的基本盤。 本能寺之變發生後10天，秀吉的前鋒12日殺到京都，先和光秀的部隊隔著小泉川對陣，13日下午4點兩軍正式開打，短短3小時就分出敗負，光秀敗逃隔天在京都市伏見區遭遇農兵突襲一命嗚呼，秀吉則順理成章取代織田信長並完成一統天下的霸業。

圖二：描繪天王山之戰的屏風古畫。（https://goo.gl/Nqp2go）

日本有句慣用語「天王山」或「勝負の天王山」，經常用於職業棒球賽、選舉或考試，天王山代表的就是一個勝負成敗的分界點。不過，有趣的是「天王山之戰」的開戰地點，並不在天王山上，而是東側山腳下的沼澤區「山崎」，這裡是大阪和京都的交界處，主要為現在的京都府大山崎町。

關原之戰（1600年陰曆9月15日）

豐臣秀吉在1598年死後，覬覦大位很久的德川家康與秀吉的家臣石田三成嚴重對立，雙方暗殺來暗殺去就是無法剷除對方，最後乾脆明著來撂人開戰。石田三成打著守護豐臣家和幼主豐臣秀賴的大義名分，號召了8萬多的大軍，而布局大位3、40年的德川家康當然是有備而來，他也撂了8萬多的大軍，雙方在1600年9月15日，於現今岐阜縣關原町分据東西兩側對打，德川軍為東軍，石田軍為西軍。這原本應是一場勢均力敵的對戰，但西軍裡有人臨陣倒戈，有人只簽到不開會，這場動員10幾萬人，堪稱是日本史上少見規模龐大的內戰，卻以短短不到6小時的時間就GAME OVER了。有日本歷史學者研究，發現這場戰役雖然動員人數眾多，但死傷總人數卻僅有3000多人，所以與其說是戰爭，更像是互相秀肌肉。

關原之戰結束約半個月後，落敗的西軍領袖石田三成在京都六條河原被斬首示眾，德川家康搬走了最大的絆腳石，朝著大位邁進。

描繪關原之戰的屏風古畫。（http://tenkatori.info/）

東西兩軍布陣圖。（https://rekijin.com/?p=17139）

關原之戰被視為是日本史最關鍵的一場大內戰，對後世影響頗深，日本舉辦分組對抗賽，尤其是體育賽事時經常使用東西軍對抗，關於出典有人說是來自更早的「應仁之亂」，不過大家印象較深的還是「關原之戰」。另外，「紅白合戰」也很常使用，出典則是「源平合戰」，發生在1180年平安時代末期源氏和平氏兩大家族的戰爭，源氏為白旗、平氏為紅旗。

誰才是「決戰天下分界點」的本尊

天王山之戰和關原之戰都很關鍵也很具代表性，都被稱為「決戰天下分界點」的代表戰役，身為兩場戰役登場舞台的京都府大山崎町與岐阜縣關原町，當然不能放過這個梗，換句話說，兩個古戰場的所在地，以歷史題材進行城市行銷，藉由比劃誰才是「決戰天下分界點」的本尊，互相叫陣拱抬彼此的知名度。

這場比劃的主將是兩町的町長，京都府大山崎町町長山本圭一和岐阜縣關原町町長西脇康世，兩人在去年6月召開記者會宣戰。

大山崎町長山本圭一（右）和關原町長西脇康世（左）全幅武裝登場宣戰。（https://kankou-redesign.jp/pov/5416/）

大山崎町位於京都盆地的西南邊，天王山有桂川、宇治川和木津川3川匯流，不但是古來的交通要衝，也是京都的玄闗之一。這裡在平安時代就是燈油的最大產地之一，稱為「大山崎油座」，燈油是當時的主要能源，不管是經濟或戰略的重要性不下於現今的石油。

大山崎町不但產油，也以好水質聞名，山多利在隔壁的大阪府島本町蓋了山崎蒸餾所，生產的威士忌「山崎」赫赫有名。更早之前，日本茶聖千利休在此地妙喜庵蓋的茶室「待庵」，是現在僅存的一間千利休親手打造的茶室，已被列為日本國寶。另外，大正時期的大企業家加賀正太郎在此地蓋的英式山莊，後來變成「asahi啤酒大山崎山莊美術館」1996年起對外開放。

關原町位於岐阜縣西邊與滋賀縣的交界處，南北有山岳包圍的盆地，除了關原之戰之外，這裡也是壬申之亂的古戰場，因為是最具代表性的古戰場，所以最大的觀光賣點就是關原之戰時石田三成、德川家康、黑田長政等A咖武將部署大軍的陣地遺跡。

大山崎町的英式山莊建築「asahi啤酒大山崎山莊美術館」。（http://www.sansyoutei.com/promenade/oyamazaki_villa_museum/）

關原之戰古戰場。（http://sekigaharamap.com/kessen/）

大山崎町戰敗「割地賠償」 總之兩町從去年宣戰後，雙方展開了各種比劃，包括拍攝宣傳影片、舉辦仿古大會戰活動、專屬宣傳網頁及手機導遊應用軟體，最後在今年2月舉辦PR對決最終決戰，開放網友投票，3月17日開票結果，關原町以129014票打敗大山崎町的83007票。

兩町町長在4月初進行「和談」，戰敗的大山崎町當然得「割地賠償」，未來必須在大山崎町「領地」內的觀光案內所挪出一塊空間，為關原町宣傳觀光。

雙方的對決官網（https://tenkatori-kessen.com/）裡有許多方便的連結，還能下載兩町的手機導遊軟體，有興趣的人可以點進去參考一下。