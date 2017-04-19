Outside》收集城市的垃圾指紋

要認識一個城市可以有很多方法，但如果跟你說可以從它所產生的垃圾入手？！你相信嗎？介紹你一個有趣的手機應用程式，讓「撿垃圾」成為認識一個城市的另類有趣方法！

CHESTER HO

要認識一個城市有很多方法，你可以從它的歷史、地理位置或者經濟水平來了解當地人的生活和文化，也可以從它的垃圾入手去探索市民的生活習慣，例如它的垃圾有多少是煙蒂、即棄咖啡杯、汽水罐？利用這些數據製成城市的垃圾指紋（litter fingerprint），能夠呈現垃圾問題的源頭甚至解決的方法，並改變城市的環境衛生。如果你認為這個想法過於天真，就要聽聽Litterati 和它的創辦人Jeff Kirschner的故事了。

Litterati 是一個手機應用程式，用戶先替街上的垃圾拍一張漂亮的照片，再把垃圾妥善處理（回收、掉進垃圾箱），然後將相片連同拍攝地點和垃圾描述（種類、品牌）上載到應用程式。它希望把執拾垃圾變成一個有趣的過程，從中應用程式收集到地理數據，藉此了解在特定地點最常見的垃圾，以至幫助決策者制訂更適切的政策。

這個想法源於Jeff和女兒的郊遊經歷，Jeff的女兒看到溪邊有垃圾並對他說：「爸爸，這個東西不應放在哪兒！」，這句話勾起他年輕時的夏令營回憶。當時營地有很多的垃圾，營長要在家長們到來前清理營地，於是一聲令下要夏令營幾百個參加者每人執拾五件垃圾，轉眼間營地變得十分乾淨。於是，Jeff就想到把「人多好辦事」這個模式推而廣之，從清潔營地和郊外延伸到清潔每個城市。

接下來，Jeff便開始在Instagram上載垃圾相片，幾天便收集到五十張垃圾相片，並向朋友介紹這個項目，直至他發現有人從中國上載垃圾照片，他就知道這個項目已發展成社群，因此他利用Google Map把這些相片的時間、位置資訊連結起來，這就是Litterati的雛型。

Litterati這個項目很快受到地方政府的注視，它在三藩市收集垃圾數據，四天內收集到五千件垃圾證據，成功協助市政府把煙草稅提高一倍。後來，Litterati發展成自家的應用程式，並建立真正的垃圾收集社群，如今這個社群已經拓展到全球百多個國家，以每週增加五千件的速度清潔我們身邊的每一個角落。把垃圾拍成漂亮的相片，看起來只是自我感覺良好的文青行為，但Litterati的目標是分析這些垃圾指紋，例如有些地方有很多某家連鎖快餐店外賣茄汁包，部分甚至沒有打開便被棄掉，憑藉Litterati的數據就可以跟這快餐店商討，要求它減少派送外賣茄汁包，或者用更環保的方法去提供茄汁。

Litterati是個很值得支持的項目，目前只有iOS版本，期望它快點推出Android版本，讓更多人加入這個社群。（按此前往 Litterati 官方網站 ）





Jeff Kirschner的Ted Talk：

本文經授權轉載自outside 收集城市的垃圾指紋